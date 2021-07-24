Китай вводит ответные санкции против США

Китай вводит санкции против ряда лиц и организаций США в ответ на недавние американские санкции в отношении китайских чиновников в Гонконге.

Об этом сообщает МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.

Санкции ввели в отношении следующих лиц и организаций:

бывший министр торговли США Уилбур Росс,

экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс,

председатель Национального демократического института США Ким До Юн,

полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг,

председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью,

директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон,

Комитет по демократии Гонконга.

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что недавние санкции США были направлены на то, чтобы "безосновательно очернить деловую среду Гонконга" и "серьезно нарушить международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения". Также в ведомстве утверждают, что введут санкции в отношении семи американских физических и юридических лиц.

Контрсанкции вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман должна посетить Китай.

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