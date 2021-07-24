Китай вводит ответные санкции против США
Китай вводит санкции против ряда лиц и организаций США в ответ на недавние американские санкции в отношении китайских чиновников в Гонконге.
Об этом сообщает МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.
Санкции ввели в отношении следующих лиц и организаций:
- бывший министр торговли США Уилбур Росс,
- экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс,
- председатель Национального демократического института США Ким До Юн,
- полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг,
- председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью,
- директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон,
- Комитет по демократии Гонконга.
Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что недавние санкции США были направлены на то, чтобы "безосновательно очернить деловую среду Гонконга" и "серьезно нарушить международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения". Также в ведомстве утверждают, что введут санкции в отношении семи американских физических и юридических лиц.
Контрсанкции вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман должна посетить Китай.
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если США закроет свой рынок от кетайского хлама - кому они всё это будут продавать? тебе?
Ти, хлопчику, про економіку судиш на рівні "ваньки-сантехніка", що сидить на комунальній кухні і читає газету "Правда" А насправді економіка - це набагато складніший комплекс, ніж зливний бачок унітазу!
- Если бы мои дети оскотинились до состояния обливания зелёнкой и бросания в мусорный контейнер живых людей, я бы и своих детей расстрелял.
- Умовив, наступного разу будем вас кидать мертвих .
Да полтора миллиарда Китайцев будут землю жрать - чтоб их страна выиграла в противостоянии со США.
А 300 млн американцев выйдут на митинги против того что их заставляют напрягаться в противостоянии с КНР.
При долгосрочном противостоянии США и КНР - я бы сейчас поставил на Китай.
Румыния - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Юго-Восточной Европе , частично расположенное в северо-восточной части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Балканского полуострова . На юго-востоке омывается водами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря . Граничит с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украиной .
вчы свитовую карту и станешь хорошей дытынкой Ржу и падаю ! ))
все американцы прямо мечтают посмотреть на Ухань - видимо не судьба...
3й в киевском речном порту работал тогда в 90м... - може и сейчас хз
так то и не китаец был, женился на девушке с Подола - тогда у них девченка была и пацаненок - на руки сами запросились.... - дай бог.
к чему ето я?
не поверите - китайцы тоже разные...
могу ошибаться - 30+ лет прошло....
Профицит торгового баланса в Китае вырос до 515 USD 100 млн. (51.5 млрд. USD) в июне 2021. Максимальный профицит достигал 770 USD 100 млн. , а дефицит -620 USD 100 млн.
Ці дані (на карті) некоректні, бо сам торговий баланс прив'язаний до часу. Сьогодні в плюсі, завтра в мінусі.
А огрызку-пипец!
Назад-в старую добрую симбу на Е52...