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США обвинили Китай в хакерских атаках

США обвинили Китай в хакерских атаках

США официально обвинили Китай в хакерских атаках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США и страны всего мира считают Китайскую Народную Республику ответственной за ее вредительское и дестабилизационное поведение в киберпространстве, которое представляет большую опасность для нашей экономики и национальной безопасности", - говорится в заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Официальный Вашингтон заявляет, что оставляет за собой право на дополнительные действия в ответ.

"Усилиями Агентства нацбезопасности, Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, а также ФБР мы разоблачили более 50 тактик, приемов и процедур, которые применялись - при поддержке государства - китайскими хакерами, которые атаковали сети в США и союзных странах", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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В ответ на вопрос, планируют ли в Вашингтоне применять контрмеры учитывая миллиардные суммы торговых операций с КНР и Россией, Псаки отметила, что это не будет сдерживать ответы США.

"Мы не позволяем любым экономическим или иным обстоятельствам мешать нам действовать в ответ, когда это оправдано. Кроме того, мы оставляем за собой возможность принимать дополнительные меры, если это обосновано ", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Она также подчеркнула, что администрация Байдена "очень серьезно воспринимает действия в киберпространстве против нашей страны и против предприятий частного сектора".

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США выдвинули обвинения четырем работникам Министерства государственной безопасности Китая за участие в кибератаках с целью похищения интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой информации.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что трое обвиняемых были сотрудниками Департамента государственной безопасности провинции Хайнань - подразделения Министерства государственной безопасности Китая. Злоумышленники занимались взломом компьютерных систем десятков компаний, университетов и государственных учреждений США и за рубежом в период с 2011 по 2018 год. Обвиняемые и их сообщники пытались скрыть роль китайского правительства в организации преступлений, создав подставную компанию.

В обвинительном заключении утверждается, что трое сотрудников МГБ отвечали за координацию и управление компьютерными хакерами и лингвистами в подставных компаниях для проведения хакерских атак в интересах Китая. Еще один обвиняемый работал компьютерным хакером, который в рамках своих должностных обязанностей создавал вредоносные программы, взламывал компьютерные системы иностранных правительств, компаний и университетов и руководил другими хакерами.

Хакерская кампания была направлена ​​против США, Австрии, Камбоджи, Канады, Германии, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, Южной Африки, Швейцарии и Великобритании. Среди ее целей были области авиации, обороны, образования, здравоохранения, биофармацевтики, правительственные структуры и мореходство. Похищенные коммерческие тайны и деловая информация включали, в частности, секретные технологии, используемые для подводных аппаратов и автономных транспортных средств, специальные химические формулы, обслуживание коммерческих самолетов, запатентованные технологии в области генетики, а также данные по поддержке контрактов для китайских государственных предприятий. В научно-исследовательских институтах и ​​университетах целью атак были исследования инфекционных заболеваний - лихорадки Эбола, MERS, ВИЧ/ СПИДа, вируса Марбург и туляремии.

"Эти уголовные обвинения еще раз подчеркивают, что Китай продолжает использовать кибератаки для похищения того, что производят другие страны, грубо игнорируя свои двусторонние и многосторонние обязательства. Масштабы и продолжительность хакерских кампаний Китая ... напоминают нам о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности ", - сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

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Китай (3037) США (27106) хакер (1191) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+2
Зебуины , фас, мол , поменять вектор на восток, дэбилоиды.
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20.07.2021 02:14 Ответить
+2
Шамов! Ці літаки до України не долетять! На таких "бортах" ведеться підготовка льотчиків фронтової авіації У Китаю "на порядку денному" на ХХІ століття - "освоєння Північних територій" Вони навіть до Уралу не доходять - закінчуються десь в районі Красноярського краю Я буду довго сміяться, коли китайці створять там "табори перевиховання" і змусять кацапів висаджувать ліси на місці вирубаної чи спаленої тайги!
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20.07.2021 04:29 Ответить
+2
А спiльнi плани китайцiв з кацапами по завоюванню Японii , та спiльному ii дерибану. Мабуть, опiсля буде план "Б", що до пiвнiчних територiй... До речi, там вже бетонка, зо 2 метри товщиною, до кацапського кордону вже прокладена.
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20.07.2021 05:31 Ответить
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Зебуины , фас, мол , поменять вектор на восток, дэбилоиды.
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20.07.2021 02:14 Ответить
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АИ-322 в Китай
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20.07.2021 02:36 Ответить
Шамов! Ці літаки до України не долетять! На таких "бортах" ведеться підготовка льотчиків фронтової авіації У Китаю "на порядку денному" на ХХІ століття - "освоєння Північних територій" Вони навіть до Уралу не доходять - закінчуються десь в районі Красноярського краю Я буду довго сміяться, коли китайці створять там "табори перевиховання" і змусять кацапів висаджувать ліси на місці вирубаної чи спаленої тайги!
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20.07.2021 04:29 Ответить
А спiльнi плани китайцiв з кацапами по завоюванню Японii , та спiльному ii дерибану. Мабуть, опiсля буде план "Б", що до пiвнiчних територiй... До речi, там вже бетонка, зо 2 метри товщиною, до кацапського кордону вже прокладена.
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20.07.2021 05:31 Ответить
А навіщо китайцям "завойовувать" Японію? Ті острови їм потрібні? Промисловість вони вже свою розвернули, робочої сили - вистачає! А от з корисними копалинами - проблема! А у Японії їх нема - у них промисловість працює переважно на привозній сировині,ТО навіщо китайцям Японія? Якщо під боком практично "пуста" територія Сибіру? А дороги до кордону з Росією і "рокади" вздовж нього, зняття обмежень по народжуваності в північних провінціях, нелегальна міграція китайців у південні райони Сибіру (в тил "укріпрайонів" ) - це реальне підтвердження намірів Китаю! У них навіть камуфляжне розфарбування військової техніки в північних провінціях має найменування "Сибір"!
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20.07.2021 05:53 Ответить
Наразі Китаю Україна як об'єкт військового захоплення нецікава - зачим захоплювати те, що само іде до тебе?
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5909206572454291 А от Тайвань, Гонконг, і Японія - це зовсім інша справа!
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20.07.2021 07:54 Ответить
Харитонов - "пеньок дурний"! Був на роковинах випуску в Росії Само-собою "крепко випили" Увечері сиділи з колишнім однокурсником-українцем, що став військовослужбовцем РФ - полковником з штабу ВПС Росії , у готельному номері - "продовжували" І от він "проляпався", що вони не НАТО бояться більше, а Китаю! Бо, за його словами, "Китайці бояться лише одного - російських ядерних ракет! Якби їх не було, вони-б увесь Сибір під себе підім"яли-б уже давно - у нас там військ практично немає!"
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20.07.2021 08:05 Ответить
Тобто по суті написаного ним ніякого аргументу, окрім "Дурного пенька" нема?
А про міжнародну напругу навколо Тайваню Ви теж нічого не чули?
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20.07.2021 08:10 Ответить
А при чому тут Тайвань? Гонконг? Це територія споконвіку китайська! Тайвань - за міжнародним правом - є територія Китаю, що, тимчасово, в результаті громадянської війни, вийшла з-під юрисдикції Китаю (схожа історія з островами південної Курільської гряди та Південним Сахаліном у стосунках з Росією - тільки там - пряма окупація!) Гонконг - тимчасово передана у оренду територія Китаю (строк оренди вже закінчився) Стосовно Японії я уже сказав - "овчинка вичинки не варта!" - зв"язуваться війною з країною що має розвинуту економіку і пов"язана міжнародними військовими договорами з США та іншими країнами того регіону?
І що отримать в результаті? Вихід у Тихий океан їм і так відкритий, корисних копалин Японія не має, економіка Японії в результаті війни буде знищена - для чого тоді їм Японія? Вони ж не кацапи - лізти туди заради "понтів" про "вялічіє"? Чи ти думаєш, що вони полізуть туди мстить за убитих японцями майже сто років тому співвітчизників? Тоді ти такий самий, як і Харитонов і в політиці війни і миру розбираєшся "як свиня - в апельсинах"! "Причина війни" і "привід для війни", часто - "різні речі" Мусульмани "джихад" не з-за "аллаха" ведуть - це "привід", а з-за завоювання економічної переваги над країнами Європи і Північної Америки (і (не виключено) - заради території - світ іде до глобального потепління і може так статься що через деякий час Північна Африка і Аравійський півострів з Малою Азією можуть стать повністю непридатними для проживання, бо стануть випаленою пустелею! Куди людям діваться? Вимирать?!)
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20.07.2021 08:46 Ответить
Пане Яр , вiд коммунофашистiв всього можна очiкувати. Але ж бо, падiння Японii з Тайванем призведе до захоплення кацапо-китайцями всiеi пiвденно-схiдноi Азii. Американцям тодi буде в цему регiонi несолоно сьорбавши, погодьтесь... А план "Б" (пiвнiчнi територii), то вже буде опiсля.
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20.07.2021 12:53 Ответить
Тут маеться на увазi, що в такому випадку Фiлiпiни з Iндонезiею ляжуть пiд комунофашистiв... Може й Iндii стане скрутно, а стане. Про Шрi Ланку я вже помовчу, таукитайцi вже - там. А що до Iндii, ви ж пам`ятаете про вiд Атланi - до Тихого, та щоб ще й в Iндiйскому лаптьеунти випрати...
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20.07.2021 13:04 Ответить
Чим закінчили японці, коли, не маючи достатніх матеріальних ресурсів, почали війну із США? Чим закінчила Німеччина за тих самих обставин? При наявності кількох биків вовки з"їдають насамперед того, у кого сала більше і він неповороткий та слабший, а не "вожака" А Росія і є тим слабким , неповоротким биком з товстим шаром "сала"
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20.07.2021 13:14 Ответить
Та все ж, чи круть-верть, а чи верть-крyт - тiж самi гогошари.
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20.07.2021 13:21 Ответить
...гогошари - маю на увазi кацапо-китайську "дружбу" на вiки.
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20.07.2021 13:25 Ответить
Китайсько-російська "дружба" - це дружба удава з кроликом
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20.07.2021 13:28 Ответить
То-то так, пане, мiсцями з перемiнним успiхом( по тупостi). Але , що до людських ресурсiв, кацапи самозадоволюються недопалками, лишень нервово палять в сторiнцi.
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20.07.2021 13:33 Ответить
Так у них і з технікою - "швах"! А якщо техніки мало, і вона - лайно, та ще й за пульти з важелями навіть тієї що є, посадить нікого, то це - ПЗДЦ!Кацапи чого за нас і білорусів учепилися? Бо при СРСР половина командного складу сержантського і молодшого офіцерського(і прапорщиків) були з України! Тесть у "Десні" служив, так казав: "У нас "чучмеків" не було! Українці, білоруси, кацапи і прибалти Молдован був один на всю роту!"
А однокурсник що в Росії служить залишився, казав, що порівняно з часами СРСР командний склад російської армії змінився у гірший бік саме з-за відсутності "хахлов"!
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20.07.2021 13:58 Ответить
Та й тупе муйло, ще у 2011 роцi похникалося у Ставропiллi, мовляв слав`яны в козлобадi вироджуюиься, а ось нацмнешини(Середня Азiя з Кавказом) бьють рекоди , стосовно народжуваностi. Тодi Ще й цифри дурак навiв, Мовляв, 1.5 роки тому було 17% нацменшин. А на 2011-ий стало вже 20%. Ящо й на далi збережеться такий прирiст населення за кавказцями та середньоазiатами, то на 2060-ий кацапослов`янського населення в напарашi залишиться нуль цiлих, пенiс десятих.
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20.07.2021 15:00 Ответить
Просто удав ще не набрався достатньо сили і недостатньо зголоднів А кролик ще недостатньо отупів
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20.07.2021 13:30 Ответить
Та мать iх так , тих кроликiв з удавами, тiльки б не товаришували... До речi, не чули , що сталося з дешевим кроликом-юмористом. Якийсь гвалт заре навколо него...
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20.07.2021 13:36 Ответить
Я тим гімном не цікавлюся вже років з двадцять - такі самі як і "Блазень" - наче з одного виводка!
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20.07.2021 13:45 Ответить
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20.07.2021 13:46 Ответить
Схоже китайцям корпуси лiтакiв кацапи пiдiгнали, ми - двигуни. Або ж в такий кшталт йде постачання двигунiв на каазлабад.
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20.07.2021 05:34 Ответить
Сумніваюся У китайців самих проблеми з авіадвигунами - саме тому вони і пробують вчепиться в наш "Мотор-Січ"!
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20.07.2021 05:55 Ответить
Любая копия всегда хуже оригинала.... китайские товары это тюфяки набитые соломой,вместо ваты....
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20.07.2021 04:40 Ответить
Не "звинувачувать" требаСША обвинили Китай в хакерских атаках - Цензор.НЕТ 5832, а "душить" тихцем, не піднімаючи крику, їх же методами!
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20.07.2021 04:47 Ответить
Мудреца однажды спросили,а скажи ка Старче,отчего один чел живет 100 лет,а другой дохнет в 10 лет?Все просто и прозаично ответил Далай-Лама,от дохляка отказался Ангел-Хранитель...,точно так и в политике,экономике, спорте и т.д....,Ангелы тоже не Ангелы...
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20.07.2021 04:52 Ответить
Далай-Лама буддист, не так ли?
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20.07.2021 05:20 Ответить
Да какая разница Буддист или маршал Маннергейм
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20.07.2021 05:28 Ответить
РАБссия запретила любые поставки продуктов питания из Украины...,а это означает,что РАБссия выращивает помидоры даже в Северном ледовитом океяне,а не только в Воркуте и Архангельске... Вяличие блин прет со всех дыр Мавзолея...
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20.07.2021 06:12 Ответить
Зеля, ты смотри: как бы вместе с Китаем Штаты не хакнули и тебя...
США обвинили Китай в хакерских атаках - Цензор.НЕТ 7076
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20.07.2021 06:18 Ответить
Да скорее-бы уже хакнули гниду 🤢🐲🤡подрашистную с д'ермаками , татаровым, портновым, мураевым , Кодломойским и рыговонялами
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20.07.2021 07:46 Ответить
А это и правда был Китай? Может дедушка просто заглянул в глаза кому-то и увидел там стремление к миру?😁😁😁
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20.07.2021 08:59 Ответить
Чем больше украдено, тем тяжелее наказать преступника. Преступники постепенно проникли во все жизненно важные структуры государств и наказание коснется и жертвы пре тупников.
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20.07.2021 09:35 Ответить
Ненаказание масштабных преступлений автоматически поощряет других преступников проводить ещё более масштабные кражи. И так будет продолжаться, пока не начнут наказывать, а не заговаривать проблему.
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20.07.2021 09:43 Ответить
"Бідненькі" піндоси - хто їх лише не атакує. То Росія, то Китай......
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20.07.2021 11:01 Ответить
 
 