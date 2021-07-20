США обвинили Китай в хакерских атаках

США официально обвинили Китай в хакерских атаках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США и страны всего мира считают Китайскую Народную Республику ответственной за ее вредительское и дестабилизационное поведение в киберпространстве, которое представляет большую опасность для нашей экономики и национальной безопасности", - говорится в заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Официальный Вашингтон заявляет, что оставляет за собой право на дополнительные действия в ответ.

"Усилиями Агентства нацбезопасности, Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, а также ФБР мы разоблачили более 50 тактик, приемов и процедур, которые применялись - при поддержке государства - китайскими хакерами, которые атаковали сети в США и союзных странах", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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В ответ на вопрос, планируют ли в Вашингтоне применять контрмеры учитывая миллиардные суммы торговых операций с КНР и Россией, Псаки отметила, что это не будет сдерживать ответы США.

"Мы не позволяем любым экономическим или иным обстоятельствам мешать нам действовать в ответ, когда это оправдано. Кроме того, мы оставляем за собой возможность принимать дополнительные меры, если это обосновано ", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Она также подчеркнула, что администрация Байдена "очень серьезно воспринимает действия в киберпространстве против нашей страны и против предприятий частного сектора".

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США выдвинули обвинения четырем работникам Министерства государственной безопасности Китая за участие в кибератаках с целью похищения интеллектуальной собственности и конфиденциальной деловой информации.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что трое обвиняемых были сотрудниками Департамента государственной безопасности провинции Хайнань - подразделения Министерства государственной безопасности Китая. Злоумышленники занимались взломом компьютерных систем десятков компаний, университетов и государственных учреждений США и за рубежом в период с 2011 по 2018 год. Обвиняемые и их сообщники пытались скрыть роль китайского правительства в организации преступлений, создав подставную компанию.

В обвинительном заключении утверждается, что трое сотрудников МГБ отвечали за координацию и управление компьютерными хакерами и лингвистами в подставных компаниях для проведения хакерских атак в интересах Китая. Еще один обвиняемый работал компьютерным хакером, который в рамках своих должностных обязанностей создавал вредоносные программы, взламывал компьютерные системы иностранных правительств, компаний и университетов и руководил другими хакерами.

Хакерская кампания была направлена ​​против США, Австрии, Камбоджи, Канады, Германии, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, Южной Африки, Швейцарии и Великобритании. Среди ее целей были области авиации, обороны, образования, здравоохранения, биофармацевтики, правительственные структуры и мореходство. Похищенные коммерческие тайны и деловая информация включали, в частности, секретные технологии, используемые для подводных аппаратов и автономных транспортных средств, специальные химические формулы, обслуживание коммерческих самолетов, запатентованные технологии в области генетики, а также данные по поддержке контрактов для китайских государственных предприятий. В научно-исследовательских институтах и ​​университетах целью атак были исследования инфекционных заболеваний - лихорадки Эбола, MERS, ВИЧ/ СПИДа, вируса Марбург и туляремии.

"Эти уголовные обвинения еще раз подчеркивают, что Китай продолжает использовать кибератаки для похищения того, что производят другие страны, грубо игнорируя свои двусторонние и многосторонние обязательства. Масштабы и продолжительность хакерских кампаний Китая ... напоминают нам о том, что ни одна страна или отрасль не находятся в безопасности ", - сказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.