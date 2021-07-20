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США звинуватили Китай у хакерських атаках

США звинуватили Китай у хакерських атаках

США офіційно звинуватили Китай у хакерських атаках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США і країни всього світу вважають Китайську Народну Республіку відповідальною за її шкідницьке і дестабілізації поведінку в кіберпросторі, яке представляє велику небезпеку для нашої економіки і національної безпеки", - йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Офіційний Вашингтон заявляє, що залишає за собою право на додаткові дії у відповідь.

"Зусиллями Агентства нацбезпеки, Агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури, а також ФБР ми викрили понад 50 тактик, прийомів та процедур, які застосовувалися - за підтримки держави - китайськими хакерами, котрі атакували мережі в США та союзних країнах", - повідомила Псакі.

У відповідь на запитання, чи планують у Вашингтоні застосовувати контрзаходи з огляду на мільярдні суми торговельних операцій з КНР і Росією, вона зауважила, що це не стримуватиме відповіді США.

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"Ми не дозволяємо будь-яким економічним або іншим обставинам заважати нам діяти у відповідь, коли це виправдано. Крім того, ми залишаємо за собою можливість вживати додаткових заходів, якщо це обґрунтовано", - пояснила речниця Білого дому.

Вона також підкреслила, що адміністрація Байдена "дуже серйозно сприймає дії в кіберпросторі проти нашої країни та проти підприємств приватного сектору".

США висунули звинувачення чотирьом працівникам Міністерства державної безпеки Китаю за участь в кібератаках з метою викрадення інтелектуальної власності та конфіденційної ділової інформації.

У заяві Міністерства юстиції США говориться, що троє обвинувачених були співробітниками Департаменту державної безпеки провінції Хайнань - підрозділи Міністерства державної безпеки Китаю. Зловмисники займалися зломом комп'ютерних систем десятків компаній, університетів і державних установ США і за кордоном в період з 2011 по 2018 рік. Обвинувачені та їхні спільники намагалися приховати роль китайського уряду в організації злочинів, створивши підставну компанію.

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В обвинувальному висновку стверджується, що троє співробітників МДБ відповідали за координацію і управління комп'ютерними хакерами і лінгвістами в підставних компаніях для проведення хакерських атак в інтересах Китаю. Ще один обвинувачений працював комп'ютерним хакером, який в рамках своїх посадових обов'язків створював шкідливі програми, зламував комп'ютерні системи іноземних урядів, компаній та університетів і керував іншими хакерами.

Хакерська кампанія була спрямована проти США, Австрії, Камбоджі, Канади, Німеччини, Індонезії, Малайзії, Норвегії, Саудівської Аравії, Південної Африки, Швейцарії та Великої Британії. Серед її цілей були галузі авіації, оборони, освіти, охорони здоров'я, біофармацевтики, урядові структури і мореплавство. Викрадені комерційні таємниці і ділова інформація включали, зокрема, секретні технології, використовувані для підводних апаратів і автономних транспортних засобів, спеціальні хімічні формули, обслуговування комерційних літаків, запатентовані технології в галузі генетики, а також дані щодо підтримки контрактів для китайських державних підприємств. У науково-дослідних інститутах і університетах метою атак були дослідження інфекційних захворювань - лихоманки Ебола, MERS, ВІЛ / СНІДу, вірусу Марбург і туляремії.

"Ці кримінальні звинувачення ще раз підкреслюють, що Китай продовжує використовувати кібератаки для викрадення того, що виробляють інші країни, грубо ігноруючи свої двосторонні та багатосторонні зобов'язання. Масштаби і тривалість хакерських кампаній Китаю ... нагадують нам про те, що жодна країна або галузь не перебувають у безпеці", - сказала заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Автор: 

Китай (4691) США (23360) хакер (1361) кібербезпека (1169)


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Топ коментарі
+2
Зебуины , фас, мол , поменять вектор на восток, дэбилоиды.
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20.07.2021 02:14 Відповісти
+2
Шамов! Ці літаки до України не долетять! На таких "бортах" ведеться підготовка льотчиків фронтової авіації У Китаю "на порядку денному" на ХХІ століття - "освоєння Північних територій" Вони навіть до Уралу не доходять - закінчуються десь в районі Красноярського краю Я буду довго сміяться, коли китайці створять там "табори перевиховання" і змусять кацапів висаджувать ліси на місці вирубаної чи спаленої тайги!
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20.07.2021 04:29 Відповісти
+2
А спiльнi плани китайцiв з кацапами по завоюванню Японii , та спiльному ii дерибану. Мабуть, опiсля буде план "Б", що до пiвнiчних територiй... До речi, там вже бетонка, зо 2 метри товщиною, до кацапського кордону вже прокладена.
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20.07.2021 05:31 Відповісти
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Зебуины , фас, мол , поменять вектор на восток, дэбилоиды.
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20.07.2021 02:14 Відповісти
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АИ-322 в Китай
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20.07.2021 02:36 Відповісти
Шамов! Ці літаки до України не долетять! На таких "бортах" ведеться підготовка льотчиків фронтової авіації У Китаю "на порядку денному" на ХХІ століття - "освоєння Північних територій" Вони навіть до Уралу не доходять - закінчуються десь в районі Красноярського краю Я буду довго сміяться, коли китайці створять там "табори перевиховання" і змусять кацапів висаджувать ліси на місці вирубаної чи спаленої тайги!
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20.07.2021 04:29 Відповісти
А спiльнi плани китайцiв з кацапами по завоюванню Японii , та спiльному ii дерибану. Мабуть, опiсля буде план "Б", що до пiвнiчних територiй... До речi, там вже бетонка, зо 2 метри товщиною, до кацапського кордону вже прокладена.
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20.07.2021 05:31 Відповісти
А навіщо китайцям "завойовувать" Японію? Ті острови їм потрібні? Промисловість вони вже свою розвернули, робочої сили - вистачає! А от з корисними копалинами - проблема! А у Японії їх нема - у них промисловість працює переважно на привозній сировині,ТО навіщо китайцям Японія? Якщо під боком практично "пуста" територія Сибіру? А дороги до кордону з Росією і "рокади" вздовж нього, зняття обмежень по народжуваності в північних провінціях, нелегальна міграція китайців у південні райони Сибіру (в тил "укріпрайонів" ) - це реальне підтвердження намірів Китаю! У них навіть камуфляжне розфарбування військової техніки в північних провінціях має найменування "Сибір"!
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20.07.2021 05:53 Відповісти
Наразі Китаю Україна як об'єкт військового захоплення нецікава - зачим захоплювати те, що само іде до тебе?
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5909206572454291 А от Тайвань, Гонконг, і Японія - це зовсім інша справа!
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20.07.2021 07:54 Відповісти
Харитонов - "пеньок дурний"! Був на роковинах випуску в Росії Само-собою "крепко випили" Увечері сиділи з колишнім однокурсником-українцем, що став військовослужбовцем РФ - полковником з штабу ВПС Росії , у готельному номері - "продовжували" І от він "проляпався", що вони не НАТО бояться більше, а Китаю! Бо, за його словами, "Китайці бояться лише одного - російських ядерних ракет! Якби їх не було, вони-б увесь Сибір під себе підім"яли-б уже давно - у нас там військ практично немає!"
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20.07.2021 08:05 Відповісти
Тобто по суті написаного ним ніякого аргументу, окрім "Дурного пенька" нема?
А про міжнародну напругу навколо Тайваню Ви теж нічого не чули?
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20.07.2021 08:10 Відповісти
А при чому тут Тайвань? Гонконг? Це територія споконвіку китайська! Тайвань - за міжнародним правом - є територія Китаю, що, тимчасово, в результаті громадянської війни, вийшла з-під юрисдикції Китаю (схожа історія з островами південної Курільської гряди та Південним Сахаліном у стосунках з Росією - тільки там - пряма окупація!) Гонконг - тимчасово передана у оренду територія Китаю (строк оренди вже закінчився) Стосовно Японії я уже сказав - "овчинка вичинки не варта!" - зв"язуваться війною з країною що має розвинуту економіку і пов"язана міжнародними військовими договорами з США та іншими країнами того регіону?
І що отримать в результаті? Вихід у Тихий океан їм і так відкритий, корисних копалин Японія не має, економіка Японії в результаті війни буде знищена - для чого тоді їм Японія? Вони ж не кацапи - лізти туди заради "понтів" про "вялічіє"? Чи ти думаєш, що вони полізуть туди мстить за убитих японцями майже сто років тому співвітчизників? Тоді ти такий самий, як і Харитонов і в політиці війни і миру розбираєшся "як свиня - в апельсинах"! "Причина війни" і "привід для війни", часто - "різні речі" Мусульмани "джихад" не з-за "аллаха" ведуть - це "привід", а з-за завоювання економічної переваги над країнами Європи і Північної Америки (і (не виключено) - заради території - світ іде до глобального потепління і може так статься що через деякий час Північна Африка і Аравійський півострів з Малою Азією можуть стать повністю непридатними для проживання, бо стануть випаленою пустелею! Куди людям діваться? Вимирать?!)
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20.07.2021 08:46 Відповісти
Пане Яр , вiд коммунофашистiв всього можна очiкувати. Але ж бо, падiння Японii з Тайванем призведе до захоплення кацапо-китайцями всiеi пiвденно-схiдноi Азii. Американцям тодi буде в цему регiонi несолоно сьорбавши, погодьтесь... А план "Б" (пiвнiчнi територii), то вже буде опiсля.
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Тут маеться на увазi, що в такому випадку Фiлiпiни з Iндонезiею ляжуть пiд комунофашистiв... Може й Iндii стане скрутно, а стане. Про Шрi Ланку я вже помовчу, таукитайцi вже - там. А що до Iндii, ви ж пам`ятаете про вiд Атланi - до Тихого, та щоб ще й в Iндiйскому лаптьеунти випрати...
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20.07.2021 13:04 Відповісти
Чим закінчили японці, коли, не маючи достатніх матеріальних ресурсів, почали війну із США? Чим закінчила Німеччина за тих самих обставин? При наявності кількох биків вовки з"їдають насамперед того, у кого сала більше і він неповороткий та слабший, а не "вожака" А Росія і є тим слабким , неповоротким биком з товстим шаром "сала"
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20.07.2021 13:14 Відповісти
Та все ж, чи круть-верть, а чи верть-крyт - тiж самi гогошари.
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20.07.2021 13:21 Відповісти
...гогошари - маю на увазi кацапо-китайську "дружбу" на вiки.
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20.07.2021 13:25 Відповісти
Китайсько-російська "дружба" - це дружба удава з кроликом
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20.07.2021 13:28 Відповісти
То-то так, пане, мiсцями з перемiнним успiхом( по тупостi). Але , що до людських ресурсiв, кацапи самозадоволюються недопалками, лишень нервово палять в сторiнцi.
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20.07.2021 13:33 Відповісти
Так у них і з технікою - "швах"! А якщо техніки мало, і вона - лайно, та ще й за пульти з важелями навіть тієї що є, посадить нікого, то це - ПЗДЦ!Кацапи чого за нас і білорусів учепилися? Бо при СРСР половина командного складу сержантського і молодшого офіцерського(і прапорщиків) були з України! Тесть у "Десні" служив, так казав: "У нас "чучмеків" не було! Українці, білоруси, кацапи і прибалти Молдован був один на всю роту!"
А однокурсник що в Росії служить залишився, казав, що порівняно з часами СРСР командний склад російської армії змінився у гірший бік саме з-за відсутності "хахлов"!
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20.07.2021 13:58 Відповісти
Та й тупе муйло, ще у 2011 роцi похникалося у Ставропiллi, мовляв слав`яны в козлобадi вироджуюиься, а ось нацмнешини(Середня Азiя з Кавказом) бьють рекоди , стосовно народжуваностi. Тодi Ще й цифри дурак навiв, Мовляв, 1.5 роки тому було 17% нацменшин. А на 2011-ий стало вже 20%. Ящо й на далi збережеться такий прирiст населення за кавказцями та середньоазiатами, то на 2060-ий кацапослов`янського населення в напарашi залишиться нуль цiлих, пенiс десятих.
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20.07.2021 15:00 Відповісти
Просто удав ще не набрався достатньо сили і недостатньо зголоднів А кролик ще недостатньо отупів
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20.07.2021 13:30 Відповісти
Та мать iх так , тих кроликiв з удавами, тiльки б не товаришували... До речi, не чули , що сталося з дешевим кроликом-юмористом. Якийсь гвалт заре навколо него...
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20.07.2021 13:36 Відповісти
Я тим гімном не цікавлюся вже років з двадцять - такі самі як і "Блазень" - наче з одного виводка!
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20.07.2021 13:45 Відповісти
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20.07.2021 13:46 Відповісти
Схоже китайцям корпуси лiтакiв кацапи пiдiгнали, ми - двигуни. Або ж в такий кшталт йде постачання двигунiв на каазлабад.
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20.07.2021 05:34 Відповісти
Сумніваюся У китайців самих проблеми з авіадвигунами - саме тому вони і пробують вчепиться в наш "Мотор-Січ"!
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20.07.2021 05:55 Відповісти
Любая копия всегда хуже оригинала.... китайские товары это тюфяки набитые соломой,вместо ваты....
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20.07.2021 04:40 Відповісти
Не "звинувачувать" требаСША обвинили Китай в хакерских атаках - Цензор.НЕТ 5832, а "душить" тихцем, не піднімаючи крику, їх же методами!
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20.07.2021 04:47 Відповісти
Мудреца однажды спросили,а скажи ка Старче,отчего один чел живет 100 лет,а другой дохнет в 10 лет?Все просто и прозаично ответил Далай-Лама,от дохляка отказался Ангел-Хранитель...,точно так и в политике,экономике, спорте и т.д....,Ангелы тоже не Ангелы...
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20.07.2021 04:52 Відповісти
Далай-Лама буддист, не так ли?
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20.07.2021 05:20 Відповісти
Да какая разница Буддист или маршал Маннергейм
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20.07.2021 05:28 Відповісти
РАБссия запретила любые поставки продуктов питания из Украины...,а это означает,что РАБссия выращивает помидоры даже в Северном ледовитом океяне,а не только в Воркуте и Архангельске... Вяличие блин прет со всех дыр Мавзолея...
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20.07.2021 06:12 Відповісти
Зеля, ты смотри: как бы вместе с Китаем Штаты не хакнули и тебя...
США обвинили Китай в хакерских атаках - Цензор.НЕТ 7076
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20.07.2021 06:18 Відповісти
Да скорее-бы уже хакнули гниду 🤢🐲🤡подрашистную с д'ермаками , татаровым, портновым, мураевым , Кодломойским и рыговонялами
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20.07.2021 07:46 Відповісти
А это и правда был Китай? Может дедушка просто заглянул в глаза кому-то и увидел там стремление к миру?😁😁😁
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20.07.2021 08:59 Відповісти
Чем больше украдено, тем тяжелее наказать преступника. Преступники постепенно проникли во все жизненно важные структуры государств и наказание коснется и жертвы пре тупников.
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20.07.2021 09:35 Відповісти
Ненаказание масштабных преступлений автоматически поощряет других преступников проводить ещё более масштабные кражи. И так будет продолжаться, пока не начнут наказывать, а не заговаривать проблему.
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20.07.2021 09:43 Відповісти
"Бідненькі" піндоси - хто їх лише не атакує. То Росія, то Китай......
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20.07.2021 11:01 Відповісти
 
 