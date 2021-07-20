США звинуватили Китай у хакерських атаках

США офіційно звинуватили Китай у хакерських атаках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США і країни всього світу вважають Китайську Народну Республіку відповідальною за її шкідницьке і дестабілізації поведінку в кіберпросторі, яке представляє велику небезпеку для нашої економіки і національної безпеки", - йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Офіційний Вашингтон заявляє, що залишає за собою право на додаткові дії у відповідь.

"Зусиллями Агентства нацбезпеки, Агентства кібербезпеки та захисту інфраструктури, а також ФБР ми викрили понад 50 тактик, прийомів та процедур, які застосовувалися - за підтримки держави - китайськими хакерами, котрі атакували мережі в США та союзних країнах", - повідомила Псакі.

У відповідь на запитання, чи планують у Вашингтоні застосовувати контрзаходи з огляду на мільярдні суми торговельних операцій з КНР і Росією, вона зауважила, що це не стримуватиме відповіді США.

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"Ми не дозволяємо будь-яким економічним або іншим обставинам заважати нам діяти у відповідь, коли це виправдано. Крім того, ми залишаємо за собою можливість вживати додаткових заходів, якщо це обґрунтовано", - пояснила речниця Білого дому.

Вона також підкреслила, що адміністрація Байдена "дуже серйозно сприймає дії в кіберпросторі проти нашої країни та проти підприємств приватного сектору".

США висунули звинувачення чотирьом працівникам Міністерства державної безпеки Китаю за участь в кібератаках з метою викрадення інтелектуальної власності та конфіденційної ділової інформації.

У заяві Міністерства юстиції США говориться, що троє обвинувачених були співробітниками Департаменту державної безпеки провінції Хайнань - підрозділи Міністерства державної безпеки Китаю. Зловмисники займалися зломом комп'ютерних систем десятків компаній, університетів і державних установ США і за кордоном в період з 2011 по 2018 рік. Обвинувачені та їхні спільники намагалися приховати роль китайського уряду в організації злочинів, створивши підставну компанію.

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В обвинувальному висновку стверджується, що троє співробітників МДБ відповідали за координацію і управління комп'ютерними хакерами і лінгвістами в підставних компаніях для проведення хакерських атак в інтересах Китаю. Ще один обвинувачений працював комп'ютерним хакером, який в рамках своїх посадових обов'язків створював шкідливі програми, зламував комп'ютерні системи іноземних урядів, компаній та університетів і керував іншими хакерами.

Хакерська кампанія була спрямована проти США, Австрії, Камбоджі, Канади, Німеччини, Індонезії, Малайзії, Норвегії, Саудівської Аравії, Південної Африки, Швейцарії та Великої Британії. Серед її цілей були галузі авіації, оборони, освіти, охорони здоров'я, біофармацевтики, урядові структури і мореплавство. Викрадені комерційні таємниці і ділова інформація включали, зокрема, секретні технології, використовувані для підводних апаратів і автономних транспортних засобів, спеціальні хімічні формули, обслуговування комерційних літаків, запатентовані технології в галузі генетики, а також дані щодо підтримки контрактів для китайських державних підприємств. У науково-дослідних інститутах і університетах метою атак були дослідження інфекційних захворювань - лихоманки Ебола, MERS, ВІЛ / СНІДу, вірусу Марбург і туляремії.

"Ці кримінальні звинувачення ще раз підкреслюють, що Китай продовжує використовувати кібератаки для викрадення того, що виробляють інші країни, грубо ігноруючи свої двосторонні та багатосторонні зобов'язання. Масштаби і тривалість хакерських кампаній Китаю ... нагадують нам про те, що жодна країна або галузь не перебувають у безпеці", - сказала заступник генерального прокурора США Ліза Монако.