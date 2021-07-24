Китай запроваджує відповідні санкції проти США

Китай запроваджує санкції проти низки осіб і організацій США у відповідь на недавні американські санкції відносно китайських чиновників в Гонконзі.

Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Санкції запровадили щодо наступних осіб і організацій:

колишній міністр торгівлі США Уілбур Росс,

ексдиректор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс,

голова Національного демократичного інституту США Кім До Юн,

повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг,

голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартолом'ю,

директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон,

Комітет з питань демократії Гонконгу.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п'ятницю, що недавні санкції США були спрямовані на те, щоб "безпідставно очорнити ділове середовище Гонконгу" і "серйозно порушити міжнародне право і основні норми, що регулюють міжнародні відносини". Також у відомстві стверджують, що запровадять санкції відносно семи американських фізичних і юридичних осіб.

Контрсанкціі набувають чинності за кілька днів до того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман повинна відвідати Китай.

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