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Китай запроваджує відповідні санкції проти США

Китай запроваджує відповідні санкції проти США

Китай запроваджує санкції проти низки осіб і організацій США у відповідь на недавні американські санкції відносно китайських чиновників в Гонконзі.

Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Санкції запровадили щодо наступних осіб і організацій:

колишній міністр торгівлі США Уілбур Росс,
ексдиректор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс,
голова Національного демократичного інституту США Кім До Юн,
повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг,
голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартолом'ю,
директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон,
Комітет з питань демократії Гонконгу.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п'ятницю, що недавні санкції США були спрямовані на те, щоб "безпідставно очорнити ділове середовище Гонконгу" і "серйозно порушити міжнародне право і основні норми, що регулюють міжнародні відносини". Також у відомстві стверджують, що запровадять санкції відносно семи американських фізичних і юридичних осіб.

Контрсанкціі набувають чинності за кілька днів до того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман повинна відвідати Китай.

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Китай (4715) санкції (12139) США (23449)


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Топ коментарі
+21
На фото , роіся теж - вводить санкції проти США . .
Китай вводит ответные санкции против США - Цензор.НЕТ 5420 .
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24.07.2021 10:59 Відповісти
+16
комуняцкий китай как и парашия близнецы-братья - обе недосраны ненавидят сша, но любое крупное введение санкций против америки будет равносильно выстрелу себе в ногу. зато америка может себе позволить наказать как первых, так и вторых.
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24.07.2021 11:05 Відповісти
+15
а ты про то что для Китая, США самый крупный рынок сбыта, слышал что нибудь????
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24.07.2021 11:20 Відповісти
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На фото , роіся теж - вводить санкції проти США . .
Китай вводит ответные санкции против США - Цензор.НЕТ 5420 .
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24.07.2021 10:59 Відповісти
Таки кумедни
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24.07.2021 11:01 Відповісти
комуняцкий китай как и парашия близнецы-братья - обе недосраны ненавидят сша, но любое крупное введение санкций против америки будет равносильно выстрелу себе в ногу. зато америка может себе позволить наказать как первых, так и вторых.
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24.07.2021 11:05 Відповісти
влажные мыслишки, ты после букваря что-то ещё читал? не слышал у кого сейчас 30% мирового ВВП ? даю подсказку- это не США, у США сейчас 20%.
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24.07.2021 11:18 Відповісти
а ты про то что для Китая, США самый крупный рынок сбыта, слышал что нибудь????
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24.07.2021 11:20 Відповісти
только полный дебил или росиянин будет нападать на своих покупателей!
если США закроет свой рынок от кетайского хлама - кому они всё это будут продавать? тебе?
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24.07.2021 11:22 Відповісти
Ну мы же в Азию разворачиваемся, благодаря украинским дебилам, в смысле избирателям!
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24.07.2021 11:24 Відповісти
...в рашку могли бы, но те голожопые...
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24.07.2021 19:06 Відповісти
в том-то и дело! это чисто невменяемый российский подход - напасть на покупателя своего товара!! какой субстанцией должна быть заполнена голова, чтобы этот подход показался разумным - остаётся только догадываться
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24.07.2021 19:55 Відповісти
А хочеш - я тобі ще одну "цікавинку" підкажу? При 30% ВВП Китай змушений годувать і утримувать більше мільярда "ротів", а США - лише 300 млн - за 20%!
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24.07.2021 11:24 Відповісти
больше миллиарда ртов едящих мраморную говядину и фуа-гра?
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24.07.2021 11:35 Відповісти
Захисники Даманського мабуть розстріляли би Кремль зараз.
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24.07.2021 11:43 Відповісти
"Дурня не включай"!!! (Можна подумать - у США ВСІ 300 мільйонів це їдять!) Крім того в "утримання" входить і створення та підтримання в робочому стані інфраструктури, забезпечення водою, виготовлення речей домашнього вжитку (включаючи одяг і взуття) , будівництво житла і багато чого іншого
Ти, хлопчику, про економіку судиш на рівні "ваньки-сантехніка", що сидить на комунальній кухні і читає газету "Правда" А насправді економіка - це набагато складніший комплекс, ніж зливний бачок унітазу!
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24.07.2021 11:45 Відповісти
Можно подумать что в США голодают
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24.07.2021 11:45 Відповісти
Не голодают , но 41 млн. человек или 10% населения страны получают продуктовые карточки.
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24.07.2021 15:30 Відповісти
ой тыж клоунй
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24.07.2021 15:42 Відповісти
Гугля тоби в допомогу , лапоть
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24.07.2021 17:00 Відповісти
Смысл гуглить высер молдавского тормоза?
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24.07.2021 17:36 Відповісти
Бо не хочуть шукать роботу - задовольняються тим що , дає держава на їх утримання Хасиди в Ізраїлі точно так само живуть
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24.07.2021 16:29 Відповісти
В случае США это скорее показатель благополучия. Они имеют возможность содержать 10% дармоедов и оставаться передовой страной как в экономическом, так и в военном плане.
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24.07.2021 21:59 Відповісти
ну уж получше чем косоглазые карлики
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24.07.2021 12:43 Відповісти
Це ти про що?
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24.07.2021 12:45 Відповісти
Ну я ж кажу - "Ванька-сантехнік" з газетою "Правда"!
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24.07.2021 12:56 Відповісти
Так потому и едят что торгуют с США. а перестанут торговать так через год будут болт сосать! Про современные технологии я вообще молчу!
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24.07.2021 11:45 Відповісти
Кстати вчера из США приехал мне портативный угольный гриль - Weber. Сегодня уже купил "рибай" буду жарить. Тебя покормить??? Или у тебя в голове поломалось как такое может быть в Украине?
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24.07.2021 11:47 Відповісти
ты ещё формочек шеколадных рошен закажи
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24.07.2021 12:39 Відповісти
охренеть какое ты злое и голодное... Тфу на тебя !
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24.07.2021 12:54 Відповісти
Та вже краще "шоколадні формочки, ніж "черпак золотаря"!!!
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24.07.2021 12:59 Відповісти
Переписка в Інтернет, між "ЗЕбілом" і українцем-"порохоботом":
- Если бы мои дети оскотинились до состояния обливания зелёнкой и бросания в мусорный контейнер живых людей, я бы и своих детей расстрелял.
- Умовив, наступного разу будем вас кидать мертвих .
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24.07.2021 12:47 Відповісти
А вы сравните как США и Китай справлялись с эпидемией.

Да полтора миллиарда Китайцев будут землю жрать - чтоб их страна выиграла в противостоянии со США.

А 300 млн американцев выйдут на митинги против того что их заставляют напрягаться в противостоянии с КНР.
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24.07.2021 14:33 Відповісти
Ну і що?! Росія за "гасподства в Европе" боролася з часів Петра І ... Потім СРСР боровся за "миравую ревалюцию" 70 років... Чим закінчилося?...
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24.07.2021 15:11 Відповісти
Позиции у Китая сейчас куда сильнее чем у СССР времён начала развала (прежде всего потому - что он сильнее СССР в экономике, и действует рациональнее). А США в несколько раз слабее чем в начале 90 х.

При долгосрочном противостоянии США и КНР - я бы сейчас поставил на Китай.
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24.07.2021 15:41 Відповісти
Став! Почекай трішки - перед тим як воювать зі США , Китай спочатку "зжере" і "переварить" Росію! Спочатку південний Сибір , а потрім і решту Так що ти шукай собі нове місце проживання - бо прийдеться вчить ієрогліфи Діти що будуть цим займаться , уже "зачаті" - півроку тому Китай зняв обмеження на народжуваність!
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24.07.2021 16:34 Відповісти
новые русскиеКитай запроваджує відповідні санкції проти США - Цензор.НЕТ 2712
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24.07.2021 19:45 Відповісти
Мечта русской женщины - непьющий и работящий
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24.07.2021 20:02 Відповісти
Блин, как все сходится: запустил ковид-19, зняв обмеження.
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25.07.2021 05:40 Відповісти
Полтора миллиарда китайцев впоследствии действительно будут землю жрать - раз их страна начала пытаться выиграть в противостоянии с США. Одни уже пытались "противостоять", все закончилось талонами на еду и развалом государства.

Китай запроваджує відповідні санкції проти США - Цензор.НЕТ 1658
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24.07.2021 15:13 Відповісти
вы хотите сказать , что США тоже развалятся , они ведь тоже раздают своим бедным гражданам талоны на еду
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24.07.2021 15:32 Відповісти
идиот кацапский хватит уже про талоны повторять с 60х годов прошлого века!
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24.07.2021 15:44 Відповісти
яка разница прошлого века или настоящего , но по вашей логике получается , что США развалятся , бо зараз кормят 10% своего населения талонами на еду
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24.07.2021 17:08 Відповісти
Я хочу сказать что ты беднее даже самого нищего бомжа в США.
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24.07.2021 17:36 Відповісти
тоби можна мриять !
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24.07.2021 22:21 Відповісти
Кацапе! Іди вчи геральдику! Підкажу тобі: Відкриваєш "пошуковик" Набираєш "флаги стран мира" і запам"ятовуєш! Ти вже давно "спалився" а ще продовжуєш тут "пердіть в калюжу"!!!
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25.07.2021 04:51 Відповісти
Пока смерд..шь только ты )) Подсказываю тебе неучу , я с Молдовы , но живу и работаю в Румынии , гражданин этой страны члена ЕС и НАТО А ты чей будешь ? )) И да, перестань "пердіть в калюжу" , а учись пользоваться инетом , чтобы не выглядеть глупо в коментах , лапоть
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26.07.2021 09:23 Відповісти
Москаля можна витягнуть з Московії!!! "Московію" з москаля витягнуть неможливо"! Кому ти "казки розказуєш" , лахтинець?! Яка "Румунія"? Ти її хоч на карті бачив?
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26.07.2021 10:45 Відповісти
Я правильно понял , что ты москаль - лахтинець ! Поздравляю я даже не сомневался ))
Румыния - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государство в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Юго-Восточной Европе , частично расположенное в северо-восточной части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Балканского полуострова . На юго-востоке омывается водами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря . Граничит с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украиной .
вчы свитовую карту и станешь хорошей дытынкой Ржу и падаю ! ))
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26.07.2021 11:15 Відповісти
А куди тобі "падать"? Ти як сидів у "лахтинському лайні" так звідти і не вилазив! А нижче нього нічого не буває!
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26.07.2021 11:41 Відповісти
а от ето уже серьезно.
все американцы прямо мечтают посмотреть на Ухань - видимо не судьба...
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24.07.2021 11:09 Відповісти
Якщо США закриють свій ринок від Китаю, то років за 10-15 жовтопикі знов на горобців полювати будуть!
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24.07.2021 11:19 Відповісти
Все не так просто, они уже настолько плотно срослись что безболезненно расстаться не получится.
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24.07.2021 11:21 Відповісти
але вивід іноземних виробництв з кетаю - на сьогодні, тренд.
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24.07.2021 12:44 Відповісти
Но начал его Трамп и никак не Байден!
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24.07.2021 12:53 Відповісти
Трамп заставил американских инвесторов выводить свои деньги из кетая? Ты страны не попутал?
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24.07.2021 13:58 Відповісти
Ты пишешь то что хочешь. Я не писал не про какие деньги , шо ты мелешь?
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24.07.2021 14:05 Відповісти
я чомусь думав про Індію і В'єтнам... але гаразд, нех буде трамп.
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24.07.2021 18:03 Відповісти
Там вначале коментов писалось о ком речь. Зачем коментировать если не знаете о чем речь?
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24.07.2021 18:36 Відповісти
знаю 3х китайцев - 2х по работе сейчас - редкие кидалы и подставлялы.
3й в киевском речном порту работал тогда в 90м... - може и сейчас хз
так то и не китаец был, женился на девушке с Подола - тогда у них девченка была и пацаненок - на руки сами запросились.... - дай бог.
к чему ето я?
не поверите - китайцы тоже разные...
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24.07.2021 11:27 Відповісти
вроде тогда ето называлось 5й експедиционный отряд...
могу ошибаться - 30+ лет прошло....
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24.07.2021 12:01 Відповісти
Почалося....
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24.07.2021 11:29 Відповісти
Тю, а я думал - откажуться воровать и производить американские поделки
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24.07.2021 11:36 Відповісти
а тут теперь главное...чтобы зельц со своим шараханьем, метание и недержанием изыка.. не влез меж двух "бодающихся" (ибо два в драку - третий в ср*ку (и замолк))))
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24.07.2021 11:44 Відповісти
Клин клином......
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24.07.2021 12:00 Відповісти
Ититьколотить, как они живут с таким дефицитом в торговом балансе?
Китай запроваджує відповідні санкції проти США - Цензор.НЕТ 5491
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24.07.2021 12:05 Відповісти
https://take-profit.org/statistics/balance-of-trade/china/

Профицит торгового баланса в Китае вырос до 515 USD 100 млн. (51.5 млрд. USD) в июне 2021. Максимальный профицит достигал 770 USD 100 млн. , а дефицит -620 USD 100 млн.

Ці дані (на карті) некоректні, бо сам торговий баланс прив'язаний до часу. Сьогодні в плюсі, завтра в мінусі.
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24.07.2021 14:23 Відповісти
Китай запроваджує відповідні санкції проти США - Цензор.НЕТ 6423
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24.07.2021 15:05 Відповісти
Спалился тупой кремлебот, твоя картинка с яндекса в Украине не работает.
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24.07.2021 15:18 Відповісти
Не мои проблемы. В Праге всё работает.
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24.07.2021 15:21 Відповісти
Шо,все тут папестели?
А огрызку-пипец!
Назад-в старую добрую симбу на Е52...
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24.07.2021 12:13 Відповісти
Огрызку насрать! пипец его избирателям будет.
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24.07.2021 12:56 Відповісти
Китай ввел санкции, в отношении США... А У нас - дружба на века... Зебуины, и шо теперь, тоже будете вводить санкции, чи обождете-посмотреть , когда Запад полностью уберет свой капитал из задрипаного совкокитая?
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25.07.2021 05:32 Відповісти
Та прикрили б уже хавальника американофіли довбані! Нам до Китаю ще срати і срати! Вони між собою розберуться, бо жити уже один без одного не зможуть. Там іще подивитися треба хто від кого залежить. А нам, раз просрали за 30 років і економіку, і армію, треба вміло балансувати між супердержавами, а не лягти під якусь одну і уповати, що все за тебе зроблять. І порядок навести хоч мінімальний, щоб люди інвестиції не боялись заводити.
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25.07.2021 07:02 Відповісти
 
 