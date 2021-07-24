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Новая мутация коронавируса выявлена в Великобритании
Медицинские специалисты из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили об обнаруженной новой мутации коронавирусной инфекции.
Как сообщает The Mirror, названия штамму пока не придумали, а лишь присвоили номер B.1.621, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Штамм выявили у 16 граждан Соединенного Королевства. Большинство случаев заражения связаны с поездками за границу.
Пока у специалистов нет данных, что этот вариант вызывает более тяжелое течение заболевания или снижает эффективность вакцины. Медики проводят лабораторные испытания.
Топ комментарии
+12 aquarius580 .
показать весь комментарий24.07.2021 14:50 Ответить Ссылка
+11 Вал Кочин
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+7 Привет
показать весь комментарий24.07.2021 14:54 Ответить Ссылка
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
Закончится оно только когда авторы этой афёры получат по пуле в затылок. Причём все из них. Чтобы никому в голову больше не пришло такие эксперименты прокручивать над человечеством.
монгольская,походу,или тамил-иламская,..
Но, это хорошо что ты вылез и подтвердил что у этой мути никакого конца не запланировано.
Так что да: только пуля.
Запланирован давно, несколько десятилетий назад.
С какого перепуга я должен пытаться подтверждать твои конспирологические бредни?
Гоминид эфиопский ещё не просыпается ночью с криками "мама-мама" ?
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/
Там вот такой текст: "A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
Правда, попытка выйти на эту страницу даёт сообщение:
"We have revamped our website." ( хвосты подчищают, гниды; но гугл всё помнит).
Хорошо что гугл хранит закэшированные страницы. По кэшу:
"What is a pandemic?
24 February 2010
A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
Так понятно ? Спецоперация "ковид" была запланирована десять лет назад.
https://www.nature.com/articles/s41598-021-81814-3 International health organisations such as the WHO have not provided any formal definitions of the term 'pandemic', and the WHO no longer uses it as an official status of any outbreak25,31. It would, however, be hasty to dismiss the importance of the term on these grounds. Although the WHO no longer uses the term 'pandemic' officially, the WHO Director-General drew attention to their use of the term as recently as March 2020, to describe the status of the COVID-19 outbreak32.
А статья интересная. Рекомендую.
Ее как раз выпускают, но в продаже ее нет! В моем понимании это единственная реальная вакцина, вакцина с большой буквы, но именно ее почему то и не делают.
Так что не убедили от слова СОВСЕМ/!!!
Хоть и вирус был мертв, но обсыпало детишек конкретно...показывали по телеку
ти забула добавити "как счас помню..."
це особистий вибір..
але за навмисне розповсюдження смертельної хвороби у Китаї,наприклад,є смертна кара..
И каждый новый штамм является не восприимчевым к вакцине от старого...
А тут пацаны вдруг за полгода наваяли зоопарк вакцин который типа против всех штаммов сразу действует...😀
Вірите рекламі - ми йдемо до Вас
А поймал не в транспорте, не на работе. где я в группе риска...а от 2.5 летнего ребенка...
жена пошла к племяннице, а там ребенок заболел..температура 39...потом заболели жена и племянница, следом за женой я...
Но врач семейный по домам не ходит...пришлось больным идти в поликлинику, и проехать пару остановок трамваем...а там у жены обнаружили хрипы в легких направили ее на ренген в обласную больницу, опять же пришлось ехать переполненым трамваем, и там в больнице сидеть в очереди...
В этот раз одели маски, ибо без вариантов...
Угадайте скоко человек мы заразили?
https://www.nbcnews.com/news/us-news/man-who-made-fun-vaccination-efforts-social-media-dies-covid-n1274922
В одном из твитов он высмеивал "от двери к двери" Свидетелей, исказив имя Бога.
"Не заблуждайтесь: Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнёт." (Галатам 6:7)