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Новости Коронавирус и карантин
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Новая мутация коронавируса выявлена в Великобритании

Новая мутация коронавируса выявлена в Великобритании

Медицинские специалисты из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили об обнаруженной новой мутации коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Mirror, названия штамму пока не придумали, а лишь присвоили номер B.1.621, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Штамм выявили у 16 граждан Соединенного Королевства. Большинство случаев заражения связаны с поездками за границу.

Пока у специалистов нет данных, что этот вариант вызывает более тяжелое течение заболевания или снижает эффективность вакцины. Медики проводят лабораторные испытания.

Читайте также: Ни масок, ни соцдистанции: в Англии сняли COVID-ограничения

Автор: 

Великобритания (5029) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Оно запланировано никогда не закончиться, неужели вы не понимаете ?
Закончится оно только когда авторы этой афёры получат по пуле в затылок. Причём все из них. Чтобы никому в голову больше не пришло такие эксперименты прокручивать над человечеством.
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24.07.2021 14:50 Ответить
+11
Шоу продовжується....
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24.07.2021 14:25 Ответить
+7
С гриппом идет борьба уже сотню лет..
И каждый новый штамм является не восприимчевым к вакцине от старого...
А тут пацаны вдруг за полгода наваяли зоопарк вакцин который типа против всех штаммов сразу действует...😀
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24.07.2021 14:54 Ответить
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Шоу продовжується....
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24.07.2021 14:25 Ответить
Британия так просто лавры Индии решила не отдавать?
Нову мутацію коронавірусу виявлено в Великій Британії - Цензор.НЕТ 7578
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24.07.2021 14:29 Ответить
В Британии 1,5 млн выходцев из Индии и Пакистана проживает. Они вполне могут привезти что-то экзотическое, ибо у них на родине на обнаружение новых мутаций ложат нефритовый стержень.
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24.07.2021 14:44 Ответить
Да Британия и до индийской мутации была впереди планеты по количеству вирусников, несмотря на жесткие ограничения. И сейчас лидирует.
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24.07.2021 15:22 Ответить
По общему числу случаев ковида Британия на 6 месте (на 1-м США). По числу ллучаев ковида на 1 млн жителей британия на 35 месте. (на 1-м Андорра).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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24.07.2021 19:38 Ответить
Кацапня в диппочте завезла.
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24.07.2021 19:47 Ответить
Эти могут.
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24.07.2021 20:37 Ответить
Не вірте Mirror, таки брехуни як странаUA ....
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24.07.2021 14:35 Ответить
Интересно сколько раз прокрутят греческий алфавит по кругу прежде чем это вирусобесие закончится??
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24.07.2021 14:48 Ответить
Оно запланировано никогда не закончиться, неужели вы не понимаете ?
Закончится оно только когда авторы этой афёры получат по пуле в затылок. Причём все из них. Чтобы никому в голову больше не пришло такие эксперименты прокручивать над человечеством.
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24.07.2021 14:50 Ответить
Вы тоже считаете, что за этим стоит мировая еврейская шобла?
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24.07.2021 19:10 Ответить
та вряд ли..
монгольская,походу,или тамил-иламская,..
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24.07.2021 19:34 Ответить
Оценил ваш сарказм.
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24.07.2021 19:56 Ответить
ходять слухи,що це "постаралась" молдавська розвідка..
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24.07.2021 22:07 Ответить
Сложно сказать. Антиваксеры почти 200 лет боролись за сохранение натуральной оспы...
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24.07.2021 14:54 Ответить
Так то оспа - настоящая болезнь, а не выдумка распространяемая через прессу.
Но, это хорошо что ты вылез и подтвердил что у этой мути никакого конца не запланировано.
Так что да: только пуля.
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24.07.2021 14:57 Ответить
Хорошо, что ты зашел сюда и подтвердил, что эпидемии не планируются.
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24.07.2021 15:08 Ответить
"ковид" - не эпидемия, а мировой коммунофашистский переворот.
Запланирован давно, несколько десятилетий назад.
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24.07.2021 15:11 Ответить
Да-да, в секретных приложениях к пакту Молотова-Риббентропа.
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24.07.2021 15:19 Ответить
Нет; пошуруй в ВОЗовских бумагах.
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24.07.2021 15:20 Ответить
Уже бегу и волосы назад...
С какого перепуга я должен пытаться подтверждать твои конспирологические бредни?
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24.07.2021 15:52 Ответить
Так там за несколько лет до "пандемии" подогнали определение под "ковид": это должен быть новый (!) вирус, и никак иначе. То есть если из лаборатории под Новосибирском вырвется вирус оспы, и половина планеты перемрёт, это не будет пандемией, потому как вирус - старый, ага.
Гоминид эфиопский ещё не просыпается ночью с криками "мама-мама" ?
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24.07.2021 15:59 Ответить
Где ссылка на это определение ВОЗ?
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24.07.2021 16:15 Ответить
У тебя гугл сломался ? Отвёртку купи.
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24.07.2021 16:22 Ответить
Башка у тебя сломалась. Нет там определения.
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24.07.2021 16:28 Ответить
Набираем в гугле "what is pandemic who", и на первой же строчке получаем ссылку на
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/

Там вот такой текст: "A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
Правда, попытка выйти на эту страницу даёт сообщение:
"We have revamped our website." ( хвосты подчищают, гниды; но гугл всё помнит).
Хорошо что гугл хранит закэшированные страницы. По кэшу:
"What is a pandemic?
24 February 2010
A pandemic is the worldwide spread of a new disease."
Так понятно ? Спецоперация "ковид" была запланирована десять лет назад.
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24.07.2021 16:39 Ответить
Мало ли что хранит кэш. На сегодгя ВОЗ не использует термин "пандемия" в официальных документах. Так что определения ее на их сайте нет. И да, можешь купить себе отвертку.
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24.07.2021 16:47 Ответить
Слив засчитан.
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24.07.2021 16:49 Ответить
Это не слив, а хорошее знание матчасти.
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24.07.2021 17:00 Ответить
"Уход в глухой отказ" - метод уголовников.
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24.07.2021 17:14 Ответить
Это у Вас жаргон уголовников и юление. А я свои слова подтвержаю ссылками. Просто я знал это, а ты - нет.
https://www.nature.com/articles/s41598-021-81814-3 International health organisations such as the WHO have not provided any formal definitions of the term 'pandemic', and the WHO no longer uses it as an official status of any outbreak25,31. It would, however, be hasty to dismiss the importance of the term on these grounds. Although the WHO no longer uses the term 'pandemic' officially, the WHO Director-General drew attention to their use of the term as recently as March 2020, to describe the status of the COVID-19 outbreak32.

А статья интересная. Рекомендую.
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24.07.2021 18:51 Ответить
Никому не интересны отмазки уголовников, пойманных за руку на месте преступления.
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25.07.2021 01:01 Ответить
Что, ты сел в лужу с аргументами и решил пообзываться? Довольно жалкий прием.
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25.07.2021 01:06 Ответить
несприйняття інших аргументів типове для кремлівської пи..добратії..
Нову мутацію коронавірусу виявлено у Великій Британії - Цензор.НЕТ 4102
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24.07.2021 22:11 Ответить
А вы в курсе, что от оспы не вакцинируют уже не первый десяток лет?! При этом вакцину от оспы, вы при всем желании не найдете! Вернее найдете, но вдруг внезапно окажется, что выпускают ее всего пара тройка стран (США, Рашкостан, кажись Франция..) и поставляется она исключительно для военных. В свободном доступе ее нет! При этом оспа то не исчезла!!!! Странная ситуация не находите?
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24.07.2021 16:12 Ответить
Её не выпускают именно потому что по всей планете "в свободном обороте" оспу ликвидировали. А так - да; в 1959 году, когда в Москве была вспышка, тогда расконсервировали заводы где-то на Урале.
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24.07.2021 16:14 Ответить
Ну так и эпидемий полиомиелита я вроде не наблюдаю, но прививки делают при этом приговаривая, что мол нет потому что все привиты! И в данном контексте, не вижу причин почему с оспой должно быть по другому!!!
Ее как раз выпускают, но в продаже ее нет! В моем понимании это единственная реальная вакцина, вакцина с большой буквы, но именно ее почему то и не делают.
Так что не убедили от слова СОВСЕМ/!!!
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24.07.2021 16:22 Ответить
Да я и не собирался вас убеждать. Это уже факты истории.
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24.07.2021 16:23 Ответить
Будете смеятся. но ее нашли дети на мусорке заброшеной поликлиники...в середине 90...
Хоть и вирус был мертв, но обсыпало детишек конкретно...показывали по телеку
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24.07.2021 17:13 Ответить
"лахта" з австралійським прапорцем..
ти забула добавити "как счас помню..."
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24.07.2021 22:01 Ответить
А современные антиваксеры за погода сваяли зоопарк всяких разных которые типа от всех штаммов сразу...поняли что бабло нужно косить пока горячо...не отходя от кассы...😀
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24.07.2021 15:00 Ответить
антиваксеры?
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24.07.2021 15:11 Ответить
у Лахті п"янка...
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24.07.2021 22:04 Ответить
Вирусобесие закончится тогда, когда на бензоколонке издохнет Владимир Владимирович ***** с сотоварищами.
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24.07.2021 19:51 Ответить
Ахххха.
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24.07.2021 14:48 Ответить
уга
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24.07.2021 14:48 Ответить
Количество вирусов как и звезд бесконечно.Если заинтерисовать то найдут а если не найдут то договорятся и придумают все равно проверять не кому. Скажут у вас апарат не той системы.
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24.07.2021 14:49 Ответить
веріть..нє веріть..
це особистий вибір..
але за навмисне розповсюдження смертельної хвороби у Китаї,наприклад,є смертна кара..
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24.07.2021 22:03 Ответить
С гриппом идет борьба уже сотню лет..
И каждый новый штамм является не восприимчевым к вакцине от старого...
А тут пацаны вдруг за полгода наваяли зоопарк вакцин который типа против всех штаммов сразу действует...😀
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24.07.2021 14:54 Ответить
а баблос на чем "зарабатать"

Вірите рекламі - ми йдемо до Вас
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24.07.2021 15:49 Ответить
Коронавирусы никогда не относились к вирусам гриппа.
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25.07.2021 11:19 Ответить
Как то странно пооучается, новые штаммы не то что бы поддаются хуже лечению, что вполне объснимо, но становятся заразнее и более смертоносные, если от китайского штамма умирало 2, 5 % то от индийского 4%.
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24.07.2021 15:42 Ответить
Я бы с большим сомнением относился к китайским официальным данным, впрочем, как и к российским... да и Индия вряд ли в состоянии пересчитать хоть что-то в своих трущобах...
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24.07.2021 17:59 Ответить
Свіжачок підкинули.....
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24.07.2021 15:59 Ответить
А я таки хапнул корону...10 лет ничем не болел...а тут 5 дней 38.5...всего крутит, температура ничем не сбивается, горло воспаленное, невозможно кашлянуть, сразу острая боль. как гвоздями в уши..пришлось идти к врачу..жрать антиботики...попали с женой на 2,5 тыщи гривен....только сегодня начала температура падать, но во рту привкус лекарства хочется блевать..тьфу *****((((
А поймал не в транспорте, не на работе. где я в группе риска...а от 2.5 летнего ребенка...
жена пошла к племяннице, а там ребенок заболел..температура 39...потом заболели жена и племянница, следом за женой я...
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24.07.2021 17:22 Ответить
Писали, что прием статинов облегчает течение ковида. Порой и-нет. Но не увлекайся сильно, там надо быть внимательным и осторожным.
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24.07.2021 19:44 Ответить
А теперь следующая акция "сиди дома"...
Но врач семейный по домам не ходит...пришлось больным идти в поликлинику, и проехать пару остановок трамваем...а там у жены обнаружили хрипы в легких направили ее на ренген в обласную больницу, опять же пришлось ехать переполненым трамваем, и там в больнице сидеть в очереди...
В этот раз одели маски, ибо без вариантов...
Угадайте скоко человек мы заразили?
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24.07.2021 17:30 Ответить
Нову вакцинку вже готують?
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24.07.2021 18:11 Ответить
Це якась х....ня ребята...
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24.07.2021 18:14 Ответить
Грипп мутировал всегда, но только недавно на страхе перед ним решили нещадно зарабатывать. А заодно проверить препараты по регулированию популяции (с отсроченным эффектом). Пусть родня вакцинирированных наблюдает за этими счастливцами.
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24.07.2021 19:19 Ответить
Коронавирусы никогда не относились к вирусам гриппа.
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25.07.2021 11:18 Ответить
Калифорниец, который высмеивал попытки вакцинации в социальных сетях, умер от Covid.
https://www.nbcnews.com/news/us-news/man-who-made-fun-vaccination-efforts-social-media-dies-covid-n1274922
В одном из твитов он высмеивал "от двери к двери" Свидетелей, исказив имя Бога.
"Не заблуждайтесь: Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнёт." (Галатам 6:7)
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25.07.2021 02:57 Ответить
Ну, в конце концов он таки насмешил...
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25.07.2021 11:18 Ответить
Кстати, на Цензоре состав антиваксеров и ковидоотрицателей регулярно обновляется. Давно не видно Поедателя Зябликов, Дидовика, Эдмона Саакяна и других...
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25.07.2021 11:59 Ответить
Я не за и не против вакцинации. Это должен быть осознанный и свободный выбор. У людей могут быть кондиции здоровья, недоверие или просто нежелание вакцинироваться. Но высмеивать этот выбор - глупо.
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25.07.2021 18:31 Ответить
Когда это прививка от столбняка или от бешенства - это дело абсолютно личное. Но когда дело касается опасных инфекций, распространяемых воздушно-капельным путем, то тут есть и немалый общественный интерес.
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25.07.2021 18:39 Ответить
Это так. История и статистика доказали эффективность прививок. Но, как я уже говорил, у каждого могут быть причины чтобы не делать прививку. В любом случае необходимо строго соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки. А еще лучше сидеть дома в изоляции.
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25.07.2021 19:24 Ответить
 
 