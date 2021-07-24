Новая мутация коронавируса выявлена в Великобритании

Медицинские специалисты из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили об обнаруженной новой мутации коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Mirror, названия штамму пока не придумали, а лишь присвоили номер B.1.621, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Штамм выявили у 16 граждан Соединенного Королевства. Большинство случаев заражения связаны с поездками за границу.

Пока у специалистов нет данных, что этот вариант вызывает более тяжелое течение заболевания или снижает эффективность вакцины. Медики проводят лабораторные испытания.

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