Нову мутацію коронавірусу виявлено у Великій Британії

Медичні фахівці з агентства Суспільної охорони здоров'я Англії (PHE) заявили про виявлену нову мутацію коронавірусної інфекції.

Як повідомляє The Mirror, назви штаму поки не придумали, а лише привласнили номер B.1.621, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Штам виявили у 16 громадян Сполученого Королівства. Більшість випадків зараження пов'язані з поїздками за кордон.

Поки у фахівців немає даних, що цей варіант викликає більш важкий перебіг захворювання або знижує ефективність вакцини. Медики проводять лабораторні випробування.

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