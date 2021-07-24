Испания с 27 июля открывается для украинцев. Безвиз возвращается, - Кулеба
Испания с 27 июля открывается для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - отметил Кулеба.
Он также уточнил, что что для въезда в страну необходимо предъявить свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест на COVID-19.
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aquarius580 .
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Ksenia VB
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Bogdan_
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