РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6331 посетитель онлайн
Новости
3 492 7

Испания с 27 июля открывается для украинцев. Безвиз возвращается, - Кулеба

Испания с 27 июля открывается для украинцев. Безвиз возвращается, - Кулеба

Испания с 27 июля открывается для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - отметил Кулеба.

Он также уточнил, что что для въезда в страну необходимо предъявить свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест на COVID-19.

Читайте также: Финляндия с 26 июля открывается для вакцинированных от коронавируса украинцев - МИД

Автор: 

Испания (879) безвизовый режим (1557) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Taк это не свобода. Это "новый мировой порядок".
показать весь комментарий
24.07.2021 14:47 Ответить
А нашо він зебілам ? На хліб же не намастиш..
показать весь комментарий
24.07.2021 14:55 Ответить
так уже и хлеба нет.
показать весь комментарий
24.07.2021 15:16 Ответить
И пенсионерам пенсии повысили,смогут теперь по Испаниям кататься! А вы ещё на Зелю бочку катите😂
показать весь комментарий
24.07.2021 15:19 Ответить
Испания и Нидерланды сейчас в красной зоне по новым кейсам заболевших в ЕС. Та же Германия уже вводит меры для прибывающих из этих стран своих граждан. кулебам-зелохам похер, что за август нам навезут в страну широкое разнообразие ковида. А может зе-мародеры специально делают все, чтобы в сентябре страна закрылась на локдаун, как после буковелей, ведь в локдаун легче грабить страну?!!
показать весь комментарий
24.07.2021 16:11 Ответить
Это на пару месяцев. Потом все опять, как в первый раз.
показать весь комментарий
24.07.2021 16:53 Ответить
 
 