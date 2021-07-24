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Іспанія із 27 липня відкривається для українців. Безвіз повертається, - Кулеба

Іспанія із 27 липня відкривається для українців. Безвіз повертається, - Кулеба

Іспанія з 27 липня відкривається для громадян України відповідно до рекомендацій Ради ЄС.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - зазначив Кулеба.

Він також уточнив, що що для в'їзду в країну необхідно пред'явити свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС. ФОТОрепортаж

Іспанія (929) безвізовий режим (1344) Кулеба Дмитро (3604)


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Taк это не свобода. Это "новый мировой порядок".
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24.07.2021 14:47 Відповісти
А нашо він зебілам ? На хліб же не намастиш..
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24.07.2021 14:55 Відповісти
так уже и хлеба нет.
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24.07.2021 15:16 Відповісти
И пенсионерам пенсии повысили,смогут теперь по Испаниям кататься! А вы ещё на Зелю бочку катите😂
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24.07.2021 15:19 Відповісти
Испания и Нидерланды сейчас в красной зоне по новым кейсам заболевших в ЕС. Та же Германия уже вводит меры для прибывающих из этих стран своих граждан. кулебам-зелохам похер, что за август нам навезут в страну широкое разнообразие ковида. А может зе-мародеры специально делают все, чтобы в сентябре страна закрылась на локдаун, как после буковелей, ведь в локдаун легче грабить страну?!!
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24.07.2021 16:11 Відповісти
Это на пару месяцев. Потом все опять, как в первый раз.
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24.07.2021 16:53 Відповісти
 
 