Іспанія із 27 липня відкривається для українців. Безвіз повертається, - Кулеба
Іспанія з 27 липня відкривається для громадян України відповідно до рекомендацій Ради ЄС.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців - серед пріоритетів МЗС", - зазначив Кулеба.
Він також уточнив, що що для в'їзду в країну необхідно пред'явити свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест на COVID-19.
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aquarius580 .
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Ksenia VB
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Bogdan_
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