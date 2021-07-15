Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС. ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараона підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Угода запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.
"МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українців та відкриття України для світу. Розширення безвізу із Перу збільшить кількість міжлюдських контактів, сприятиме новим культурним, фаховим, бізнес-контактам між нашими країнами", - зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Сторони також обговорили перспективні напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці між Україною і Республікою Перу.
Зазначається, що угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур. Для громадян України залишиться можливість здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів, яку Республіка Перу запровадила одностороннім рішенням у 2003 році.
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