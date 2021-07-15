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Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараона підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Угода запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

"МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українців та відкриття України для світу. Розширення безвізу із Перу збільшить кількість міжлюдських контактів, сприятиме новим культурним, фаховим, бізнес-контактам між нашими країнами", - зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сторони також обговорили перспективні напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці між Україною і Республікою Перу.

Зазначається, що угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур. Для громадян України залишиться можливість здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів, яку Республіка Перу запровадила одностороннім рішенням у 2003 році.

Також читайте: Посли ЄС схвалили відкриття кордону для вільного в'їзду з України, - журналіст Йозвяк

Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС 01
Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС 02
Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС 03

Автор: 

Перу (26) безвізовий режим (1340) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Порох прорубил окно в Европу, а клоун пропер дыру в Перу.
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15.07.2021 17:37
+4
Поеду поперую.
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15.07.2021 17:24
+3
Я постоянно летаю в Перу без визы. Неужели без фейков нельзя. Последний раз летал в 2018 году. Заполняешь собственноручно талон, который позволяет жить в Перу 90 дней. Потом можно выехать на день в Эквадор или Колумбию (тоже без визы ) и ещё раз вьехатьв Перу.
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15.07.2021 17:33
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Поеду поперую.
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15.07.2021 17:24 Відповісти
безвіз безвізом, а опше, вони думають самольота оплачувати і забирати?
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15.07.2021 17:26 Відповісти
Я постоянно летаю в Перу без визы. Неужели без фейков нельзя. Последний раз летал в 2018 году. Заполняешь собственноручно талон, который позволяет жить в Перу 90 дней. Потом можно выехать на день в Эквадор или Колумбию (тоже без визы ) и ещё раз вьехатьв Перу.
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15.07.2021 17:33 Відповісти
Перу???......Перу даже не знает какими ценностями они располагают. И самое главное они просто лежат на виду под стеклом. Умора!! Умора и ржака. Смотрите Брейна Фостера, он там чуть ли инком стал...кстати, наверное самый толковый путешественник, только местами не те детали улавливает.
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15.07.2021 17:33 Відповісти
Порох прорубил окно в Европу, а клоун пропер дыру в Перу.
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15.07.2021 17:37 Відповісти
эта дыра тоже не его, существует с 2018 года
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15.07.2021 17:49 Відповісти
Существует для украинцев. А теперь сюда попрут перуанцы, чувствуете разницу. Ну и зачем они нам тут? И так мусора полно.
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16.07.2021 06:51 Відповісти
В Белом доме подтвердили, что ожидаютhttps://nv.ua/opinion/ssha-o-chem-zelenskiy-budet-govorit-s-baydenom-poslednie-novosti-50171214.html визита президента Украины Владимира Зеленского в США этим летом. Однако конкретную дату назвать не смогли.

А вовина нова мендельвоша заявила- Делегация Украины готовится вылететь в США для подготовки его встречи с Байденом
Подготовка к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сейчас находится в самой активной фазе
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15.07.2021 17:43 Відповісти
у бедоносца сейчас активная фаза
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15.07.2021 17:47 Відповісти
https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhopEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgwIAhIIL20vMGxwZmgaKRIKMjAyMS0wOC0wNGoMCAISCC9tLzBscGZocg0IAhIJL20vMDJzbjM0emhDalJJYjNVMlJuaFNVVEUxWWpoQlUybzJkWGRDUnkwdExTMHRMUzB0TFMxM2MyUjJNMEZCUVVGQlIwUjNVMmx2UjB3M2JVRkJFZ0V3R2dzSXk4c0NFQUFhQTFWQlNEZ0RjTU8vQ1E9PbIBBBgBIAE&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoAHoECAUQAg Лима1 пересадка · 20 ч 20 минот 42 443 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDQ0lYGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNDSVhyDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRXhHZ3NJbnJvRkVBQWFBMVZCU0RnRGNNdi9Fdz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoAXoECAUQAw Чиклайо2 пересадки · 1 д. 9 чот 89 374 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDQVlQGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNBWVByDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRXlHZ3NJcUtJSEVBQWFBMVZCU0RnRGNLdlNHZz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoAnoECAUQBA Айякучо2 пересадки · 1 д. 9 чот 119 080 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDUENMGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNQQ0xyDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRXpHZ3NJd3FVSEVBQWFBMVZCU0RnRGNJcmVHZz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoA3oECAUQBQ Пукальпа2 пересадки · 1 д. 5 чот 119 490 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDVFJVGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNUUlVyDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRTBHZ3NJM0tVSEVBQWFBMVZCU0RnRGNPbmVHZz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoBHoECAUQBg Трухильо2 пересадки · 1 д. 8 чот 119 516 грн. полетели)
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15.07.2021 17:47 Відповісти
И это ещё без Амазонии и озера Титикака. Но надеюсь все посещают Мачу-Пикчу и Куско.
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15.07.2021 20:53 Відповісти
12.04.2018
Украинские дипломаты договорились о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки: Уругваем и Перу. Радостную весть сообщил «https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/12/7080334 Европейской правде » директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. (с)
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15.07.2021 17:48 Відповісти
Я летал без визы в Перу в 2013 году.
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15.07.2021 20:55 Відповісти
надо бежать, там можно выжить. Билет дорогой только.
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15.07.2021 17:54 Відповісти
Ничего, училки с зарплатой 4000 баксов скоро побегут в это Перу выживать)))
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15.07.2021 18:03 Відповісти
Кстати почти все школы в Перу частные. Учителей и врачей не хватает. Учителя получают по 1000 дол. минимум, а врачи по 2-3 тысячи. Те кто работают в Амазонии по 3-4 тыс дол.
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15.07.2021 20:57 Відповісти
А коли ж з китаєм?
Там вже декілька мільйонів, для початку, в режимі очікування. Цікаво, скільки сотень українців у китай ломонеться?
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15.07.2021 18:00 Відповісти
Аргентинский кокс от туда удобнее будет зеленому стаду завозить..
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15.07.2021 18:02 Відповісти
В Перу многие пьют мате коку. Тонизирующий чай. Продаётся во всех магазинах. Очень помогает на высоте 4-5000 метров от горной болезни. Я только так и спасался.
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15.07.2021 21:00 Відповісти
Не можу визначитися - мені радіти чи ридати від щастя від цієї новини? Що краще?!
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15.07.2021 19:07 Відповісти
Новина фейкова. Все це було ще 2003 року.
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15.07.2021 21:01 Відповісти
Ото ж бо й воно...Мабуть хтось спав-спав із 2003 року і тут...бац...прокинувся і ляп про безвіз із Перу!
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15.07.2021 22:05 Відповісти
Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС - Цензор.НЕТ 1022
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15.07.2021 19:28 Відповісти
Безвіз - це ймовірний напрям втечі в час "Ч"...
От тільки в США нема бажаючих тікати!
Приклад Коломойського демонструє, що там законодавство "неправильне"
Зе-команда відкриває нові напрями, бо стара Європа має бажання наслідувати практику США в переслідуванні корупціонерів за "подвиги" здійснені ними за межами ЄС...
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15.07.2021 22:07 Відповісти
 
 