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Украина и Перу подписали соглашение о безвизе, - МИД. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев и открытие Украины для мира. Расширение безвиза с Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", - отметил Кулеба.

Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Перу.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.

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Украина и Перу подписали соглашение о безвизе, - МИД 01
Украина и Перу подписали соглашение о безвизе, - МИД 02
Украина и Перу подписали соглашение о безвизе, - МИД 03

Автор: 

Перу (34) безвизовый режим (1557) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Порох прорубил окно в Европу, а клоун пропер дыру в Перу.
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15.07.2021 17:37
+4
Поеду поперую.
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15.07.2021 17:24
+3
Я постоянно летаю в Перу без визы. Неужели без фейков нельзя. Последний раз летал в 2018 году. Заполняешь собственноручно талон, который позволяет жить в Перу 90 дней. Потом можно выехать на день в Эквадор или Колумбию (тоже без визы ) и ещё раз вьехатьв Перу.
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15.07.2021 17:33
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Поеду поперую.
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15.07.2021 17:24 Ответить
безвіз безвізом, а опше, вони думають самольота оплачувати і забирати?
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15.07.2021 17:26 Ответить
Я постоянно летаю в Перу без визы. Неужели без фейков нельзя. Последний раз летал в 2018 году. Заполняешь собственноручно талон, который позволяет жить в Перу 90 дней. Потом можно выехать на день в Эквадор или Колумбию (тоже без визы ) и ещё раз вьехатьв Перу.
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15.07.2021 17:33 Ответить
Перу???......Перу даже не знает какими ценностями они располагают. И самое главное они просто лежат на виду под стеклом. Умора!! Умора и ржака. Смотрите Брейна Фостера, он там чуть ли инком стал...кстати, наверное самый толковый путешественник, только местами не те детали улавливает.
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15.07.2021 17:33 Ответить
Порох прорубил окно в Европу, а клоун пропер дыру в Перу.
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15.07.2021 17:37 Ответить
эта дыра тоже не его, существует с 2018 года
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15.07.2021 17:49 Ответить
Существует для украинцев. А теперь сюда попрут перуанцы, чувствуете разницу. Ну и зачем они нам тут? И так мусора полно.
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16.07.2021 06:51 Ответить
В Белом доме подтвердили, что ожидаютhttps://nv.ua/opinion/ssha-o-chem-zelenskiy-budet-govorit-s-baydenom-poslednie-novosti-50171214.html визита президента Украины Владимира Зеленского в США этим летом. Однако конкретную дату назвать не смогли.

А вовина нова мендельвоша заявила- Делегация Украины готовится вылететь в США для подготовки его встречи с Байденом
Подготовка к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сейчас находится в самой активной фазе
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15.07.2021 17:43 Ответить
у бедоносца сейчас активная фаза
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15.07.2021 17:47 Ответить
https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhopEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgwIAhIIL20vMGxwZmgaKRIKMjAyMS0wOC0wNGoMCAISCC9tLzBscGZocg0IAhIJL20vMDJzbjM0emhDalJJYjNVMlJuaFNVVEUxWWpoQlUybzJkWGRDUnkwdExTMHRMUzB0TFMxM2MyUjJNMEZCUVVGQlIwUjNVMmx2UjB3M2JVRkJFZ0V3R2dzSXk4c0NFQUFhQTFWQlNEZ0RjTU8vQ1E9PbIBBBgBIAE&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoAHoECAUQAg Лима1 пересадка · 20 ч 20 минот 42 443 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDQ0lYGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNDSVhyDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRXhHZ3NJbnJvRkVBQWFBMVZCU0RnRGNNdi9Fdz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoAXoECAUQAw Чиклайо2 пересадки · 1 д. 9 чот 89 374 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDQVlQGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNBWVByDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRXlHZ3NJcUtJSEVBQWFBMVZCU0RnRGNLdlNHZz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoAnoECAUQBA Айякучо2 пересадки · 1 д. 9 чот 119 080 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDUENMGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNQQ0xyDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRXpHZ3NJd3FVSEVBQWFBMVZCU0RnRGNJcmVHZz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoA3oECAUQBQ Пукальпа2 пересадки · 1 д. 5 чот 119 490 грн. https://www.google.com.ua/flights?source=flun&uitype=cuAR&hl=ru&gl=ua&curr=UAH&tfs=CAEQAhokEgoyMDIxLTA3LTMxag0IAhIJL20vMDJzbjM0cgcIARIDVFJVGiQSCjIwMjEtMDgtMDRqBwgBEgNUUlVyDQgCEgkvbS8wMnNuMzR6aENqUkliM1UyUm5oU1VURTFZamhCVTJvMmRYZENSeTB0TFMwdExTMHRMUzEzYzJSMk0wRkJRVUZCUjBSM1UybHZSMHczYlVGQkVnRTBHZ3NJM0tVSEVBQWFBMVZCU0RnRGNPbmVHZz09sgEEGAEgAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjF-q29qOXxAhX-g_0HHSGiBHoQ3RkoBHoECAUQBg Трухильо2 пересадки · 1 д. 8 чот 119 516 грн. полетели)
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15.07.2021 17:47 Ответить
И это ещё без Амазонии и озера Титикака. Но надеюсь все посещают Мачу-Пикчу и Куско.
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15.07.2021 20:53 Ответить
12.04.2018
Украинские дипломаты договорились о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки: Уругваем и Перу. Радостную весть сообщил «https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/12/7080334 Европейской правде » директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. (с)
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15.07.2021 17:48 Ответить
Я летал без визы в Перу в 2013 году.
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15.07.2021 20:55 Ответить
надо бежать, там можно выжить. Билет дорогой только.
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15.07.2021 17:54 Ответить
Ничего, училки с зарплатой 4000 баксов скоро побегут в это Перу выживать)))
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15.07.2021 18:03 Ответить
Кстати почти все школы в Перу частные. Учителей и врачей не хватает. Учителя получают по 1000 дол. минимум, а врачи по 2-3 тысячи. Те кто работают в Амазонии по 3-4 тыс дол.
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15.07.2021 20:57 Ответить
А коли ж з китаєм?
Там вже декілька мільйонів, для початку, в режимі очікування. Цікаво, скільки сотень українців у китай ломонеться?
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15.07.2021 18:00 Ответить
Аргентинский кокс от туда удобнее будет зеленому стаду завозить..
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15.07.2021 18:02 Ответить
В Перу многие пьют мате коку. Тонизирующий чай. Продаётся во всех магазинах. Очень помогает на высоте 4-5000 метров от горной болезни. Я только так и спасался.
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15.07.2021 21:00 Ответить
Не можу визначитися - мені радіти чи ридати від щастя від цієї новини? Що краще?!
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15.07.2021 19:07 Ответить
Новина фейкова. Все це було ще 2003 року.
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15.07.2021 21:01 Ответить
Ото ж бо й воно...Мабуть хтось спав-спав із 2003 року і тут...бац...прокинувся і ляп про безвіз із Перу!
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15.07.2021 22:05 Ответить
Україна і Перу підписали угоду про безвіз, - МЗС - Цензор.НЕТ 1022
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15.07.2021 19:28 Ответить
Безвіз - це ймовірний напрям втечі в час "Ч"...
От тільки в США нема бажаючих тікати!
Приклад Коломойського демонструє, що там законодавство "неправильне"
Зе-команда відкриває нові напрями, бо стара Європа має бажання наслідувати практику США в переслідуванні корупціонерів за "подвиги" здійснені ними за межами ЄС...
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15.07.2021 22:07 Ответить
 
 