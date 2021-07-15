Украина и Перу подписали соглашение о безвизе, - МИД. ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.
"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев и открытие Украины для мира. Расширение безвиза с Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", - отметил Кулеба.
Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Перу.
Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.
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