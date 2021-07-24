Кабмин увеличил финансирование программ социально-экономического развития регионов на 450 млн грн, - Шмыгаль
Премьер-минист Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер отметил: "На этой неделе Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн.
Теперь ее общий объем составляет почти 5 млрд грн. На эти средства громады будут реализовывать больше проектов по созданию новой социальной инфраструктуры".
"Значительная часть этих проектов касается ремонта и строительства новых школ, больниц, детских садов, закупки дополнительного современного оборудования и создание условий для развития бизнеса в регионах", - резюмировал Шмыгаль.
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