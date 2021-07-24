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Кабмин увеличил финансирование программ социально-экономического развития регионов на 450 млн грн, - Шмыгаль

Кабмин увеличил финансирование программ социально-экономического развития регионов на 450 млн грн, - Шмыгаль

Премьер-минист Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "На этой неделе Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн.

Теперь ее общий объем составляет почти 5 млрд грн. На эти средства громады будут реализовывать больше проектов по созданию новой социальной инфраструктуры".

"Значительная часть этих проектов касается ремонта и строительства новых школ, больниц, детских садов, закупки дополнительного современного оборудования и создание условий для развития бизнеса в регионах", - резюмировал Шмыгаль.

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олія в чехии в два раза дешевле, ублюдок не желает поведать, сколько дотаций вкинуто в агрохолдинги ?
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24.07.2021 15:10 Ответить
Ну мы же знаем,что это просто для разворовывания,кому ты свистишь.
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24.07.2021 16:53 Ответить
Кабмін збільшив фінансування програм соціально-економічного розвитку регіонів на 450 млн грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3423
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24.07.2021 21:26 Ответить
 
 