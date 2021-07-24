Россия задерживает поставки вакцины "Спутник V". Контракт будет расторгнут, - власти Аргентины
Власти Аргентины заявили о задержках поставок второй дозы российской вакцины "Спутник V", это вызвало "критические проблемы с вакцинацией в стране". Об этом советник президента Аргентины Сесилия Никколини написала первому заместителю гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолию Браверману.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета La Naсion 22 июля.
Контракт на поставку препарата в Аргентину оказался под угрозой разрыва. Власти страны заявили о недополучении в июле 5,5 млн доз первого компонента препарата и 13,1 млн доз второго.
Ожидалось, что поставки "Спутника V" наладятся после разговора с участием министра здравоохранения Аргентины Карлы Визотти и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, но "стало еще хуже", говорится в письме Никколини.
При этом аргентинские власти выразили понимание дефицита и производственных трудностей, которые возникли несколько месяцев назад. Однако прошло семь месяцев, а график поставок сильно отстает, констатировала советник президента. Она добавила, что Аргентина начинает получать вакцины от других поставщиков на регулярной основе с соблюдением графиков.
Никколини отметила, что недавно был издан указ президента, который позволяет подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования от Соединенных Штатов. Поставки относятся к этому году и включают детские вакцины, заявила она.
Представители властей Аргентины отмечают, что всегда делали "все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех "Спутника V", но Россия оставляет "очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за этот проект".
Аргентина договорилась о закупке 22 млн доз вакцины "Спутник V". На данный момент 9,4 млн человек получили первую дозу вакцины, вторую – только 2,5 млн.
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https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА
Благодаря многолетней вакцинации россиян останкинской иглой в стране образовался 86%-ый иммунитет населения к вранью и воровству власти, уничтожению образования, науки, медицины и человеческого достоинства.
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Путин заявил, что по данным ФСО (Федеральная Служба Охраны), которая регулярно проводит соцопросы, не повышается удовлетворенность граждан здравоохранением. И спросил министра: «Михаил Альбертович, вы в курсе этих исследований?»
Вдумайтесь. ФСО проводит соцопросы! Это маразм и приговор системе управления.
Такая страна - чем сцарь сказал (читай "отдал на кормление") конкретному боярину заниматься, тем он и занимается. Хоть армией оленевону, хоть финансами виолончелисту, хоть космосом журналисту...
Неужели не знали с кем связываются?
Используйте программу
"нефть на продовольствие""кокаин на вакцину" и будет вам счастье.
Хотя вместо кокса насыпте им муки.Какая вакцина-такой и кокс.
Ох, боюсь треснет величие...
-Заказали с мизинец, так даже на это "покупателя" не нашлось
Звідки вас на "Лахту" набирають?!!! На якій помийниці???!!!
Как-то так...
О "пророссийскости" , это ваши фантазии , людям сейчас не этого , им бы вырваться за кордон и прокормить свои семьи .
Молдавский , это тот же румынский язык , только на латинице , все молдаване на нём общаются и ведётся всё делопроизводство . Румынское гражданство получили более
500 тыс . молдаван , благодаря им Майя Санду одержала паобеду на выборах . Двойное разрешено.
Повезло аргентинцам. )
1. США
2. Индия
3. Бразилия
4. Рашка
5. Франция
6. Великобритания
.....
19. Литва
Мне абсолютно пофиг на кацапов и на молдаван , меня больше волнуют дела в Украине и Румынии .