Росія затримує поставки вакцини "Спутник V". Контракт буде розірвано, - влада Аргентини

Влада Аргентини заявила про затримку поставок другої дози російської вакцини "Спутник V", це спричинило "критичні проблеми з вакцинацією у країні". Про це радниця президента Аргентини Сесілія Нікколіні написала першому заступнику гендиректора Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Анатолію Браверману.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила газета La Naсion 22 липня.

Контракт на поставку препарату в Аргентину опинився під загрозою розірвання. Влада країни заявила про недоотримання в липні 5,5 млн доз першого компонента препарату і 13,1 млн доз другого.

Очікувалося, що поставки вакцини "Спутник V" налагодяться після розмови з участю міністерки охорони здоров'я Аргентини Карли Візотті і глави РФПІ Кирила Дмитрієва, але "стало ще гірше", йдеться в листі Нікколіні.

Водночас аргентинська влада висловила розуміння дефіциту і виробничих труднощів, які виникли кілька місяців тому. Однак минуло сім місяців, а графік поставок значно відстає, констатувала радниця президента. Вона додала, що Аргентина починає отримувати вакцини від інших постачальників на регулярній основі з дотриманням графіків.

Нікколіні зазначила, що нещодавно було видано указ президента, який дозволяє підписувати контракти з американськими компаніями і отримувати пожертви від Сполучених Штатів. Поставки належать до цього року і включають дитячі вакцини, заявила вона.

Представники влади Аргентини зазначають, що завжди робили "все можливе, щоб забезпечити найбільший успіх "Спутника V", але Росія залишає "дуже мало варіантів, щоб продовжувати боротьбу за цей проєкт".

Аргентина домовилася про закупівлю 22 млн доз вакцини "Спутник V". Наразі 9,4 млн осіб отримали першу дозу вакцини, другу - тільки 2,5 млн.

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