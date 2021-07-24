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Новини Коронавірус і карантин
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Росія затримує поставки вакцини "Спутник V". Контракт буде розірвано, - влада Аргентини

Росія затримує поставки вакцини

Влада Аргентини заявила про затримку поставок другої дози російської вакцини "Спутник V", це спричинило "критичні проблеми з вакцинацією у країні". Про це радниця президента Аргентини Сесілія Нікколіні написала першому заступнику гендиректора Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Анатолію Браверману.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила газета La Naсion 22 липня.

Контракт на поставку препарату в Аргентину опинився під загрозою розірвання. Влада країни заявила про недоотримання в липні 5,5 млн доз першого компонента препарату і 13,1 млн доз другого.

Очікувалося, що поставки вакцини "Спутник V" налагодяться після розмови з участю міністерки охорони здоров'я Аргентини Карли Візотті і глави РФПІ Кирила Дмитрієва, але "стало ще гірше", йдеться в листі Нікколіні.

Водночас аргентинська влада висловила розуміння дефіциту і виробничих труднощів, які виникли кілька місяців тому. Однак минуло сім місяців, а графік поставок значно відстає, констатувала радниця президента. Вона додала, що Аргентина починає отримувати вакцини від інших постачальників на регулярній основі з дотриманням графіків.

Нікколіні зазначила, що нещодавно було видано указ президента, який дозволяє підписувати контракти з американськими компаніями і отримувати пожертви від Сполучених Штатів. Поставки належать до цього року і включають дитячі вакцини, заявила вона.

Представники влади Аргентини зазначають, що завжди робили "все можливе, щоб забезпечити найбільший успіх "Спутника V", але Росія залишає "дуже мало варіантів, щоб продовжувати боротьбу за цей проєкт".

Аргентина домовилася про закупівлю 22 млн доз вакцини "Спутник V". Наразі 9,4 млн осіб отримали першу дозу вакцини, другу - тільки 2,5 млн.

Читайте також: Більш тривалий проміжок між двома дозами вакцини Pfizer дає кращий імунітет від COVID-19, - дослідження

Автор: 

Аргентина (131) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА



Благодаря многолетней вакцинации россиян останкинской иглой в стране образовался 86%-ый иммунитет населения к вранью и воровству власти, уничтожению образования, науки, медицины и человеческого достоинства.
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24.07.2021 16:59 Відповісти
+11
Всезнающий Фейгин сказал, что это Мстя карлика за конфискованный аргентинцами кокаин в промышленных масштабах. Даже и не знаю что добавить
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24.07.2021 16:56 Відповісти
+10
Для кацапов понты всегда были превыше всего.
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24.07.2021 17:28 Відповісти
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Наверное, всё-таки «расторгнут».
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24.07.2021 16:53 Відповісти
После такой рекламы, как на па-рашке (по 800 КОВИДных жмуров в день), то и слава Богу
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24.07.2021 18:14 Відповісти
Так хотели свою вакцину всем пропихнуть, но и тут обкакались.
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24.07.2021 16:56 Відповісти
ну таки кацапы выпускают 1 млн. доз в месяц это сейчас когда напрягли все свои мощи как могли подписывать контракт на такое количество . чудная страна
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24.07.2021 17:08 Відповісти
Для кацапов понты всегда были превыше всего.
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24.07.2021 17:28 Відповісти
Всезнающий Фейгин сказал, что это Мстя карлика за конфискованный аргентинцами кокаин в промышленных масштабах. Даже и не знаю что добавить
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24.07.2021 16:56 Відповісти
А вакцину он разве как гуманитарную помощь отдают? Я думаю что там оборот побольше чем у наркотрафика и не намного меньше нефти
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24.07.2021 16:59 Відповісти
Да там менты случайно по незнанию конфисковали. Бывает. Кокс завозят в свои страны по дип.линии не только Рашка, т.е государства сами контролируют трафик и ловят конкурентов. А тут дело в другом, нет мощностей, нету компаний в необходимом количестве. Они же пытались с немцами договориться, чтобы те включились в процесс. Даже президента Баварии подкупили. Но что-то пошло не так...
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24.07.2021 17:04 Відповісти
Не дал скотомицина - это месть?
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24.07.2021 18:15 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА



Благодаря многолетней вакцинации россиян останкинской иглой в стране образовался 86%-ый иммунитет населения к вранью и воровству власти, уничтожению образования, науки, медицины и человеческого достоинства.
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24.07.2021 16:59 Відповісти
Винторгий, не пались так явно.
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24.07.2021 17:02 Відповісти
Та с вас 73% уже процентов пять осталось..,
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24.07.2021 17:02 Відповісти
Сейчас плачут, а ведь всегда было известно, что питаросия никакие обязательства не выполняет. Сколько еще можно оставаться имбецилом? Теперь уже аргентинским имбецилом...
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24.07.2021 17:01 Відповісти
Где не обсиралась россия? А везде обсиралась!
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24.07.2021 17:01 Відповісти
Идиоты,нашли с кем связаться,теперь мама и сестра Месси останутся непривитыми.
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24.07.2021 17:01 Відповісти
Не хватает стеклотары?
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24.07.2021 17:01 Відповісти
Такой подлянки даже Аргентина не ожидала.
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24.07.2021 17:02 Відповісти
а зря, пусть бы лучше кацапского дерьмеца хапонули ..
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24.07.2021 17:03 Відповісти
донт край фор ми Арджентино.
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24.07.2021 17:04 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Путин заявил, что по данным ФСО (Федеральная Служба Охраны), которая регулярно проводит соцопросы, не повышается удовлетворенность граждан здравоохранением. И спросил министра: «Михаил Альбертович, вы в курсе этих исследований?»
Вдумайтесь. ФСО проводит соцопросы! Это маразм и приговор системе управления.

Россия задерживает поставки вакцины "Спутник V". Контракт будет расторжен, - власти Аргентины - Цензор.НЕТ 2314
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24.07.2021 17:04 Відповісти
ФСО у них рулит экономикой, опросики против этого мелковато будет
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24.07.2021 17:25 Відповісти
так у них и роспотребнадзор одной ж*пой блокирвоку интернетов делает, а второй ж*пой статистику распространения ковида в ********* формирует и публикует.

Такая страна - чем сцарь сказал (читай "отдал на кормление") конкретному боярину заниматься, тем он и занимается. Хоть армией оленевону, хоть финансами виолончелисту, хоть космосом журналисту...
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24.07.2021 22:30 Відповісти
Эх Аргентина.Какая боль...))
Неужели не знали с кем связываются?
Используйте программу "нефть на продовольствие" "кокаин на вакцину" и будет вам счастье.
Хотя вместо кокса насыпте им муки.Какая вакцина-такой и кокс.
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24.07.2021 17:05 Відповісти
Столько понтов то было... а в итоге Словакия отказалась, Аргентина тоже. И причины ещё не постеснялись озвучить)). А они такие позорные.
Ох, боюсь треснет величие...
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24.07.2021 17:07 Відповісти
сказали же , не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих за рубежом на поставки вакцины Спутник .
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24.07.2021 17:18 Відповісти
В Словакии особенно много желающих было)))
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24.07.2021 17:19 Відповісти
у них по политическим мотивам не пошло
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24.07.2021 17:29 Відповісти
Словакия закроет программу вакцинации против коронавируса российским препаратом «Спутник V», так как желающих привиться этой вакциной оказалось не так много, как ожидалось, сообщает портал Novinky.cz со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Ленгварского.

-Заказали с мизинец, так даже на это "покупателя" не нашлось
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24.07.2021 17:32 Відповісти
а почему тогда заключили контракт на поставку ? Понятно , что ЕС дал мелочи по голове и потребовали разорвать сделку . Вы же умный человек ,,, ))
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24.07.2021 19:33 Відповісти
Всё зависит от "пиар-менеджера". Разница между крысой и хомяком, в том, что у хомяка отличный пиар-менеджер, а крыса "зловредный грызун"(хотя грызуны они оба). Поэтому, дело не в ЕС. А в том, что рос. вакцину население Европы воспринимает, что-то вроде "новичка". Шансов нет- РФ с плохой оценкой восприятия у жителей Европы (что-то негативное- "лучше держаться подальше")..
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24.07.2021 19:43 Відповісти
бо вони ту вакцину хотіли впарити лише після другого етапу тестування, не дочекавшись третього зареєстрували. потім ЕМА з ними бодалась і плюнула
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24.07.2021 21:13 Відповісти
заключали на початку вакцинації, коли у старха очі великі були і кожен намагався забаити собі чергу. але час розставив все на свої місця.
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24.07.2021 21:11 Відповісти
хакасс. пиши по удмурдски.
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24.07.2021 17:21 Відповісти
я гражданин Румынии, страны члена НАТО и ЕС , по этому не по адресу Могу с тобой в лёгкую по румынски , но ты же лапоть не поймёшь ))
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24.07.2021 17:32 Відповісти
"Чудо в пір"ї"!!! Ти знаєш - чим відрізняється прапор Румунії від молдовського? На ньому герба немає!!! Це молдовани мають герб на прапорі!!!
Звідки вас на "Лахту" набирають?!!! На якій помийниці???!!!
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24.07.2021 17:41 Відповісти
Но есть ещё шанс, что он имеет рум.паспорт, будучи гражданином Молдовы. У них "у всех" по два паспорта. В зависимости от региона- у кого румынский, у кого болгарский...
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24.07.2021 17:52 Відповісти
Та це телепень "ПМР-ровський"! Там у них філіал "Лахти" працює Од нього ж за версту "лаптями" смердить!
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24.07.2021 18:06 Відповісти
Не скажите. Знаю несколько молдаван. Для себя сделал вывод- те, которые с румынским, преимущественно проевропейские. Те, которые с болгарским, они все сплошь пророссийские(тёмненькие в основном, у них автономия какая-то там. Забыл как называется, но не Приднестровье). Но с румынским паспортом тоже, не без исключений в пользу "пророссийскости".
Как-то так...
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24.07.2021 18:17 Відповісти
Ті "тёмненькие" під гагаузів косять Цікавий народ - живуть на півдні Молдови і південному заході Одещини, а самі по мові - ближче до тюрків Мову свою уже майже ніхто не знає - користуються російською Їх кацапи використовували, щоб у Молдові колотнечу піднімать націоналістичну
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24.07.2021 18:27 Відповісти
гагаузi!100 відсотків. Згадав.
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24.07.2021 18:31 Відповісти
Гагаузи то суміш турецької крові та болгарської.Навіть мова більш схожа на перших.Туркі їх чудово розуміють,адже вони не слов'яни,на відміну від болгар.
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24.07.2021 19:54 Відповісти
а вы в курсах , однака )) Румынский паспорт дают знающим в совершенстве румынский язык , а болгарский всем кто желает , но его сложнее получить. Оба паспорта дают право свободно передвигаться , жить , учиться и работать в странах ЕС .
О "пророссийскости" , это ваши фантазии , людям сейчас не этого , им бы вырваться за кордон и прокормить свои семьи .
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24.07.2021 19:28 Відповісти
Не думаю, что в совершенстве. Т.к. "немецкий" тоже сейчас дают на уровне "B1", а это далеко от совершенства. Но знаю, что румынский знают многие в Молдове, что даёт возможности спокойно работать в Италии. Т.к. считай- одно и тоже.
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24.07.2021 19:35 Відповісти
Присяга на гражданство , клятва верности интересам Румынии , даётся только на румынском и ответы на вопросы обязательно .
Молдавский , это тот же румынский язык , только на латинице , все молдаване на нём общаются и ведётся всё делопроизводство . Румынское гражданство получили более
500 тыс . молдаван , благодаря им Майя Санду одержала паобеду на выборах . Двойное разрешено.
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24.07.2021 19:44 Відповісти
Я в курсе, что "молдавский" и румынский- это одно и тоже. И очень схож на итальянский.
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24.07.2021 19:45 Відповісти
Да , похож немного, романская языковая группа , поэтому там работает много молдаван.
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24.07.2021 19:48 Відповісти
А Аргентина, заключившая контракт типа не желающая? Россияне, когда контракы заключали забыли мощности пр-ва на время до даты отгрузки перемножить?
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24.07.2021 19:13 Відповісти
У РФ с электроникой всегда была беда, вот и сейчас чипы получились такие большие что в иглу не пролазят. А без чипов вакцинация не имеет смысла т.к. сама их вакцина это обычный физраствор
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24.07.2021 17:29 Відповісти
То вас вищі сили оберігають від цього "новічка".
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24.07.2021 17:11 Відповісти
значит ширнут весь этот отказной яд самой мордве и она начнет быстро мутировать.
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24.07.2021 17:16 Відповісти
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24.07.2021 17:28 Відповісти
Контракт будет расторжен, - власти Аргентины

Повезло аргентинцам. )
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24.07.2021 18:07 Відповісти
Думал что в мире уже не осталось идиотов что то подписывающих с кацапнёй,договора,меморандумы и так далее но оказывается что есть. Хоть предоплату не сделали с дуру? Если сделали то можете забыть о бабках.
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24.07.2021 18:21 Відповісти
Даже страна "диких обезьян" послала рашку.Каким же фуфлом должен быть этот спутник-в
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24.07.2021 18:30 Відповісти
proval konkretni sputnikom.Nikto ego nexocet.Samoj raske rekodi po smertnosti mozet bit ot sputnika
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24.07.2021 20:09 Відповісти
Лидеры по смертности от Ковита на сегодня ;
1. США
2. Индия
3. Бразилия
4. Рашка
5. Франция
6. Великобритания
.....
19. Литва
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24.07.2021 22:09 Відповісти
На самом деле, в Рассеюшке дела намного лучше. Журналисты провели расследование и оказалось, что там не 6 миллионов заболевших КОВИДом, а 29. https://meduza.io/feature/2021/07/20/razdavaya-qr-kody-mintsifry-sluchayno-rassekretilo-masshtaby-epidemii-kovida-v-rossii-eti-tsifry-v-pyat-raz-vyshe-ofitsialnyh Таким образом, Россия на третьем месте, а если рассчитать на количество населения, то на первом.
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25.07.2021 08:44 Відповісти
Ключевое слово " журналисты" провели расследование Дальше продолжать не нужно ))
Мне абсолютно пофиг на кацапов и на молдаван , меня больше волнуют дела в Украине и Румынии .
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26.07.2021 09:35 Відповісти
Просто Петров и Баширов, а также их коллеги перерасходовали ключевой ингредиент этой вакцины.
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24.07.2021 20:28 Відповісти
От этой мочи нужно было сразу отказаться, до них медленно доходит))))
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24.07.2021 21:57 Відповісти
не думал что власти Аргентины такие дебильные
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24.07.2021 23:14 Відповісти


Росія затримує поставки вакцини "Спутник V". Контракт буде розірвано, - влада Аргентини - Цензор.НЕТ 929



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25.07.2021 01:54 Відповісти
Я 4 дня назад привился 2 дозой Спутника V,белорусского разлива .После первой,через сутки температура на несколько часов поднялась,болело место укола и пронесло нехило)После второго укола-вообще ничего,никаких последствий.Эта фирма,что делает вакцину,занималась раньше(а скорее и сейчас занимается) бактериологическим оружием,так шо в вирусах они толк знают
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25.07.2021 11:28 Відповісти
Осматривайте себя внимательно - одна из побочек рузька Спутник - это отрастание хвоста и копыт))))
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26.07.2021 08:50 Відповісти
Рузька только язычком хорошо работает, а как доходит до дела - как всегда обсыраются.
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26.07.2021 08:51 Відповісти
 
 