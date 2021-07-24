РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11093 посетителя онлайн
Новости
4 069 32

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Египтом

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Египтом

Российские чиновники заявили, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-ель-Шейхом будет частично возобновлено с 9 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с Covid-19

Пока россияне смогут попасть в курортные города Египта лишь рейсами из Москвы, при этом их количество будет ограничено.

С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва–Хургада и Москва–Шарм-эль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристы из РФ возвращаются в Египет: Путин отменил запрет на чартеры

Египет (772) россия (96279) туризм (1543) авиасообщение (795)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Всё, накрылся цивилизованный отдых
показать весь комментарий
24.07.2021 17:56 Ответить
+13
предупреждают, что в Египет теперь лучше не соваться! кацапы ща там всё засрут своими мутировавшими после спудника вирусами
показать весь комментарий
24.07.2021 17:58 Ответить
+11
Сейчас это быдло со своими пудсвинками все пляжи обс*рут и обрыгают,пропал отдых .Вы не поверите но это быдло тащится от того что оно быдло и от них как от чумных все шарахаются.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може то египет должен нарасейке эпидобстановку оценить?не?
показать весь комментарий
24.07.2021 17:54 Ответить
бедные туристы
показать весь комментарий
24.07.2021 17:55 Ответить
Бедные фараоны - ***** хочет окопаться поблизости.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:29 Ответить
Зачем эта новость нужна здесь?
показать весь комментарий
24.07.2021 17:56 Ответить
предупреждают, что в Египет теперь лучше не соваться! кацапы ща там всё засрут своими мутировавшими после спудника вирусами
показать весь комментарий
24.07.2021 17:58 Ответить
Всё, накрылся цивилизованный отдых
показать весь комментарий
24.07.2021 17:56 Ответить
Нема такого злочину, на який би не пішла кацапня. І нема такого злочину, який би вчинила кпцапня, а всі тільки посміхаються і роблять вигляд, що нічого не трапилось. Світ перетворився на гопників і терпіл.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:56 Ответить
Пора закрывать нам египет....
показать весь комментарий
24.07.2021 17:56 Ответить
Та еще один самолет-скотовоз уронят и снова всё тихо и спокойно.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:23 Ответить
«Тагі-і-і-л» (с)
показать весь комментарий
24.07.2021 17:57 Ответить
Теперь дорогу в Египет легко найти по запаху мочи.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:00 Ответить
Нас в Египет не пускают... -- немцы должны быть здоровыми и грустными, а не больными и счастливыми...
И погоды почти никакой -- ту неделю всю прозагорал на местных пляжах -- а до этого, как и после этого -- синопиков бить надо! *)
показать весь комментарий
24.07.2021 18:04 Ответить
Крым рапортует о рекордной заболеваемости КОВИДом. Так и хочется спросить у египтян - "Вы что - хотите, как в Крыму?!!"
показать весь комментарий
24.07.2021 18:12 Ответить
Сейчас это быдло со своими пудсвинками все пляжи обс*рут и обрыгают,пропал отдых .Вы не поверите но это быдло тащится от того что оно быдло и от них как от чумных все шарахаются.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:14 Ответить
Ну как не поверить!? Именно тащится! В Шарм они всё равно ломились в обход и блистали во всей красе. Сморкаться в бассейн, плюнуть и выбросить окурок на территории - это как здрасте. Скот он везде скот.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:41 Ответить
В августе прошлого года на весь отель одна россиянка, красота.
показать весь комментарий
24.07.2021 20:24 Ответить
Для чого цю тваринницьку ферму взагалі відкривати. Якщо сочі й крим вони вже засрали, то є ще біле море, море лаптєвих і тд, з шикарними південними узбережжями.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:24 Ответить
Надеюсь арабы быстро взорвут самолет с козломордыми за то что они натворили в Сирии.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:39 Ответить
Росія із 9 серпня відновлює авіасполучення із Єгиптом - Цензор.НЕТ 4863
показать весь комментарий
24.07.2021 18:50 Ответить
Нафига нам это знать?
показать весь комментарий
24.07.2021 18:56 Ответить
Знать потому что там наши пересекаются в отелях и ресторанах с кацапами,Турков заразили,ещё и в Египте надо,
показать весь комментарий
24.07.2021 19:06 Ответить
це значно знижує рейтинг цих курортів. Там де расійські свині, відпочинку нормального не має
показать весь комментарий
24.07.2021 20:05 Ответить
Приехал только друг с Турции, говорит рабсеян неадекватов с далека видно.
показать весь комментарий
24.07.2021 20:27 Ответить
Ех, а так було хороше без свинособак на червоному морі
показать весь комментарий
24.07.2021 20:48 Ответить
"Пропал дом..."
показать весь комментарий
24.07.2021 21:55 Ответить
Только море за полтора года от нечисти очистилось,опять суки русские засрут!
показать весь комментарий
24.07.2021 22:13 Ответить
Опять навезуть зарази в Єгипет.
показать весь комментарий
25.07.2021 00:03 Ответить
 
 