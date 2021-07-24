Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Египтом

Российские чиновники заявили, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-ель-Шейхом будет частично возобновлено с 9 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с Covid-19

Пока россияне смогут попасть в курортные города Египта лишь рейсами из Москвы, при этом их количество будет ограничено.

С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва–Хургада и Москва–Шарм-эль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки".

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