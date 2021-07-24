Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Египтом
Российские чиновники заявили, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-ель-Шейхом будет частично возобновлено с 9 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с Covid-19
Пока россияне смогут попасть в курортные города Египта лишь рейсами из Москвы, при этом их количество будет ограничено.
С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва–Хургада и Москва–Шарм-эль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте.
Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки".
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+18 Gozzalik salonu
показать весь комментарий24.07.2021 17:56 Ответить Ссылка
+13 Борменталь Незабаром
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+11 Виктор Азовцев #196199
показать весь комментарий24.07.2021 18:14 Ответить Ссылка
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И погоды почти никакой -- ту неделю всю прозагорал на местных пляжах -- а до этого, как и после этого -- синопиков бить надо! *)