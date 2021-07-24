Росія із 9 серпня відновлює авіасполучення із Єгиптом

Російські чиновники заявили, що авіасполучення із Хургадою і Шарм-ель-Шейхом буде частково відновлено з 9 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на російський оперативний штаб щодо боротьби з Covid-19.

Поки росіяни зможуть потрапити в курортні міста Єгипту лише рейсами з Москви, водночас їхня кількість буде обмеженою.

З 9 серпня буде збільшено кількість рейсів до Єгипту за маршрутами Москва-Хургада і Москва-Шарм-ель-Шейх із частотою 5 рейсів на тиждень на кожному маршруті.

Подальше рішення про збільшення кількості рейсів за цими маршрутами буде прийнято за результатами візиту російської делегації до Єгипту для оцінки епідеміологічної обстановки.

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