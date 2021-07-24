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Росія із 9 серпня відновлює авіасполучення із Єгиптом

Росія із 9 серпня відновлює авіасполучення із Єгиптом

Російські чиновники заявили, що авіасполучення із Хургадою і Шарм-ель-Шейхом буде частково відновлено з 9 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на російський оперативний штаб щодо боротьби з Covid-19.

Поки росіяни зможуть потрапити в курортні міста Єгипту лише рейсами з Москви, водночас їхня кількість буде обмеженою.

З 9 серпня буде збільшено кількість рейсів до Єгипту за маршрутами Москва-Хургада і Москва-Шарм-ель-Шейх із частотою 5 рейсів на тиждень на кожному маршруті.

Подальше рішення про збільшення кількості рейсів за цими маршрутами буде прийнято за результатами візиту російської делегації до Єгипту для оцінки епідеміологічної обстановки.

Читайте також: Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери

Автор: 

Єгипет (392) росія (66193) туризм (1564) авіасполучення (3082)


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Топ коментарі
+18
Всё, накрылся цивилизованный отдых
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24.07.2021 17:56 Відповісти
+13
предупреждают, что в Египет теперь лучше не соваться! кацапы ща там всё засрут своими мутировавшими после спудника вирусами
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24.07.2021 17:58 Відповісти
+11
Сейчас это быдло со своими пудсвинками все пляжи обс*рут и обрыгают,пропал отдых .Вы не поверите но это быдло тащится от того что оно быдло и от них как от чумных все шарахаются.
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24.07.2021 18:14 Відповісти
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може то египет должен нарасейке эпидобстановку оценить?не?
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24.07.2021 17:54 Відповісти
бедные туристы
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24.07.2021 17:55 Відповісти
Бедные фараоны - ***** хочет окопаться поблизости.
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24.07.2021 18:29 Відповісти
Зачем эта новость нужна здесь?
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24.07.2021 17:56 Відповісти
предупреждают, что в Египет теперь лучше не соваться! кацапы ща там всё засрут своими мутировавшими после спудника вирусами
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24.07.2021 17:58 Відповісти
Всё, накрылся цивилизованный отдых
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24.07.2021 17:56 Відповісти
Нема такого злочину, на який би не пішла кацапня. І нема такого злочину, який би вчинила кпцапня, а всі тільки посміхаються і роблять вигляд, що нічого не трапилось. Світ перетворився на гопників і терпіл.
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24.07.2021 17:56 Відповісти
Пора закрывать нам египет....
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24.07.2021 17:56 Відповісти
Та еще один самолет-скотовоз уронят и снова всё тихо и спокойно.
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24.07.2021 18:23 Відповісти
«Тагі-і-і-л» (с)
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24.07.2021 17:57 Відповісти
Теперь дорогу в Египет легко найти по запаху мочи.
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24.07.2021 18:00 Відповісти
Нас в Египет не пускают... -- немцы должны быть здоровыми и грустными, а не больными и счастливыми...
И погоды почти никакой -- ту неделю всю прозагорал на местных пляжах -- а до этого, как и после этого -- синопиков бить надо! *)
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24.07.2021 18:04 Відповісти
Крым рапортует о рекордной заболеваемости КОВИДом. Так и хочется спросить у египтян - "Вы что - хотите, как в Крыму?!!"
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24.07.2021 18:12 Відповісти
Сейчас это быдло со своими пудсвинками все пляжи обс*рут и обрыгают,пропал отдых .Вы не поверите но это быдло тащится от того что оно быдло и от них как от чумных все шарахаются.
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24.07.2021 18:14 Відповісти
Ну как не поверить!? Именно тащится! В Шарм они всё равно ломились в обход и блистали во всей красе. Сморкаться в бассейн, плюнуть и выбросить окурок на территории - это как здрасте. Скот он везде скот.
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24.07.2021 18:41 Відповісти
В августе прошлого года на весь отель одна россиянка, красота.
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24.07.2021 20:24 Відповісти
Для чого цю тваринницьку ферму взагалі відкривати. Якщо сочі й крим вони вже засрали, то є ще біле море, море лаптєвих і тд, з шикарними південними узбережжями.
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24.07.2021 18:24 Відповісти
Надеюсь арабы быстро взорвут самолет с козломордыми за то что они натворили в Сирии.
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24.07.2021 18:39 Відповісти
Росія із 9 серпня відновлює авіасполучення із Єгиптом - Цензор.НЕТ 4863
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24.07.2021 18:50 Відповісти
Нафига нам это знать?
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24.07.2021 18:56 Відповісти
Знать потому что там наши пересекаются в отелях и ресторанах с кацапами,Турков заразили,ещё и в Египте надо,
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24.07.2021 19:06 Відповісти
це значно знижує рейтинг цих курортів. Там де расійські свині, відпочинку нормального не має
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24.07.2021 20:05 Відповісти
Приехал только друг с Турции, говорит рабсеян неадекватов с далека видно.
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24.07.2021 20:27 Відповісти
Ех, а так було хороше без свинособак на червоному морі
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24.07.2021 20:48 Відповісти
"Пропал дом..."
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24.07.2021 21:55 Відповісти
Только море за полтора года от нечисти очистилось,опять суки русские засрут!
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24.07.2021 22:13 Відповісти
Опять навезуть зарази в Єгипет.
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25.07.2021 00:03 Відповісти
 
 