Росія із 9 серпня відновлює авіасполучення із Єгиптом
Російські чиновники заявили, що авіасполучення із Хургадою і Шарм-ель-Шейхом буде частково відновлено з 9 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на російський оперативний штаб щодо боротьби з Covid-19.
Поки росіяни зможуть потрапити в курортні міста Єгипту лише рейсами з Москви, водночас їхня кількість буде обмеженою.
З 9 серпня буде збільшено кількість рейсів до Єгипту за маршрутами Москва-Хургада і Москва-Шарм-ель-Шейх із частотою 5 рейсів на тиждень на кожному маршруті.
Подальше рішення про збільшення кількості рейсів за цими маршрутами буде прийнято за результатами візиту російської делегації до Єгипту для оцінки епідеміологічної обстановки.
Топ коментарі
+18 Gozzalik salonu
показати весь коментар24.07.2021 17:56 Відповісти Посилання
+13 Борменталь Незабаром
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+11 Виктор Азовцев #196199
показати весь коментар24.07.2021 18:14 Відповісти Посилання
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И погоды почти никакой -- ту неделю всю прозагорал на местных пляжах -- а до этого, как и после этого -- синопиков бить надо! *)