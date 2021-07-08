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Туристы из РФ возвращаются в Египет: Путин отменил запрет на чартеры

Туристы из РФ возвращаются в Египет: Путин отменил запрет на чартеры

Президент России Владимир Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет. Он действовал с 2015 года.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Запрет на чартерные рейсы из России в Египет действовал с 2015 года. Благодаря этому на египетских курортах почти не было российских отдыхающих.

Отмена запрета означает, что теперь россияне смогут летать на отдых в Египет.

Читайте: Аудиогиды и горячая линия на украинском языке для туристов появятся в Египте

Автор: 

Египет (772) отдых (390) россия (95683) туризм (1543)


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Топ комментарии
+25
Абизян выпустили из вольера
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08.07.2021 17:27
+15
Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери - Цензор.НЕТ 103
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08.07.2021 17:34
+12
фух, вовремя успел сгонять в Шарм
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08.07.2021 17:28
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Абизян выпустили из вольера
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08.07.2021 17:27 Ответить
фух, вовремя успел сгонять в Шарм
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08.07.2021 17:28 Ответить
***** все разрешило..
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08.07.2021 17:29 Ответить
Цены сейчас поползут вверх.
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08.07.2021 17:29 Ответить
Договорились за Мистрали?
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08.07.2021 17:29 Ответить
Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери - Цензор.НЕТ 103
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08.07.2021 17:34 Ответить
В дельту Нила со своей Дельтой...
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08.07.2021 17:35 Ответить
Без ціх дикунів там було набагато краще! Всі єгиптяни вивчили "Слава Україні - Героям Слава!"
А хто знає, в Туреччину їх вже пустили?
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08.07.2021 17:44 Ответить
Давно еще
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08.07.2021 18:11 Ответить
Турки без раша туристо не выживут
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08.07.2021 18:12 Ответить
Недоцарь недоимперии дал добро пожариться на летнем египетском солнышке своим смердам, во как! Вай, какой хароший державец....
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08.07.2021 17:48 Ответить
руSSкій мір ....а разом з ним і інша зараза на кшталт дельти і корони та тероризму розповзаються по світу....
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08.07.2021 17:53 Ответить
Тот случай когда вовремя побывал в египте в 2020 и 2021 году))
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08.07.2021 18:04 Ответить
в мордоре - всплеск заболевания, в ху*йло выпускает своих чумных блох по миру, похоже, что специально
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08.07.2021 18:36 Ответить
Ввх решил помыть и погреть холопов.
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08.07.2021 18:41 Ответить
наташи вперед к квазиитальшкам второго уровня после турции...одно место чешется после руске алкаша беззубого))
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08.07.2021 19:19 Ответить
Повезло девушке, разбившейся о лодку после обрыва парашютного троса. Успела отдохнуть без кацапов.
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08.07.2021 19:22 Ответить
Пипец тому Єгипту и Турции😀
Спасайся кто может ....😂😂😂
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08.07.2021 19:28 Ответить
російське бидло
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08.07.2021 19:32 Ответить
опять свиньи дорвутся до олинклюзива и ухрючатся в говнину
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08.07.2021 19:42 Ответить
...І попливли бутерброди з кетчупом по басейнах.Водкі давай !!!!
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08.07.2021 19:54 Ответить
Під час найпотужнішого спалаху ковіду в Московії приймати звідти туристів може тільки поц, як і поцом буде той, хто поїде туди віпочивати з інших країн.
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08.07.2021 20:09 Ответить
Да, у них сейчас главная задача распространить дельту как можно шире))))
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08.07.2021 21:49 Ответить
Знов ригать в басейнах будуть
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08.07.2021 22:13 Ответить
первый раз поехал в Египет когда кацапам закрыли вьезд...много посмотрел и Луксор и Каир и пирамиды Гизы...наелся...так что можно зверьё выпускать...
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08.07.2021 22:18 Ответить
ВСЕГО ЕЩЁ ОДИН РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ !)
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09.07.2021 00:31 Ответить
прощайте гостинничные полотенца....
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09.07.2021 18:08 Ответить
 
 