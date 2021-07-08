Туристы из РФ возвращаются в Египет: Путин отменил запрет на чартеры
Президент России Владимир Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет. Он действовал с 2015 года.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Запрет на чартерные рейсы из России в Египет действовал с 2015 года. Благодаря этому на египетских курортах почти не было российских отдыхающих.
Отмена запрета означает, что теперь россияне смогут летать на отдых в Египет.
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+25 Alex Kyiv
показать весь комментарий08.07.2021 17:27
+15 Vladimir T #345501
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+12 Igor Ivanchenko
показать весь комментарий08.07.2021 17:28
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А хто знає, в Туреччину їх вже пустили?
Спасайся кто может ....😂😂😂