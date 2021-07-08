Туристы из РФ возвращаются в Египет: Путин отменил запрет на чартеры

Президент России Владимир Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет. Он действовал с 2015 года.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Запрет на чартерные рейсы из России в Египет действовал с 2015 года. Благодаря этому на египетских курортах почти не было российских отдыхающих.

Отмена запрета означает, что теперь россияне смогут летать на отдых в Египет.

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