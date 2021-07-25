Количество случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио возросло до 132
Тесты на коронавирус уже 132 спортсменов, тренеров, членов делегаций и других лиц, связанных с Олимпийскими играми, оказались положительными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.
Утром в воскресенье, 25 июля, стало известно о 10 новых случаях инфицирования COVID-19 у лиц, связанных с проведением игр или участием в них.
Таким образом общее количество людей, чей тест на коронавирус с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, выросла до 132.
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у твоего ковида тоже нет 2% летальности
и не надо делить фальшивые показатели лживой "оф. статистики" друг на друга
"у многих переболевших ковидом легкие и сердце уже не те"
у многих? ох и будут тебя черти жарить
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Coronavirus Cases: 194,521,785
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Deaths: 4,171,062
4171062*100/194521785=2,14%
А сказки про чертей оставьте для легковерных старушек. Я атеист.