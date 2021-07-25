РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9595 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2020 Коронавирус и карантин
3 652 18

Количество случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио возросло до 132

Количество случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио возросло до 132

Тесты на коронавирус уже 132 спортсменов, тренеров, членов делегаций и других лиц, связанных с Олимпийскими играми, оказались положительными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна. 

Утром в воскресенье, 25 июля, стало известно о 10 новых случаях инфицирования COVID-19 у лиц, связанных с проведением игр или участием в них.

Таким образом общее количество людей, чей тест на коронавирус с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, выросла до 132.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай COVID-19 выявлен в Олимпийской деревне в Токио

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Привезли з території 404.
показать весь комментарий
25.07.2021 09:24 Ответить
+3
"Доолімпіадились"!!!
показать весь комментарий
25.07.2021 09:15 Ответить
+3
На Олімпіаді в Токіо виявлено 10 нових випадків коронавірусу - Цензор.НЕТ 3681
показать весь комментарий
25.07.2021 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Доолімпіадились"!!!
показать весь комментарий
25.07.2021 09:15 Ответить
Спортсмени із параші завезли 😏
показать весь комментарий
25.07.2021 10:07 Ответить
Не обов"язково - ідіотів по усьому світу вистачає!
показать весь комментарий
25.07.2021 10:08 Ответить
Привезли з території 404.
показать весь комментарий
25.07.2021 09:24 Ответить
На триппер ще перевірте.
показать весь комментарий
25.07.2021 09:30 Ответить
Вы перепутали окно переписки со своим врачом и форум Цензора.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:07 Ответить
На Олімпіаді в Токіо виявлено 10 нових випадків коронавірусу - Цензор.НЕТ 3681
показать весь комментарий
25.07.2021 10:03 Ответить
Туда этим тварям и дорога.И кормите их только ягилем и боярышником.По любому кацапы короновирус завезли в Токио.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:36 Ответить
Громадяни Японіі вимагають від влади , закриття олімпіади !
показать весь комментарий
25.07.2021 10:06 Ответить
500 коронашизанутих?
показать весь комментарий
25.07.2021 13:03 Ответить
Без шаманизма и коронобесия. Какя разница если бы у 10 человек обнаружили ОРВИ так же и было 80% бесимптомные а у остальных точна такая же клиника заболевания и умереть могут только от пневмонии но с разными видами вирусов. Всем еще по одной маске одеть что ли. Такое убеждение что людей и не осталось.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:25 Ответить
Разницав том, что у ОРВИ не 2% летальности. Да и у многих переболевших ковидом легкие и сердце уже не те. В офисе сидеть они позволят, а спортивные рекорды ставить уже нет.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:33 Ответить
У ОРВИ БОЛЕЮТ И ДЕТИ И СТАРИКИ. А У коронобесов средний возраст умерших 80 лет это что за бред. Или статистику можете делать только в домах престарелых. Шарлатаны, власть сменят будет вам Нюрберген новый,
показать весь комментарий
25.07.2021 10:41 Ответить
А что, в домах престарелых ОРВИ никогда не болели? А что ж летальности такой никогда ранее не было? Совсем ты забрехался.
показать весь комментарий
25.07.2021 11:11 Ответить
странно читать о вранье от существа, в комментариях которого лживо каждое слово

у твоего ковида тоже нет 2% летальности
и не надо делить фальшивые показатели лживой "оф. статистики" друг на друга

"у многих переболевших ковидом легкие и сердце уже не те"
у многих? ох и будут тебя черти жарить
показать весь комментарий
25.07.2021 13:02 Ответить
Странно, что люди, неспособные сделать элементарные подсчеты, лезут учить других.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Coronavirus Cases: 194,521,785
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Deaths: 4,171,062

4171062*100/194521785=2,14%

А сказки про чертей оставьте для легковерных старушек. Я атеист.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:59 Ответить
Что-то слабо верится. Тесты неточные. А вот пропаганда организованная - это 100%.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:33 Ответить
Ну и зачем нужны олимпиады? Спорт нужен для здоровья и все. А не этот цирк. . .
показать весь комментарий
25.07.2021 12:04 Ответить
 
 