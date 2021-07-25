Количество случаев COVID-19 на Олимпиаде в Токио возросло до 132

Тесты на коронавирус уже 132 спортсменов, тренеров, членов делегаций и других лиц, связанных с Олимпийскими играми, оказались положительными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

Утром в воскресенье, 25 июля, стало известно о 10 новых случаях инфицирования COVID-19 у лиц, связанных с проведением игр или участием в них.

Таким образом общее количество людей, чей тест на коронавирус с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, выросла до 132.

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