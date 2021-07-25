Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо зросла до 132
Тести на коронавірус вже 132 спортсменів, тренерів, членів делегацій та в інших осіб, пов'язаних з Олімпіадою в Токіо, виявилися позитивними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.
Вранці в неділю, 25 липня, стало відомо про 10 нових випадків інфікування Covid у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них.
Таким чином загальна кількість людей, чий тест на коронавірус з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.
у твоего ковида тоже нет 2% летальности
и не надо делить фальшивые показатели лживой "оф. статистики" друг на друга
"у многих переболевших ковидом легкие и сердце уже не те"
у многих? ох и будут тебя черти жарить
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Coronavirus Cases: 194,521,785
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Deaths: 4,171,062
4171062*100/194521785=2,14%
А сказки про чертей оставьте для легковерных старушек. Я атеист.