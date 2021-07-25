Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо зросла до 132

Тести на коронавірус вже 132 спортсменів, тренерів, членів делегацій та в інших осіб, пов'язаних з Олімпіадою в Токіо, виявилися позитивними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

Вранці в неділю, 25 липня, стало відомо про 10 нових випадків інфікування Covid у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них.

Таким чином загальна кількість людей, чий тест на коронавірус з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.

