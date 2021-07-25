УКР
Кількість випадків COVID-19 на Олімпіаді в Токіо зросла до 132

Тести на коронавірус вже 132 спортсменів, тренерів, членів делегацій та в інших осіб, пов'язаних з Олімпіадою в Токіо, виявилися позитивними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

Вранці в неділю, 25 липня, стало відомо про 10 нових випадків інфікування Covid у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них.

Таким чином загальна кількість людей, чий тест на коронавірус з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+6
Привезли з території 404.
25.07.2021 09:24 Відповісти
+3
"Доолімпіадились"!!!
25.07.2021 09:15 Відповісти
+3
На Олімпіаді в Токіо виявлено 10 нових випадків коронавірусу - Цензор.НЕТ 3681
25.07.2021 10:03 Відповісти
"Доолімпіадились"!!!
25.07.2021 09:15 Відповісти
Спортсмени із параші завезли 😏
25.07.2021 10:07 Відповісти
Не обов"язково - ідіотів по усьому світу вистачає!
25.07.2021 10:08 Відповісти
Привезли з території 404.
25.07.2021 09:24 Відповісти
На триппер ще перевірте.
25.07.2021 09:30 Відповісти
Вы перепутали окно переписки со своим врачом и форум Цензора.
25.07.2021 10:07 Відповісти
На Олімпіаді в Токіо виявлено 10 нових випадків коронавірусу - Цензор.НЕТ 3681
25.07.2021 10:03 Відповісти
Туда этим тварям и дорога.И кормите их только ягилем и боярышником.По любому кацапы короновирус завезли в Токио.
25.07.2021 10:36 Відповісти
Громадяни Японіі вимагають від влади , закриття олімпіади !
25.07.2021 10:06 Відповісти
500 коронашизанутих?
25.07.2021 13:03 Відповісти
Без шаманизма и коронобесия. Какя разница если бы у 10 человек обнаружили ОРВИ так же и было 80% бесимптомные а у остальных точна такая же клиника заболевания и умереть могут только от пневмонии но с разными видами вирусов. Всем еще по одной маске одеть что ли. Такое убеждение что людей и не осталось.
25.07.2021 10:25 Відповісти
Разницав том, что у ОРВИ не 2% летальности. Да и у многих переболевших ковидом легкие и сердце уже не те. В офисе сидеть они позволят, а спортивные рекорды ставить уже нет.
25.07.2021 10:33 Відповісти
У ОРВИ БОЛЕЮТ И ДЕТИ И СТАРИКИ. А У коронобесов средний возраст умерших 80 лет это что за бред. Или статистику можете делать только в домах престарелых. Шарлатаны, власть сменят будет вам Нюрберген новый,
25.07.2021 10:41 Відповісти
А что, в домах престарелых ОРВИ никогда не болели? А что ж летальности такой никогда ранее не было? Совсем ты забрехался.
25.07.2021 11:11 Відповісти
странно читать о вранье от существа, в комментариях которого лживо каждое слово

у твоего ковида тоже нет 2% летальности
и не надо делить фальшивые показатели лживой "оф. статистики" друг на друга

"у многих переболевших ковидом легкие и сердце уже не те"
у многих? ох и будут тебя черти жарить
25.07.2021 13:02 Відповісти
Странно, что люди, неспособные сделать элементарные подсчеты, лезут учить других.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Coronavirus Cases: 194,521,785
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Deaths: 4,171,062

4171062*100/194521785=2,14%

А сказки про чертей оставьте для легковерных старушек. Я атеист.
25.07.2021 13:59 Відповісти
Что-то слабо верится. Тесты неточные. А вот пропаганда организованная - это 100%.
25.07.2021 10:33 Відповісти
Ну и зачем нужны олимпиады? Спорт нужен для здоровья и все. А не этот цирк. . .
25.07.2021 12:04 Відповісти
 
 