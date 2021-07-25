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Новости Олимпиада-2020
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Украинский фехтовальщик Рейзлин вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Украинский фехтовальщик Рейзлин вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Во второй день Олимпийских игр, которые продолжают проходить в столице Японии Токио, украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин пробился в полуфинал индивидуального турнира шпажистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 1/4 финала Рейзлин победил Мохаммеда Ельсайеда из Египта - 15:13.

Путевку в финал Олимпийских игр-2020 Рейзлин разыграет с французом Роменом Канноне. Полуфинальный поединок начнется в 13:25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отдала все силы", - дзюдоистка-украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде

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Олимпиада (1136) спорт (2440)


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Молодчинка Ігор. Зантарая і Костевич не взяли очікувані нагороди, тепер надія на тебе
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25.07.2021 11:44 Ответить
Тупий розклад усі бої в один день((( що дзюдо що фхтв(((
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25.07.2021 12:56 Ответить
бронза. А когда золото будет? У РФ уже есть.
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25.07.2021 15:07 Ответить
при чем тут рф?
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25.07.2021 23:01 Ответить
а с кого пример брать?
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26.07.2021 23:00 Ответить
с мельдониевых оккупантов без флага пример брать? а что у нас есть миллиарды нефтедолларов?
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27.07.2021 07:07 Ответить
 
 