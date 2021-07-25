3 210 6
Украинский фехтовальщик Рейзлин вышел в полуфинал Олимпиады-2020
Во второй день Олимпийских игр, которые продолжают проходить в столице Японии Токио, украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин пробился в полуфинал индивидуального турнира шпажистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 1/4 финала Рейзлин победил Мохаммеда Ельсайеда из Египта - 15:13.
Путевку в финал Олимпийских игр-2020 Рейзлин разыграет с французом Роменом Канноне. Полуфинальный поединок начнется в 13:25.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Andriy Zlochevskiy
показать весь комментарий25.07.2021 11:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Olexa Pluzh
показать весь комментарий25.07.2021 12:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серёжа Иванов #262789
показать весь комментарий25.07.2021 15:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий25.07.2021 23:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серёжа Иванов #262789
показать весь комментарий26.07.2021 23:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий27.07.2021 07:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль