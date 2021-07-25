Украинский фехтовальщик Рейзлин вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Во второй день Олимпийских игр, которые продолжают проходить в столице Японии Токио, украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин пробился в полуфинал индивидуального турнира шпажистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 1/4 финала Рейзлин победил Мохаммеда Ельсайеда из Египта - 15:13.

Путевку в финал Олимпийских игр-2020 Рейзлин разыграет с французом Роменом Канноне. Полуфинальный поединок начнется в 13:25.

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