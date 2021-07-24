"Отдала все силы", - дзюдоистка-украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, завоевавшая первую для Украины медаль на Олимпиаде в Токио, рассказала, что последняя схватка для нее прошла трудно и утомительно.
Как передает Цензор.НЕТ, ее комментарий опубликовал в Фейсбуке Национальный олимпийский комитет Украины.
"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на "голден скор", это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова", – рассказала она.
Билодид также добавила, что чувствовала и поддержку зрителей на арене.
"Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно", – отметила дзюдоистка.
Спортсменка подчеркнула, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но это был совсем другой опыт.
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для довідки; щоб стати майстром спорту, в СССР потрібно було стати чемпіоном на всесоюзних змаганнях, або в них же перемогти 4 майстрів спорту...
Мабуть, "видатний дзюдоїст" десь під час другого президентського строку, таки став чемпіоном))) Може ж він в 69 років успішно грати в НХЛ, забивати по 10 шайб!
Вейн Дуглас Грецкі (уроджений Іван Грецький) --- гірко ридає
Не в курсі, Борисе, що там у вазі *****. То дуже секретна інформація, бо ********* патологічно бздить за свої біоматеріали. Тож не виключено, що у його нічну вазу писюганять сечею представники шести країн, щоб вийшов недоступний для аналізу уріно-коктейль...
Більше половини бійців на лінії розмежування спілкуються російською.
неудивительно, что Дарья вся в слезах.
Для Украины это победа знаковая, можно сказать - сакральная.
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Дарья - спасибо!!!!
ето я за всех забугорцев сейчас отстрелялся!