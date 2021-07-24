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"Отдала все силы", - дзюдоистка-украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, завоевавшая первую для Украины медаль на Олимпиаде в Токио, рассказала, что последняя схватка для нее прошла трудно и утомительно.

Как передает Цензор.НЕТ, ее комментарий опубликовал в Фейсбуке Национальный олимпийский комитет Украины.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на "голден скор", это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова", – рассказала она.

Билодид также добавила, что чувствовала и поддержку зрителей на арене.

"Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно", – отметила дзюдоистка.

Спортсменка подчеркнула, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но это был совсем другой опыт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО+ФОТО

Олимпиада (1136) спорт (2440) дзюдо (27) Билодид Дарья (11)


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Топ комментарии
+33
ты умница - переживали за тебя - с победой!

"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 987
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24.07.2021 18:17 Ответить
+26
молодчинка дівчинка...гарнюня...боєць..
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 654

.
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24.07.2021 18:29 Ответить
+25
"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4271
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24.07.2021 18:21 Ответить
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"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 6080
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24.07.2021 18:14 Ответить
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2179
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24.07.2021 20:01 Ответить
ты умница - переживали за тебя - с победой!

"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 987
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24.07.2021 18:17 Ответить
Цікаво, на якій хвилині ця дівчина придушила б "всесвітньо-відомого, видатного майстра спорту" по прізвищу "*****", в якого максимальне досягнення --- друге місце серед юніорів Ленінграду?
для довідки; щоб стати майстром спорту, в СССР потрібно було стати чемпіоном на всесоюзних змаганнях, або в них же перемогти 4 майстрів спорту...
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24.07.2021 18:19 Ответить
Поединок был бы не долгий, но зрелищный. Наша анаконда задавила бы его максимально быстро.
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24.07.2021 18:43 Ответить
Серафим,ви дуже погано,або взагалі не знаєте всесоюзну кваліфікацію.Потрібно було виграти,а іноді стати другим,на всесоюзному турнірі.При цьому в вазі повинно бути не менше шести представників з різних республік.Також майстра спорту присвоювали чемпіону Москви,чемпіону і призерам Украіни.При цьому Украіна повинна була зайняти не нижче четвертого місця в Спартакіадах СРСР...
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24.07.2021 18:48 Ответить
Можливо, Ви краще знаєте про кваліфікацію, нормативів під рукою немає, років з 10 читав статтю про це... Але --- не полінився, тоді ж знайшов в інеті статистику по майстрам спорту СРСР, в т.ч. і по дзюдо, десь років з 60-х по сьогоднішній день.. Що цікаво, прізвище "*****" там не разу не згадується, до речі, так як і "путін", десь до 2000-х років. Потім, правда з'явилося...
Мабуть, "видатний дзюдоїст" десь під час другого президентського строку, таки став чемпіоном))) Може ж він в 69 років успішно грати в НХЛ, забивати по 10 шайб!
Вейн Дуглас Грецкі (уроджений Іван Грецький) --- гірко ридає
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24.07.2021 19:08 Ответить
До речі, Ви підтвердили мою тезу: друге місце в першості ЛЕНІНГРАДУ аж ніяк не дає звання майстра спорту.
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24.07.2021 19:20 Ответить
"При цьому в вазі повинно бути не менше шести представників з різних республік".

Не в курсі, Борисе, що там у вазі *****. То дуже секретна інформація, бо ********* патологічно бздить за свої біоматеріали. Тож не виключено, що у його нічну вазу писюганять сечею представники шести країн, щоб вийшов недоступний для аналізу уріно-коктейль...
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24.07.2021 22:14 Ответить
Велт,ты дурак?Ваза и вес,это разные вещи...
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28.07.2021 07:28 Ответить
Гра слів? Ні, не чув.
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28.07.2021 07:57 Ответить
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2423
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24.07.2021 18:53 Ответить
Хтось там просив наших спортсменів розмовляти українською? Я відразу зрозумів,що без шансів.😑
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24.07.2021 18:21 Ответить
Медведчук з екрана поговорить українською за неї - вам стане легше ?
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24.07.2021 18:27 Ответить
Мені тяжко і не було. Я лише констатував факт.
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24.07.2021 23:52 Ответить
Головне, що людина РОБИТЬ, що ДУМАЄ, а не якою мовою.
Більше половини бійців на лінії розмежування спілкуються російською.
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25.07.2021 02:50 Ответить
"Отдала все силы", - дзюдоистка Украинка Билодид рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде - Цензор.НЕТ 4271
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24.07.2021 18:21 Ответить
Умница! Гордость Украины, настоящий боец!
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24.07.2021 18:22 Ответить
Израильтянка энергетически работала по самым болезненным точкам -
неудивительно, что Дарья вся в слезах.
Для Украины это победа знаковая, можно сказать - сакральная.
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24.07.2021 18:26 Ответить
молодчинка дівчинка...гарнюня...боєць..
"Віддала всі сили", - дзюдоїстка Українка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 654

.
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24.07.2021 18:29 Ответить
Моя ж ти красунечко! Ми тебе любимо та вітаємо! Ну од жеж є кому *уйла придушити!)
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24.07.2021 18:29 Ответить
У Китая уже три золота.
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24.07.2021 18:32 Ответить
У Китая 1,5 млрд. населення.
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24.07.2021 18:37 Ответить
Молодцы китайцы! Но у них населения в раз 50 больше, чем в Украине и бабулесов раз в 250 больше.
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24.07.2021 18:39 Ответить
Плюс державна допінгова програма, як у кацапів, тільки хімка просунутого левела.
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24.07.2021 18:41 Ответить
Но как бы 1988-м году население Китая было 1,110 миллиарда, но завоевали всего 5 золотых медалей, а теперь будет 50.
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24.07.2021 18:51 Ответить
они сильны в индивидуальных видах, в командных видах таких как футбол где важна индивидуальность и харизма Китай фуфло полное.ибо коллективизация ИМХО и число населения не причем что бы качественных спортсменов растить, был у них один Яо Мин в НБА с 2,27см. роста да и тот карьеру уже завершил)
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24.07.2021 18:51 Ответить
Зате став мемом )))
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24.07.2021 22:16 Ответить
Дякую!!!
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24.07.2021 18:36 Ответить
Молодець Даринко вітаю з перемогою.💙💛
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24.07.2021 18:55 Ответить
от и медаль капнула в Украину - без боли и пота не бывает побед.
Дарья - спасибо!!!!
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24.07.2021 19:10 Ответить
Дякуємо тобі за медаль!!!
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24.07.2021 21:35 Ответить
ПОЗДОРОВЛЯЄМ З МЕДАЛЛЮ !! МОЛОДЧИНА!! ПАТРІОТКА ,КРАСУНЯ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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24.07.2021 22:00 Ответить
Красунечка Даринка - вітаємо тебе, маленьке сонечко! 🌹🌹🌹 Слава Україні! 💛💙
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24.07.2021 22:18 Ответить
любим тебя очень!
ето я за всех забугорцев сейчас отстрелялся!
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24.07.2021 22:30 Ответить
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 9171
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25.07.2021 00:16 Ответить
Нифига себе - стоило снять кимоно.
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25.07.2021 02:52 Ответить
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 8597
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25.07.2021 00:17 Ответить
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 9704
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25.07.2021 00:19 Ответить
"Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 7271
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25.07.2021 00:20 Ответить
Яка сексапільна дівчинонька 💛💙 струнка гейби тота смерічка 😍😍😍
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25.07.2021 00:29 Ответить
Карьера модели обеспечена. Умничка.
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25.07.2021 02:53 Ответить
 
 