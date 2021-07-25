Український фехтувальник Рейзлін вийшов у півфінал Олімпіади-2020

У другий день Олімпійських ігор, які продовжують пвідбуватися в столиці Японії Токіо, український фехтувальник Ігор Рейзлін пробився в півфінал індивідуального турніру шпажистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В 1/4 фіналу Рейзлін переміг Мохаммеда Ельсаєда з Єгипту - 15:13.

Путівку у фінал Олімпійських ігор-2020 Рейзлін розіграє з французом Роменом Канноном. Пів фінальний поєдинок розпочнеться о 13:25.

