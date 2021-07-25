УКР
Український фехтувальник Рейзлін вийшов у півфінал Олімпіади-2020

У другий день Олімпійських ігор, які продовжують пвідбуватися в столиці Японії Токіо, український фехтувальник Ігор Рейзлін пробився в півфінал індивідуального турніру шпажистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В 1/4 фіналу Рейзлін переміг Мохаммеда Ельсаєда з Єгипту - 15:13.

Путівку у фінал Олімпійських ігор-2020 Рейзлін розіграє з французом Роменом Канноном. Пів фінальний поєдинок розпочнеться о 13:25.

Молодчинка Ігор. Зантарая і Костевич не взяли очікувані нагороди, тепер надія на тебе
25.07.2021 11:44 Відповісти
Тупий розклад усі бої в один день((( що дзюдо що фхтв(((
25.07.2021 12:56 Відповісти
бронза. А когда золото будет? У РФ уже есть.
25.07.2021 15:07 Відповісти
при чем тут рф?
25.07.2021 23:01 Відповісти
а с кого пример брать?
26.07.2021 23:00 Відповісти
с мельдониевых оккупантов без флага пример брать? а что у нас есть миллиарды нефтедолларов?
27.07.2021 07:07 Відповісти
 
 