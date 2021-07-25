РУС
4 449 7

Жара возвращается в Украину: в некоторых регионах до + 31°С

25 июля в Украину возвращается преимущественно сухая и жаркая погода. Средняя температура воздуха составит + 26°С до + 31°С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

Жарче всего будет на Юге и Востоке страны. Столбики термометров здесь поднимутся + 31°С. Осадков здесь не прогнозируется.

Более прохладно будет в воскресенье, 25 июля, на Западе и Севере, где ожидается около + 26-29°С.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центральных регионах температура прогреется местами до + 29°С. Погода в Киеве сегодня, 25 июля, предполагается без осадков. В столице ожидается + 26-28 градусов днем.

Дожди прогнозируют в Сумской и Черниговской областях.

Жара возвращается в Украину: в некоторых регионах до + 31°С 01

26 июля средняя температура воздуха по стране поднимется еще на 1-2 градуса. На Западе Украины ожидаются дожди.

Жара возвращается в Украину: в некоторых регионах до + 31°С 02

жара (390) погода (2819)
Погоду можно, в заставке, прогнозировать ежедневно...
показать весь комментарий
25.07.2021 12:01 Ответить
+31, это что получается, похолодает?
показать весь комментарий
25.07.2021 12:08 Ответить
Носки шерстяные впору одевать.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:11 Ответить
Нет, шерстяные нужно приберечь для +30.
показать весь комментарий
25.07.2021 12:23 Ответить
Все экономите, так и здоровье профукаете.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:12 Ответить
Я закаляюсь
показать весь комментарий
25.07.2021 14:23 Ответить
наверное. У нас сейчас 36 градусов.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:13 Ответить
 
 