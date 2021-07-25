Жара возвращается в Украину: в некоторых регионах до + 31°С
25 июля в Украину возвращается преимущественно сухая и жаркая погода. Средняя температура воздуха составит + 26°С до + 31°С.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.
Жарче всего будет на Юге и Востоке страны. Столбики термометров здесь поднимутся + 31°С. Осадков здесь не прогнозируется.
Более прохладно будет в воскресенье, 25 июля, на Западе и Севере, где ожидается около + 26-29°С.
В центральных регионах температура прогреется местами до + 29°С. Погода в Киеве сегодня, 25 июля, предполагается без осадков. В столице ожидается + 26-28 градусов днем.
Дожди прогнозируют в Сумской и Черниговской областях.
26 июля средняя температура воздуха по стране поднимется еще на 1-2 градуса. На Западе Украины ожидаются дожди.
