Спека повертається в Україну: в деяких регіонах до + 31°С

25 липня в Україні повертається переважно суха і спекотна погода. Середня температура повітря становитиме + 26°С до + 31°С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

Найспекотніше буде на Півдні і Сході країни. Стовпчики термометрів тут піднімуться + 31°С. Опадів тут не прогнозується.

Більш прохолодно буде в неділю, 25 липня, на Заході і Півночі, де очікується близько + 26-29°С.

У центральних регіонах температура прогріється місцями до + 29°С. Погода в Києві сьогодні, 25 липня, передбачається без опадів. У столиці очікується + 26-28 градусів вдень.

Дощі прогнозують в Сумській і Чернігівській областях.

26 липня середня температура повітря у країні підніметься ще на 1-2 градуси. На Заході України очікуються дощі.