Спека повертається в Україну: в деяких регіонах до + 31°С
25 липня в Україні повертається переважно суха і спекотна погода. Середня температура повітря становитиме + 26°С до + 31°С.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.
Найспекотніше буде на Півдні і Сході країни. Стовпчики термометрів тут піднімуться + 31°С. Опадів тут не прогнозується.
Більш прохолодно буде в неділю, 25 липня, на Заході і Півночі, де очікується близько + 26-29°С.
У центральних регіонах температура прогріється місцями до + 29°С. Погода в Києві сьогодні, 25 липня, передбачається без опадів. У столиці очікується + 26-28 градусів вдень.
Дощі прогнозують в Сумській і Чернігівській областях.
26 липня середня температура повітря у країні підніметься ще на 1-2 градуси. На Заході України очікуються дощі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль