УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4536 відвідувачів онлайн
Новини
4 449 7

Спека повертається в Україну: в деяких регіонах до + 31°С

Спека повертається в Україну: в деяких регіонах до + 31°С

25 липня в Україні повертається переважно суха і спекотна погода. Середня температура повітря становитиме + 26°С до + 31°С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

Найспекотніше буде на Півдні і Сході країни. Стовпчики термометрів тут піднімуться + 31°С. Опадів тут не прогнозується.

Більш прохолодно буде в неділю, 25 липня, на Заході і Півночі, де очікується близько + 26-29°С.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центральних регіонах температура прогріється місцями до + 29°С. Погода в Києві сьогодні, 25 липня, передбачається без опадів. У столиці очікується + 26-28 градусів вдень.

Дощі прогнозують в Сумській і Чернігівській областях.

Спека повертається в Україну: в деяких регіонах до + 31°С 01

26 липня середня температура повітря у країні підніметься ще на 1-2 градуси. На Заході України очікуються дощі.

Спека повертається в Україну: в деяких регіонах до + 31°С 02

спека (112) погода (793)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погоду можно, в заставке, прогнозировать ежедневно...
показати весь коментар
25.07.2021 12:01 Відповісти
+31, это что получается, похолодает?
показати весь коментар
25.07.2021 12:08 Відповісти
Носки шерстяные впору одевать.
показати весь коментар
25.07.2021 12:11 Відповісти
Нет, шерстяные нужно приберечь для +30.
показати весь коментар
25.07.2021 12:23 Відповісти
Все экономите, так и здоровье профукаете.
показати весь коментар
25.07.2021 14:12 Відповісти
Я закаляюсь
показати весь коментар
25.07.2021 14:23 Відповісти
наверное. У нас сейчас 36 градусов.
показати весь коментар
25.07.2021 13:13 Відповісти
 
 