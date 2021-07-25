РУС
Возможно введение внутренних "паспортов вакцинации" для ослабления карантина, - Кузин

Возможно введение внутренних "паспортов вакцинации" для ослабления карантина, - Кузин

Кабинет министров Украины скоро примет решение как "сертификаты вакцинации" будут использоваться для ослабления карантина для их владельцев.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки против COVID-19", - отметил он.

Среди таких опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которых будут посещать привитые против COVID-19 клиенты.

"И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - добавил Кузин.

+13
Вакцинация не гарантирует негативный плр тест. Заболеть ковидом можно и после прививки "пфайзером". Следственно разнощиком заразы может быть и владелец сертификата вакцинации. Поэтому все эти паспорта - Филькина грамота.
25.07.2021 14:54 Ответить
+11
Ні, це черговий привід нагадати бидлу, що воно безправне, і один із методів тримати те бидло в стійлі...
25.07.2021 15:04 Ответить
+9
«Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших».
25.07.2021 14:49 Ответить
ты повторяешься, завис? или просто внятные аргументы быстро закончились?
мне не интересна твоя кацапия, потому не пиши о своей родине больше
25.07.2021 15:52 Ответить
Какие тебе аргументы? Вакцина дает шанс. Хочешь - пользуйся шансом, хочешь - не пользуйся. Или ты хочешь, чтоб тебя упрашивали? Не будут тебя упрашивать.
25.07.2021 15:54 Ответить
Я хочу, чтобы от меня и моей семьи отвалили со своими вакцинами, шансами, паспортами и куар-кодами. Есть Конституция, действующее законодательство, ей не противоречащее, все остальное карантинное действо - это https://kku.com.ua/st-109, от 5 до 10 лет вроде, и от трешки за призыв.
25.07.2021 16:01 Ответить
А кто к тебе привалил со своими вакцинами? Не вакцинируйся сам, не вакцинируй семью, живи как хочешь и умирай как хочешь. К чему это нытьё?
25.07.2021 16:02 Ответить
Ты не слыхал о том, что во Франции, например, делается? QR-епостное право, все дела. И у нас это будет через пару месяцев.
25.07.2021 16:07 Ответить
Без бумажки ты какашка а с бумажкой человек.Почему не ведут борьбу из ковидом а только придумывают какие-то бумажные ограничения да еще так геройски об этом заявляют.Так сделайте по мокшански на лбу каждого вакцинированого сделайте штрихкод.
25.07.2021 15:30 Ответить
Что тебе мешает заказать татуху на лоб уже сейчас?
25.07.2021 15:44 Ответить
Куда бы еще всунуть эту "ДІю"?. Назовите ее правильно "Дно". Те же три буквы, а смысл более понятен для использования и результата. Что ни санитарный врач, то какая-то пародия на медика. Вся эта служба сама по себе атавизм.
25.07.2021 15:37 Ответить
Что за нытьё? Не ставь эту Дию и живи счастливо.
25.07.2021 15:45 Ответить
Где нормативные акты отменяющие конституцию или папуасам хватит кузькиного табу от минздрава. Боритесь с коронобесами на выборах в первую очередь. Чтоб не повадно было другим шарлатанам подобное устраивать или соглашайтесь в стойло вместн с быдлом в масках. Кому это выгодно ловить черную кошку в темной комнате, которой там нет.
25.07.2021 15:45 Ответить
Всем зэбаранам и пiд-рашкам разрешили не вакцинироваться. При чем, вообще не вакцинироваться, ни от чего. Пользуйся.
25.07.2021 15:46 Ответить
"Если я не буду протирать звезды каждый вечер - думал ежик - они обязательно потускнеют."
25.07.2021 15:47 Ответить
25.07.2021 15:48 Ответить
Єто идея Зеленского ввести в Украине ещё один паспорт ? Главное, что это будет не дороже 1 млд. долларов. Но зато какой контроль за населением ! Ведь то что все ходят уже чуть ли не по улицам с закрытым ртом не достаточно. Важно чтобы мог подойти полицейский и проверил ваш паспорт, а заодно и вакционный паспорт, и указал куда вам идти.
25.07.2021 16:49 Ответить
В евросоюзі та інших розвинутих державах вже діє той самий електронний паспорт вакцинації, я так розумію що це в основному виють ватники та ті хто не хоче вакцинуватися, останнім скажу - краще три дні мати побічні ефекти в виді легкої просдути замість 3 тижнів хвороби (це якщо пощастить і буде легка форма, а можна і в лікарні з трубкою в горлі валятися)
25.07.2021 18:55 Ответить
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
25.07.2021 18:57 Ответить
Ну да. Быдло должно стоять в стойле. Каждой скотыняке в телефон "Дию" вместо подкожного чипа + паспорт вакцинации. Всех не вакцинированных и без "Дии" в телефоне - за колючую проволоку в гетто (или концлагерь) в виде профилактики и как самых неблагонадёжных. Все должны быть привитыми и в ошейниках
25.07.2021 19:44 Ответить
Остальных в резервацию?
25.07.2021 20:08 Ответить
Пвдараси. Нормальних вакцин, по-перше,нема. По-друге, давайте вже одразу нашивки робіть, як євреям в другу світову.
******, гроші розікрали, лікарень нормальних під ковід не організували. Зате тепер кошиарити і шантажувати будуть людей і бізнес. ***** "зелена" влада.
25.07.2021 20:47 Ответить
*******. Що воно верзе? Скільки в тебе вакцінованого працездатного населення, щоб вакцинованих дозволити працювати? Сук, дякую виборцям, які вибрали таких цинічних, вороватих, дибілів.
25.07.2021 21:04 Ответить
****** цинічні ублюдки. Стати вони хотіли на "зменшення ризиків для громадян". Бабло, ось єдине що їх хвилює
25.07.2021 22:21 Ответить
проблема не столько в вакцине, а в приложении "дия"
25.07.2021 22:35 Ответить
26.07.2021 08:01 Ответить
