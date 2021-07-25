Возможно введение внутренних "паспортов вакцинации" для ослабления карантина, - Кузин

Кабинет министров Украины скоро примет решение как "сертификаты вакцинации" будут использоваться для ослабления карантина для их владельцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки против COVID-19", - отметил он.

Среди таких опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которых будут посещать привитые против COVID-19 клиенты.

"И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - добавил Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин. ВИДЕО