УКР
5 276 132

Можливе введення внутрішніх "паспортів вакцинації" для ослаблення карантину, - Кузін

Можливе введення внутрішніх "паспортів вакцинації" для ослаблення карантину, - Кузін

Кабінет міністрів України скоро прийме рішення, як "сертифікати вакцинації" будуть використовуватися для послаблення карантину для їх власників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення проти COVID-19", - зазначив він.

Серед таких опцій, зокрема, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, яких будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти.

"І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - додав Кузін.

Топ коментарі
+13
Вакцинация не гарантирует негативный плр тест. Заболеть ковидом можно и после прививки "пфайзером". Следственно разнощиком заразы может быть и владелец сертификата вакцинации. Поэтому все эти паспорта - Филькина грамота.
показати весь коментар
25.07.2021 14:54 Відповісти
+11
Ні, це черговий привід нагадати бидлу, що воно безправне, і один із методів тримати те бидло в стійлі...
показати весь коментар
25.07.2021 15:04 Відповісти
+9
«Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших».
показати весь коментар
25.07.2021 14:49 Відповісти
ты повторяешься, завис? или просто внятные аргументы быстро закончились?
мне не интересна твоя кацапия, потому не пиши о своей родине больше
показати весь коментар
25.07.2021 15:52 Відповісти
Какие тебе аргументы? Вакцина дает шанс. Хочешь - пользуйся шансом, хочешь - не пользуйся. Или ты хочешь, чтоб тебя упрашивали? Не будут тебя упрашивать.
показати весь коментар
25.07.2021 15:54 Відповісти
Я хочу, чтобы от меня и моей семьи отвалили со своими вакцинами, шансами, паспортами и куар-кодами. Есть Конституция, действующее законодательство, ей не противоречащее, все остальное карантинное действо - это https://kku.com.ua/st-109, от 5 до 10 лет вроде, и от трешки за призыв.
показати весь коментар
25.07.2021 16:01 Відповісти
А кто к тебе привалил со своими вакцинами? Не вакцинируйся сам, не вакцинируй семью, живи как хочешь и умирай как хочешь. К чему это нытьё?
показати весь коментар
25.07.2021 16:02 Відповісти
Ты не слыхал о том, что во Франции, например, делается? QR-епостное право, все дела. И у нас это будет через пару месяцев.
показати весь коментар
25.07.2021 16:07 Відповісти
Без бумажки ты какашка а с бумажкой человек.Почему не ведут борьбу из ковидом а только придумывают какие-то бумажные ограничения да еще так геройски об этом заявляют.Так сделайте по мокшански на лбу каждого вакцинированого сделайте штрихкод.
показати весь коментар
25.07.2021 15:30 Відповісти
Что тебе мешает заказать татуху на лоб уже сейчас?
показати весь коментар
25.07.2021 15:44 Відповісти
Куда бы еще всунуть эту "ДІю"?. Назовите ее правильно "Дно". Те же три буквы, а смысл более понятен для использования и результата. Что ни санитарный врач, то какая-то пародия на медика. Вся эта служба сама по себе атавизм.
показати весь коментар
25.07.2021 15:37 Відповісти
Что за нытьё? Не ставь эту Дию и живи счастливо.
показати весь коментар
25.07.2021 15:45 Відповісти
Где нормативные акты отменяющие конституцию или папуасам хватит кузькиного табу от минздрава. Боритесь с коронобесами на выборах в первую очередь. Чтоб не повадно было другим шарлатанам подобное устраивать или соглашайтесь в стойло вместн с быдлом в масках. Кому это выгодно ловить черную кошку в темной комнате, которой там нет.
показати весь коментар
25.07.2021 15:45 Відповісти
Всем зэбаранам и пiд-рашкам разрешили не вакцинироваться. При чем, вообще не вакцинироваться, ни от чего. Пользуйся.
показати весь коментар
25.07.2021 15:46 Відповісти
"Если я не буду протирать звезды каждый вечер - думал ежик - они обязательно потускнеют."
показати весь коментар
25.07.2021 15:47 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2021 15:48 Відповісти
Єто идея Зеленского ввести в Украине ещё один паспорт ? Главное, что это будет не дороже 1 млд. долларов. Но зато какой контроль за населением ! Ведь то что все ходят уже чуть ли не по улицам с закрытым ртом не достаточно. Важно чтобы мог подойти полицейский и проверил ваш паспорт, а заодно и вакционный паспорт, и указал куда вам идти.
показати весь коментар
25.07.2021 16:49 Відповісти
В евросоюзі та інших розвинутих державах вже діє той самий електронний паспорт вакцинації, я так розумію що це в основному виють ватники та ті хто не хоче вакцинуватися, останнім скажу - краще три дні мати побічні ефекти в виді легкої просдути замість 3 тижнів хвороби (це якщо пощастить і буде легка форма, а можна і в лікарні з трубкою в горлі валятися)
показати весь коментар
25.07.2021 18:55 Відповісти
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
показати весь коментар
25.07.2021 18:57 Відповісти
Ну да. Быдло должно стоять в стойле. Каждой скотыняке в телефон "Дию" вместо подкожного чипа + паспорт вакцинации. Всех не вакцинированных и без "Дии" в телефоне - за колючую проволоку в гетто (или концлагерь) в виде профилактики и как самых неблагонадёжных. Все должны быть привитыми и в ошейниках
показати весь коментар
25.07.2021 19:44 Відповісти
Остальных в резервацию?
показати весь коментар
25.07.2021 20:08 Відповісти
Пвдараси. Нормальних вакцин, по-перше,нема. По-друге, давайте вже одразу нашивки робіть, як євреям в другу світову.
******, гроші розікрали, лікарень нормальних під ковід не організували. Зате тепер кошиарити і шантажувати будуть людей і бізнес. ***** "зелена" влада.
показати весь коментар
25.07.2021 20:47 Відповісти
*******. Що воно верзе? Скільки в тебе вакцінованого працездатного населення, щоб вакцинованих дозволити працювати? Сук, дякую виборцям, які вибрали таких цинічних, вороватих, дибілів.
показати весь коментар
25.07.2021 21:04 Відповісти
****** цинічні ублюдки. Стати вони хотіли на "зменшення ризиків для громадян". Бабло, ось єдине що їх хвилює
показати весь коментар
25.07.2021 22:21 Відповісти
проблема не столько в вакцине, а в приложении "дия"
показати весь коментар
25.07.2021 22:35 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 08:01 Відповісти
