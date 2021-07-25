Можливе введення внутрішніх "паспортів вакцинації" для ослаблення карантину, - Кузін

Кабінет міністрів України скоро прийме рішення, як "сертифікати вакцинації" будуть використовуватися для послаблення карантину для їх власників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення проти COVID-19", - зазначив він.

Серед таких опцій, зокрема, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, яких будуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти.

"І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - додав Кузін.

