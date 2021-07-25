В случае новой волны на развертывание COVID-отделений в больницах понадобится неделя, - Кузин

В случае новой волны коронавируса COVID-19, которую ожидают осенью, понадобится около недели на перепрофилирование отделений больниц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин.

Он отметил, что после снижения количества заболевших во многих больницах отделения для пациентов с коронавирусом были свернуты.



"Этот процесс происходил еще в начале июня. Замечу, что больных не бросили на произвол судьбы. Пациенты, которые в то время еще находились на стационарном лечении, получили надлежащую медицинскую помощь. Закрытие таких отделений – это лишь финансово-административный механизм. Там остались работать те же врачи, которые при необходимости смогут вернуться к лечению "ковидных" больных. Чтобы восстановить полноценное функционирование этих отделений, понадобится около недели", – сказал Кузин.



По словам главного санврача, указанные учреждения обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты и кислорода.





Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине могут разрешить "смешивать" вакцины от COVID-19, - главный санврач Кузин