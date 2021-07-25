РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7228 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 072 25

В случае новой волны на развертывание COVID-отделений в больницах понадобится неделя, - Кузин

В случае новой волны на развертывание COVID-отделений в больницах понадобится неделя, - Кузин

В случае новой волны коронавируса COVID-19, которую ожидают осенью, понадобится около недели на перепрофилирование отделений больниц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин.

Он отметил, что после снижения количества заболевших во многих больницах отделения для пациентов с коронавирусом были свернуты.

"Этот процесс происходил еще в начале июня. Замечу, что больных не бросили на произвол судьбы. Пациенты, которые в то время еще находились на стационарном лечении, получили надлежащую медицинскую помощь. Закрытие таких отделений – это лишь финансово-административный механизм. Там остались работать те же врачи, которые при необходимости смогут вернуться к лечению "ковидных" больных. Чтобы восстановить полноценное функционирование этих отделений, понадобится около недели", – сказал Кузин.

По словам главного санврача, указанные учреждения обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты и кислорода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине могут разрешить "смешивать" вакцины от COVID-19, - главный санврач Кузин

Автор: 

карантин (16729) Кузин Игорь (285) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Можливо і менше чим тиждень,тільки ось в чому питання.А хто буде лікувати хворих,адже лікарям та медперсоналу понаобіцяли гори та доли але по сьогоднішній день і десяту частину з обіцяного не виконали.Що Кузін із міністерством прийде лікувати?
показать весь комментарий
25.07.2021 18:49 Ответить
+2
Обязательно пусть разворачивают госпиталя для больных гриппом и ОРВИ, сезон простудных заболеваний начнется как всегда в октябре. Кузин уже наготове.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:27 Ответить
+1
всем привет, смеюсь испанцем, нихера се серфингист, а ты где будеш когда волна прийдет? в море или вообще на островах кокс нюхать как твой ********** когда солдату нужна была команда открыть огонь, че ****** зеленые готовы к волне? тупые ублюдки горите в аду
показать весь комментарий
25.07.2021 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливо і менше чим тиждень,тільки ось в чому питання.А хто буде лікувати хворих,адже лікарям та медперсоналу понаобіцяли гори та доли але по сьогоднішній день і десяту частину з обіцяного не виконали.Що Кузін із міністерством прийде лікувати?
показать весь комментарий
25.07.2021 18:49 Ответить
Обязательно пусть разворачивают госпиталя для больных гриппом и ОРВИ, сезон простудных заболеваний начнется как всегда в октябре. Кузин уже наготове.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:27 Ответить
В Индии "сезон" ковида начался не как всегда у гриппа. Пришлось напрягать крематории.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:37 Ответить
Все журналисты говорили, что это фейк и в Индии никаких эксцессов не было, а крематории там работают всегда так как они хоронят людей сжигая трупы.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:24 Ответить
Шоб це знати, не треба бути журналістом, бо все у відкритому доступі.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:27 Ответить
Опс
https://www.reuters.com/world/india/indias-covid-death-rate-hit-record-june-after-calls-better-data-2021-07-06/ NEW DELHI, July 6 (Reuters) - India's COVID-19 deaths relative to infections hit a record high in June after cases peaked in early May, an analysis of government data shows, amid pressure on authorities to accurately report deaths from a second wave of the virus.

Упс
https://www.france24.com/en/live-news/20210720-india-s-covid-deaths-10-times-higher-than-reported-study India's coronavirus death toll is up to 10 times higher than the nearly 415,000 fatalities reported by authorities, likely making it the country's worst humanitarian disaster since independence, a US research group said Tuesday. The Center for Global Development study's estimate is the highest yet for the carnage in the South Asian nation of 1.3 billion people, which is emerging from a devastating surge partly fuelled by the Delta variant in April and May. The study -- which analysed data from the start of the pandemic to June this year -- suggested that between 3.4 million and 4.7 million people had died from the virus. "True deaths are likely to be in the several millions, not hundreds of thousands, making this arguably India's worst human tragedy since partition and independence," the researchers said.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:08 Ответить
Ботик никак не успокоится. Фейк это. Все кто имеет одственников в Индии спрашивал что там такое и получали ответ - все нормально, как обычно.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:38 Ответить
Журналисты агенств Reuters и France24 специально статьи написали, чтобы Ларису расстроить... А в это время Лариса опросила всех, кто имеет родственников в Индии... Но вот подтвердить это ей нечем... А Лариса знает, что в одной Великобритании тех, кто имеет родственников в Индии проживает около миллиона?
показать весь комментарий
25.07.2021 22:54 Ответить
Хватит троллить и так все знают, что ты тролль.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:37 Ответить
Так, Лариса ни на один вопрос так и не ответила... А ведь факт налицо - Вы соврали, когда писали "Все журналисты говорили, что это фейк и в Индии никаких эксцессов не было, а крематории там работают всегда так как они хоронят людей сжигая трупы."
И доказательства в виде ссылок я представил, а Вы - нет.
Так что врунья Вы, Лариса.
показать весь комментарий
26.07.2021 16:17 Ответить
С нейроботами давно не общаюсь, а ты известный нейробот, постоянно тут тусуешься с пропагандой жижизации.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:52 Ответить
Я обычный человек. Но я не люблю брехунов и мракобесов вроде Вас. Так что я, по возможности, вывожу таких как Вы на чистую воду.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:58 Ответить
Ты обычный тролль и платный бот и примелькался тут уже своей агитацией жижизации.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:04 Ответить
Я свои слова подтверждаю ссылками, это видно и в диалоге выше, а ты - нет. Так что успокойся, твоя пропаганда мракобесия не пройдет.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
Методичками подтверждаешь. Боты все так делают.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:26 Ответить
Публикации Reuters и France24 это, по-твоему, методички?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:29 Ответить
В этих изданиях много лжи. А ты чешешь с методички и тут к гадалке не ходи. Типичный тролль.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:01 Ответить
Ты не привела ни одной ссылки в подтверждение своих слов. А факт лжи в ссылках, что привел я, существует льшь в твоем воображении. Ты это ничем не доказала.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:10 Ответить
именно НЕДЕЛЯ !!!
не 6 или 8 дней - НЕДЕЛЯ
показать весь комментарий
25.07.2021 18:55 Ответить
всем привет, смеюсь испанцем, нихера се серфингист, а ты где будеш когда волна прийдет? в море или вообще на островах кокс нюхать как твой ********** когда солдату нужна была команда открыть огонь, че ****** зеленые готовы к волне? тупые ублюдки горите в аду
показать весь комментарий
25.07.2021 19:30 Ответить
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
показать весь комментарий
25.07.2021 20:11 Ответить
Лечить некому! За 6 тыс. нафиг нужно!
показать весь комментарий
25.07.2021 20:49 Ответить
Такі да.Касирша в АТБ має вдвіччі більше. Але зараз совки почнуть завивати про клятву Гіпократа.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:11 Ответить
В Китае за неделю построили целую больницу!! В быстрее шевелиться никак не получается?
показать весь комментарий
26.07.2021 07:40 Ответить
 
 