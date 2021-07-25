РУС
В Украине могут разрешить "смешивать" вакцины от COVID-19, - главный санврач Кузин

В Украине могут разрешить "смешивать" вакцины от COVID-19, - главный санврач Кузин

В Украине могут принять решение, которым позволят делать первую и вторую прививку от коронавируса COVID-19 разными препаратами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф" сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Игорь Кузин.


Кузин сказал, что Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализ аналогичного опыта других государств.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое смешивание вакцины, но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty (Pfizer/BioNTech) после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", – рассказал он.

Главный санврач отметил, что соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос оформления приказа и разработка детальных пошаговых инструкций в таких случаях.

+8
Не "Путин", а - *****.
25.07.2021 17:20 Ответить
+6
Коктель "Мені вже фатить" - взяти 50 гр горілки, змішати з 100 гр горілки і додати ще 150 гр горілки. Приймати охолодженим. )))
25.07.2021 17:31 Ответить
+5
Зе-наркоманы либо вообще не в курсе здравоохранения либо геноцидом решили заняться, ибо https://censor.net/ru/news/3274393/voz_ne_rekomenduet_kombinirovat_raznye_vaktsiny_ot_covid19_no_odobryaet_vvedenie_vtoroyi_dozy_pfizer.
25.07.2021 17:07 Ответить
Понятно
Будут пиницилин колоть))
25.07.2021 16:21 Ответить
Фізрозчин
25.07.2021 16:32 Ответить
так уже ж говорил кто-то из первых литц минздрава, что после ковишоблы можно колоть любую другую.Или будут в шприце смешивать всякие со всякими??
25.07.2021 18:44 Ответить
Фуфломицин! А чё купить у ***** Спутник а сказать что это Файзер!
25.07.2021 16:48 Ответить
Спутник V будут колоть! А потом Путин будет управлять биороботами из Кремля, зомби апокалипсис неотвратим!😁😁😁😁😁😁
25.07.2021 17:05 Ответить
Не "Путин", а - *****.
25.07.2021 17:20 Ответить
Ты че дорого.
25.07.2021 18:42 Ответить
какая разница )))))
25.07.2021 16:27 Ответить
бармен, бармен! мне пфуйзера с ковишитом! и оливку
25.07.2021 16:34 Ответить
Коктель "Мені вже фатить" - взяти 50 гр горілки, змішати з 100 гр горілки і додати ще 150 гр горілки. Приймати охолодженим. )))
25.07.2021 17:31 Ответить
- Пане Ляшко! Чому так мало вакцинується людей в Україні? Вакцини нема?
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
25.07.2021 18:17 Ответить
Если у вас нет условий для хранения данного коктейля, могу предоставить.
25.07.2021 18:43 Ответить
Краще коктейль предоставь. )))
25.07.2021 20:28 Ответить
краще змішати вакцини з самогоном і часником.
25.07.2021 16:35 Ответить
Смешайте. И заразитесь. Потом расскажете эффективность самогона с часником. И что бы обязательно кто-то из семью минимум с средней степени.
показать весь комментарий
Я чего так? Прославилась, как великий открыватель лекарства от короновирусов. Нобелевка и очередь от фармкомпаний обеспечены.
26.07.2021 01:39 Ответить
Бояру и настойку Евкалипта смешают и Ковид сдохнет не приходя в сознание
25.07.2021 16:35 Ответить
Служив в Закарпатті. Частина була режимною і в звільнення можна було попасти раз на пів року. Нас мадяр навчив робити і вживати "міш-маш"(дешево і сердито) Склянка сухаріка, через 10хв склянка крєпакаі, ще через 10хв бокал пива і на фініш, через 10хв, чєкушка на троїх. На автопілот переходили навіть амбали з спецпідготовкою.
25.07.2021 16:37 Ответить
Что за необходимость?
25.07.2021 16:43 Ответить
Необхіність? Була потреба, хоч на годину, перестати бути бездумною машиною, що виконує накази.
Що буде від змішування вакцин? Якщо вони "пустишка", то нічого страшного. Ми з забрудненого середовища отримуємо ще нетакі коктейлі. Але, якщо вона дієва, один Бог знає, що буде далі. Вакцини не пройшли повного циклу випробування, а суміші нагадують крик відчаю
25.07.2021 16:57 Ответить
Якщо на початку пандемії кількість хворих скривали то зараз чим більша смертність тим більше коштів виділяють із бюджета.Так що від цього ,,коктеля,,виграють тільки ділки при так званій медецині.І це видно по заяві людини яка поняття немає в медицині а тим більше у вірусології.
25.07.2021 17:31 Ответить
то ты пить ни хрена не умел,вместе со своим мадьяром...я в студенческие годы от этого даже не икнул бы.
25.07.2021 17:08 Ответить
Ми були амбалами, але фізично ще діти(20р), на кірзовій каші і сухому законі. Щоб оп'яніти на 1год багато не треба. Не вміли пити? Не встигли навчитись. До армії пацани займались спортом(мін. 1-й розряд)
25.07.2021 18:39 Ответить
ну спортом в то время не занимался только инвалид. могу продемонстрировать свои достижения,КМС-****** на каноэ,помимо этого баскетбол,настольный теннис.
25.07.2021 19:33 Ответить
Не віриться, що вам вдавалось поєднувати греблю з літрболом.
25.07.2021 19:47 Ответить
это зря. спортсмены умеют пить,как никто другой. да и молодость своё даёт. к тому же допинг контроля не было))
а бывало нет денег,а пивасика хочется. тогда идём в городской парк,и там играем в теннис на интерес,и я не помню случая,чтобы мы не попили пива))
25.07.2021 20:24 Ответить
Щоб тебе не образити, я допускаю варіант, що ти поступив в ВУЗ, кинув греблю і почав бухати(почав з пивасіка на парапеті з однокашниками). Ти відводив душу в баскетболі і тенісі. Щоб отримати КМС по греблі досить було зайняти відповідне місце на змаганнях належного рівня(расклади батюшка). В мій час на ЦС "Спартак" виконували норму МС пацани яким я привозив на фініші 1000 м три корпуси лодки. Тут, на форумі, ніколи не знаєш з ким вступиш в полеміку
25.07.2021 21:48 Ответить
я ж тебя не уговариваю мне верить. не хочешь-не надо,мне от этого ни холодно,ни жарко.
греблей я стал заниматься в 10 лет,КМС сделал на республиканских в 17 лет. особо напрягаться дальше не видел смысла,ибо стезя спортсмена-профи,меня как то не прельщала. ещё пару лет занимался чисто для себя. тренер понял,и не бухтел.
что же до выпить,то пили...не каждый день,но было...гордиться нечем конечно,но пить умели.
25.07.2021 22:02 Ответить
Я тебе розумію. Мене висмикнули в СА по спецнабору за тиждень до "Кубка Дніпра", а далі сам знаєш...
25.07.2021 22:32 Ответить
Штамм Дельта на РАБссии не убил ни одного РАБссиянца...,все это прооиски Госдепа... якобы дохнут по 700 крыс Путлера в день..
25.07.2021 16:45 Ответить
У нас в Германии, полное разнообразие. Даже пугающее. Особенно, если пробуешь петлять от "спасения". Но это пока не всем очевидно.
25.07.2021 16:56 Ответить
на самом деле в эрэфии колят три вакцины: "Помимо вакцины "Спутник V", в России есть еще два препарата от коронавируса: "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". https://www.dw.com/ru/sputnik-v-i-drugie-rossijskie-vakciny-ot-koronavirusa-chto-o-nih-izvestno/a-56827822
25.07.2021 16:59 Ответить
Хотя колоть себе экспериментальные вакцины(а они все такие на сегодняшний момент), непроверенные временем и от "страшного заболевания", со статистикой не страшнее чем у гриппа, да ещё и чуть ли не под принуждением (а принуждение только возрастает)- я никому не советую!
25.07.2021 16:53 Ответить
А вы врач?
25.07.2021 20:09 Ответить
Та пусть разрешат в метро колоть,и бесплатный проезд сразу!
25.07.2021 16:46 Ответить
Кто уколется спутником тому пожизненый бесплатный проезд! Одно радует что ненадолго!
25.07.2021 16:49 Ответить
кого радует?
25.07.2021 16:52 Ответить
Ну меня радует! Я даже под дулом автомата Спутником не ширнусь!
25.07.2021 16:58 Ответить
До кладбища.
25.07.2021 17:17 Ответить
"А Василий Алибабаевич бензин с ослиной мочой мешал!"
25.07.2021 16:51 Ответить
это фейк...бензин с мочей не смешивается.разные плотности.бензин поверху плавать будет .
кстати поэтому и нефтепродукты нельзя водой тушить.нефть все равно сверху
25.07.2021 16:54 Ответить
В Україні можуть дозволити "змішувати" вакцини проти COVID-19, - головний санітарний лікар Кузін - Цензор.НЕТ 734
25.07.2021 17:01 Ответить
В Україні можуть дозволити "змішувати" вакцини проти COVID-19, - головний санітарний лікар Кузін - Цензор.НЕТ 9211
25.07.2021 17:02 Ответить
Це - "сарказм"! Написаний згідно вимог діючого українського правопису - "в лапках"!!! А то мені вже не один ДЛБЙБ писав (коли я їх на ідіотизмі "ловив") що я - "тупий" і не зрозумів, що вони "сарказм написали"!!!
25.07.2021 17:08 Ответить
Легко
Мельница и пару присадок дают нормальную консистенцию
Правда разслаивание начнется через сутки двое
Как раз успевают продать и спалить в двс
Химия наука интересная)))
25.07.2021 17:19 Ответить
В Україні можуть дозволити "змішувати" вакцини проти COVID-19, - головний санітарний лікар Кузін - Цензор.НЕТ 4662
25.07.2021 17:00 Ответить
а потом скажут,а на кой же ты градус то понижал....
25.07.2021 17:05 Ответить
Зе-наркоманы либо вообще не в курсе здравоохранения либо геноцидом решили заняться, ибо https://censor.net/ru/news/3274393/voz_ne_rekomenduet_kombinirovat_raznye_vaktsiny_ot_covid19_no_odobryaet_vvedenie_vtoroyi_dozy_pfizer.
25.07.2021 17:07 Ответить
В ЕС уже комбинируют вакцины с 16 июля. Сама первую прививку делала 12.05.Аstra-Zeneca) Оксфорд), вторую Comirnaty 23.07.Первая переносилась тяжело, но без аллергии. Сегодня второй день после второй и уже ушли все осложнения. В Нидерландах медицинские работники быстро перенимают международный опыт, который гласит что от скрещивания вакцин защита крепче.
25.07.2021 17:56 Ответить
Судя по тому, что сейчас нидерланды в красной зоне ЕС по ковиду, то такой себе опыт у них
25.07.2021 19:00 Ответить
А какая разница.Хуже не будет ,так ведь.
25.07.2021 18:03 Ответить
В Украине могут разрешить "смешивать" сухое с крепленым. У нас на кафедре это пойло называлось "сукрэ"
25.07.2021 18:45 Ответить
Прилетаешь такой во францию, а там пограничник просит показать сертификат вакцинации. В сертификате одна доза - пфайзер, другая - китайский шмурдяк. Как вы думаете, как отреагирует погранец? Правильный ответ - запретит вьезд! Ведь цивилизованные страны не вакцинируют через жопу, как это предлагают нам сделать зебилы.
25.07.2021 18:59 Ответить
Модерной заменять Пфайзер и наоборот, можно, если прямо совсем нет первичной вакцины. Они между собой мало отличаются. Как аспирин разных производителей. Почти.
25.07.2021 20:11 Ответить
О ! Я вам розкажу, що це дало тут. Навіть гнила воозка вякає і не рекомендує це робити. В одній зі статей ЦН наводив приклади інших країн, зокрема Канади. "Борці" голосили з усіх екранів про те, що така =бовтушка= дає ефективніший захист.
Вся кампанія з примусового щеплення проводиться під гаслом =привілейованості= штрикнутих, бо укольчики дають =свободу= і все далі і далі погрожують введенням ковідних аусвайсів.
А тепер скандал, бо інші країни визнають ЛИШЕ щеплення двома ідентичними вакцинками !
Це дійшло до преси, бо =привілейовані= покупляли квиточки і зібралися подорожувать.
=де нє тут то било=. Їх не пускають. Вау. Крім того, Ковішілд не визнаний в Європі, ні в Штатах теж.

https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZW5IuxM_lSjaW4nlbBnRe5UqDIGbxQcOBEQmQn7CGBmSSB7FV8ak6v5b3MJnQFcK8Kco88opH29_J6jQnfFgcKiR9vAb2uK_61oWySMEOYBZrH4ws3RHO33DWxXcDIEBB583t4YjhmQA23pkYgXn6G9&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4385645778196717?__cft__[0]=AZW5IuxM_lSjaW4nlbBnRe5UqDIGbxQcOBEQmQn7CGBmSSB7FV8ak6v5b3MJnQFcK8Kco88opH29_J6jQnfFgcKiR9vAb2uK_61oWySMEOYBZrH4ws3RHO33DWxXcDIEBB583t4YjhmQA23pkYgXn6G9&__tn__=%2CO%2CP-R YotoShleSpstderognddadtmmhfys tant Shl6orr:0le0d AMc ·

Those whose mixed vaccines are not recognized abroad may receive an additional injection.

І міністерство "охорони здоров*я" пропонує третю дозу, щоб "щасливчики" таки отримали "свободу". А у роз*ясненнях до третього укольчика, зокрема, написано, що
-Peut provoquer des effets indésirables « plus fréquents et plus importants »
Може викликАти більш виражені та частіші небажані прояви

Вчора надрукували інтерв*ю вченого на пенсії, який дуже застерігав від такого кроку. Адже досліджень щодо третьої дози + за такий короткий період введення нема.
То було класно читати скигління цих баранів і барАнес !
Одна розказувала, що після модерни у неї була алергічна реакція. Але вдарена поперлася на другу. Тоді їй штрикнули другим пфайзер і завірили, що дві вакцинки абсолютно ідентичні, просто у модерні інший консервант. І вона =сокрушалась= - як же так, ідентичні ж, а я тепер не можу travel ? А її дружки =по розуму= додавали: так "боротьба" ж має бути бути однакова, а виходить, що вона - політична. Те, що їм пробували втокмачити, тільки не доходить ослам.

Уряд вкотре поклявся, що веде переговори з іншими країнами про визнання вакцинок, а літо йде і =привілейовані= сидять. Хіба що попхаються на третій укольчик. З них станеться.
Так що - вважайте.
25.07.2021 21:20 Ответить
25.07.2021 21:29 Ответить
Welcome back !
25.07.2021 21:34 Ответить
Дякую. ))) Їздили з hes - кодами. Там вони, ніби, для відслідковування заражених чи контактних, та насправді просто для відслідковування твого переміщення країною - зі слів місцевих. В аеропорті доглядають багаж і всіх чоловіків вже і на виході, жінки майже всі виходять вільно. Сам аеропорт забитий вщент: які там дистанції... Напрямки - Ірак, Німеччина, Швейцарія, Польща, Ізраіль, рашка, Казахстан. Минулого року було майже пусто.
Про маски під носом там двічі зробили зауваження і на цьому - все. Взагалі масками особливо не переймаються. Якщо минулого року всі натягували в автобусах до очей, бо лякали штрафами, то цього - аби була на всяк випадок в районі обличчя, нас просили вдягнути тіки перед пропускними пунктами з жандармерією, в міських нічого не просили.
Поліцейський гелікоптер курсує узбережжям весь день, може, і вночі.
Підприємців, наприклад, власників крамничок, вакцинують, в іншому разі не маєш права працювати. ((
Долар скакнув.
Про Гюлена не спитали, не було якось в кого, я пам'ятаю, самій цікаво.
25.07.2021 22:07 Ответить
Сподіваюся, що Вам вдалося гарно відпочити, незважаючи на такі супутні обставини.
Тобто Ви робили тести перед відльотом і там ?
Карантин же не тримали ?
І з поверненням в Україну теж тести ?
Бідні підприємці.
А як, наприклад, з входом в музеї, ресторани ?
Не вимагають тестів чи щеплень ?
26.07.2021 04:51 Ответить
Вообще-то ВОЗ запретила миксовать вакцины. Нет никаких исследований о взаимодействий разных вакцин, тем более, что они основаны на разных технологиях.
Но так как в Украине сегодня у власти квнщики, то не удивительно, что могут разрешить ширять все подряд в одно плечо.
25.07.2021 23:54 Ответить
 
 