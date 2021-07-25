В Украине могут разрешить "смешивать" вакцины от COVID-19, - главный санврач Кузин

В Украине могут принять решение, которым позволят делать первую и вторую прививку от коронавируса COVID-19 разными препаратами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф" сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Игорь Кузин.



Кузин сказал, что Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализ аналогичного опыта других государств.



"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое смешивание вакцины, но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty (Pfizer/BioNTech) после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", – рассказал он.



Главный санврач отметил, что соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос оформления приказа и разработка детальных пошаговых инструкций в таких случаях.





