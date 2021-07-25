В Украине могут разрешить "смешивать" вакцины от COVID-19, - главный санврач Кузин
В Украине могут принять решение, которым позволят делать первую и вторую прививку от коронавируса COVID-19 разными препаратами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф" сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Игорь Кузин.
Кузин сказал, что Министерство здравоохранения Украины принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителя вакцины и анализ аналогичного опыта других государств.
"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое смешивание вакцины, но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty (Pfizer/BioNTech) после первой дозы мРНК-вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", – рассказал он.
Главный санврач отметил, что соответствующее решение группы экспертов уже есть, поэтому сейчас рассматривается вопрос оформления приказа и разработка детальных пошаговых инструкций в таких случаях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будут пиницилин колоть))
- Та вакцини повно - дівать нікуди! Просто Порошенко, для піару, організував антипропаганду, щоб люди відмовлялися вакцинуваться тією вакциною, яку пропонуємо ми, і чекали, коли завезе її він, і оголосили його "благодійником"...
Що буде від змішування вакцин? Якщо вони "пустишка", то нічого страшного. Ми з забрудненого середовища отримуємо ще нетакі коктейлі. Але, якщо вона дієва, один Бог знає, що буде далі. Вакцини не пройшли повного циклу випробування, а суміші нагадують крик відчаю
а бывало нет денег,а пивасика хочется. тогда идём в городской парк,и там играем в теннис на интерес,и я не помню случая,чтобы мы не попили пива))
греблей я стал заниматься в 10 лет,КМС сделал на республиканских в 17 лет. особо напрягаться дальше не видел смысла,ибо стезя спортсмена-профи,меня как то не прельщала. ещё пару лет занимался чисто для себя. тренер понял,и не бухтел.
что же до выпить,то пили...не каждый день,но было...гордиться нечем конечно,но пить умели.
кстати поэтому и нефтепродукты нельзя водой тушить.нефть все равно сверху
Мельница и пару присадок дают нормальную консистенцию
Правда разслаивание начнется через сутки двое
Как раз успевают продать и спалить в двс
Химия наука интересная)))
Вся кампанія з примусового щеплення проводиться під гаслом =привілейованості= штрикнутих, бо укольчики дають =свободу= і все далі і далі погрожують введенням ковідних аусвайсів.
А тепер скандал, бо інші країни визнають ЛИШЕ щеплення двома ідентичними вакцинками !
Це дійшло до преси, бо =привілейовані= покупляли квиточки і зібралися подорожувать.
=де нє тут то било=. Їх не пускають. Вау. Крім того, Ковішілд не визнаний в Європі, ні в Штатах теж.
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZW5IuxM_lSjaW4nlbBnRe5UqDIGbxQcOBEQmQn7CGBmSSB7FV8ak6v5b3MJnQFcK8Kco88opH29_J6jQnfFgcKiR9vAb2uK_61oWySMEOYBZrH4ws3RHO33DWxXcDIEBB583t4YjhmQA23pkYgXn6G9&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal
https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4385645778196717?__cft__[0]=AZW5IuxM_lSjaW4nlbBnRe5UqDIGbxQcOBEQmQn7CGBmSSB7FV8ak6v5b3MJnQFcK8Kco88opH29_J6jQnfFgcKiR9vAb2uK_61oWySMEOYBZrH4ws3RHO33DWxXcDIEBB583t4YjhmQA23pkYgXn6G9&__tn__=%2CO%2CP-R YotoShleSpstderognddadtmmhfys tant Shl6orr:0le0d AMc ·
Those whose mixed vaccines are not recognized abroad may receive an additional injection.
І міністерство "охорони здоров*я" пропонує третю дозу, щоб "щасливчики" таки отримали "свободу". А у роз*ясненнях до третього укольчика, зокрема, написано, що
-Peut provoquer des effets indésirables « plus fréquents et plus importants »
Може викликАти більш виражені та частіші небажані прояви
Вчора надрукували інтерв*ю вченого на пенсії, який дуже застерігав від такого кроку. Адже досліджень щодо третьої дози + за такий короткий період введення нема.
То було класно читати скигління цих баранів і барАнес !
Одна розказувала, що після модерни у неї була алергічна реакція. Але вдарена поперлася на другу. Тоді їй штрикнули другим пфайзер і завірили, що дві вакцинки абсолютно ідентичні, просто у модерні інший консервант. І вона =сокрушалась= - як же так, ідентичні ж, а я тепер не можу travel ? А її дружки =по розуму= додавали: так "боротьба" ж має бути бути однакова, а виходить, що вона - політична. Те, що їм пробували втокмачити, тільки не доходить ослам.
Уряд вкотре поклявся, що веде переговори з іншими країнами про визнання вакцинок, а літо йде і =привілейовані= сидять. Хіба що попхаються на третій укольчик. З них станеться.
Так що - вважайте.
Про маски під носом там двічі зробили зауваження і на цьому - все. Взагалі масками особливо не переймаються. Якщо минулого року всі натягували в автобусах до очей, бо лякали штрафами, то цього - аби була на всяк випадок в районі обличчя, нас просили вдягнути тіки перед пропускними пунктами з жандармерією, в міських нічого не просили.
Поліцейський гелікоптер курсує узбережжям весь день, може, і вночі.
Підприємців, наприклад, власників крамничок, вакцинують, в іншому разі не маєш права працювати. ((
Долар скакнув.
Про Гюлена не спитали, не було якось в кого, я пам'ятаю, самій цікаво.
Тобто Ви робили тести перед відльотом і там ?
Карантин же не тримали ?
І з поверненням в Україну теж тести ?
Бідні підприємці.
А як, наприклад, з входом в музеї, ресторани ?
Не вимагають тестів чи щеплень ?
Но так как в Украине сегодня у власти квнщики, то не удивительно, что могут разрешить ширять все подряд в одно плечо.