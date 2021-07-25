В ЕС одобрили вакцину от COVID-19 производства Moderna для подростков

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 Spikevax (производства компании Moderna) для прививки несовершеннолетних граждан от 12 до 17 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает сайт EMA.

Эта вакцина ранее уже была разрешена EMA для использования людям в возрасте от 18 лет.

Применение вакцины Spikevax для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как и у людей старше 18 лет. Медсредство будут вводить человеку в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в четыре недели.

Эффект вакцины Spikevax доказан в исследовании, в котором приняли участие 3 732 ребенка от 12 до 17 лет. Исследование показало, что средство Spikevax дает иммунный ответ у пациентов от 12 до 17 лет, подобный тому, который наблюдали у молодых людей от 18 до 25 лет.

Напомним, в мире по состоянию на утро 25 июля зафиксировали 194 425 481 случай заражения коронавирусом. При этом 176 489 273 человека выздоровели, 4 168 714 умерли.