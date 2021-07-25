В ЕС одобрили вакцину от COVID-19 производства Moderna для подростков
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 Spikevax (производства компании Moderna) для прививки несовершеннолетних граждан от 12 до 17 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает сайт EMA.
Эта вакцина ранее уже была разрешена EMA для использования людям в возрасте от 18 лет.
Применение вакцины Spikevax для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как и у людей старше 18 лет. Медсредство будут вводить человеку в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в четыре недели.
Эффект вакцины Spikevax доказан в исследовании, в котором приняли участие 3 732 ребенка от 12 до 17 лет. Исследование показало, что средство Spikevax дает иммунный ответ у пациентов от 12 до 17 лет, подобный тому, который наблюдали у молодых людей от 18 до 25 лет.
Напомним, в мире по состоянию на утро 25 июля зафиксировали 194 425 481 случай заражения коронавирусом. При этом 176 489 273 человека выздоровели, 4 168 714 умерли.
Вот и началось, не успели первые мрази заболеть, как они уже начали делить людей на холопов и хозяев жизни...🤣
Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
🤣
І завжди існував. Інакше нам впарили би тести на антитіла на самому початку пандемії, а не за півроку, теоретично і практично це не складно.
АЛЕ , вважаю, що це біологічна зброя...
Моє ІМХО.
🤗
Бан???!🤣