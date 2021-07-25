РУС
В ЕС одобрили вакцину от COVID-19 производства Moderna для подростков

В ЕС одобрили вакцину от COVID-19 производства Moderna для подростков

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19 Spikevax (производства компании Moderna) для прививки несовершеннолетних граждан от 12 до 17 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает сайт EMA.

Эта вакцина ранее уже была разрешена EMA для использования людям в возрасте от 18 лет.

Применение вакцины Spikevax для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как и у людей старше 18 лет. Медсредство будут вводить человеку в виде двух инъекций в мышцы надплечья с интервалом в четыре недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине могут разрешить "смешивать" вакцины от COVID-19, - главный санврач Кузин

Эффект вакцины Spikevax доказан в исследовании, в котором приняли участие 3 732 ребенка от 12 до 17 лет. Исследование показало, что средство Spikevax дает иммунный ответ у пациентов от 12 до 17 лет, подобный тому, который наблюдали у молодых людей от 18 до 25 лет.

Напомним, в мире по состоянию на утро 25 июля зафиксировали 194 425 481 случай заражения коронавирусом. При этом 176 489 273 человека выздоровели, 4 168 714 умерли.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Ну если взрослые, от страха, потеряли последние мозги то почему не взяться за их детей? Кто их защитит? Сами ведь приведут.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:53 Ответить
+4
На сьогоднішній день єдине, що з наукової і житейської точки зору взагалі має сенс робити щодо вакцинації - це заспокоїтися, не слухати аферистів і намагатися спокійно розібратися в тому що відбувається. Ви можете втратити здоров'я від вакцини, дію якої фактично не досліджували..(с)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:48 Ответить
+2
Золотийлярд??
Вот и началось, не успели первые мрази заболеть, как они уже начали делить людей на холопов и хозяев жизни...🤣
показать весь комментарий
25.07.2021 20:44 Ответить
І нашо штрикати молодь, яка не є групою ризику, коли вакцини не хватає на старше покоління?
показать весь комментарий
25.07.2021 20:40 Ответить
На Дельта штамме под рызыком и дети и подростки.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:00 Ответить
и рыбки, оставьте вакцину рыбкам
показать весь комментарий
25.07.2021 23:08 Ответить
рібі гріпом не болеют
показать весь комментарий
25.07.2021 23:09 Ответить
Золотийлярд??
Вот и началось, не успели первые мрази заболеть, как они уже начали делить людей на холопов и хозяев жизни...🤣
показать весь комментарий
25.07.2021 20:44 Ответить
Коронавирус - это первое нетрадиционное оружие политических систем против народов. Политические системы стараются спасти себя, их глиняные ноги уже трещат и крошатся, все, что можно было протащить раньше, теперь уже не катит, люди это понимают, поэтому придумали вирус.

Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
🤣
показать весь комментарий
25.07.2021 20:49 Ответить
... Тот факт, что вирус существует - неопровержимо...

І завжди існував. Інакше нам впарили би тести на антитіла на самому початку пандемії, а не за півроку, теоретично і практично це не складно.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:01 Ответить
Здорово, дружище! Опять не закусываешь? Береги себя, мир будет блеклым и скучным без твоих комментов.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:28 Ответить
Поважаю Ваше ІМХО...
АЛЕ , вважаю, що це біологічна зброя...
Моє ІМХО.
🤗
показать весь комментарий
25.07.2021 21:16 Ответить
Куля з гівна це, а не біологічна зброя. Наступною вони анонсували епідемію СНІДу. Мабуть, наслідки вакцинації повилазять. Одже, тоді вже буде не до корони, про неї забудуть.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:23 Ответить
*отже
показать весь комментарий
25.07.2021 21:33 Ответить
Ну если взрослые, от страха, потеряли последние мозги то почему не взяться за их детей? Кто их защитит? Сами ведь приведут.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:53 Ответить
По факту имеем видимость борьбы с эпидемией, как при Порошенко видимость борьбы с роSSией.
Бан???!🤣
показать весь комментарий
25.07.2021 22:07 Ответить
т.е. пиво, водка, канабис для подростков уже маловато?)))
показать весь комментарий
25.07.2021 22:46 Ответить
Ну так , бо виробнитство працює і то все десь треба продавати поки є можливість .
показать весь комментарий
25.07.2021 23:00 Ответить
Коли 6 років тому ВООЗ офіційно оголосила Великобританію зоною, вільною від краснухи, вже до 2020 в країні впевнено обіцяли викорінити і кір. Однак за наступні 5 років захворюваність на кір виросла в 10 разів. Від обох цих хвороб дітей щепили одним і тим самим препаратом (MMR).(с)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:47 Ответить
На сьогоднішній день єдине, що з наукової і житейської точки зору взагалі має сенс робити щодо вакцинації - це заспокоїтися, не слухати аферистів і намагатися спокійно розібратися в тому що відбувається. Ви можете втратити здоров'я від вакцини, дію якої фактично не досліджували..(с)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:48 Ответить
Тих, хто так каже, "борці" і ко обзивають =ковідо-ідіотами= та =ковідо-дисидентами= + конспірологами, їм погрожують та обмежують їхні права.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:52 Ответить
я скажу за себе і то що я думаю - Ковід є, епідемія - є, пандемії - немає, вакцини - не працюють ....... що робити - підвищувати імунітет а не добивати його вакцинацією - і не панікувати !!!
показать весь комментарий
26.07.2021 01:01 Ответить
Вчені і досі знають про ковід19 дуже мало, його ніхто не досліджує, методів лікування не розробляють, всі сили кинуті на вакцинацію. Причому рекомендації видаються лише в інтересах вакцинації і змінюються так швидко, що люди у всьому світі втомилися від невизначеності і брехні. Повноцінні дослідження, здатні виміряти різні складові імунної відповіді на щеплення і дати точний висновок щодо ефективності щеплення - не проводяться, для цього потрібні спеціально обладнані лабораторії з високим рівнем біохімічного захисту. Вакциноаферистам вони не потрібні. Довести єфективність імунного захисту спричиненого вакциною від первинного Covid-19 вакциноаферистам стає все більш складніше, а ефективність наслідків вакцинування все більше уподібнюється ворожінню на кавовій гущі. Плазма крові пацієнтів, що видужали від ковіда, справляється з новими варіантами вірусу значно краще ніж вакцина від первинного вірусу Covid-19. Рано чи пізно - з 100% ймовірностю - вірус еволюціонує і навчиться обходити навіть той нестійкий захист від вакцинації. Останні дані переконливо показують, що цей процес йде дуже активно. Смертність від дельти ніяк не корелює з наявністю щеплення. Від слова зовсім. Якби щеплення хоч як то діяло, ми б побачили різницю в рази за смертністю. Вакциноаферисти люто виступають проти здійснення тестів на антитіла до коронавірусу, бо це заважає їх вакцинобізнесу, можна сказати вбиває його. Коронавірус має властивість до підвищеної частоти мутацій - кожні 7-10 днів. Стільки же діє вакціна в тому разі, як би вона була створена і поставлена в перший же ж день існування нового штаму. Якось так. (с)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:53 Ответить
 
 