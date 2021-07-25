У ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 виробництва Moderna для підлітків

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини проти COVID-19 Spikevax (виробництва компанії Moderna) для щеплення неповнолітніх громадян від 12 до 17 років.

Ця вакцина раніше вже була дозволена EMA для використання людям віком від 18 років.

Застосування вакцини Spikevax для дітей від 12 до 17 років буде таким же, як і у людей старше 18 років. Людині робитимуть дві ін'єкції в м'язи надпліччя з інтервалом у чотири тижні.

Ефект вакцини Spikevax доведено у дослідженні, в якому взяли участь 3 732 дитини від 12 до 17 років. Дослідження показало, що засіб Spikevax дає імунну відповідь серед пацієнтів від 12 до 17 років, подібну до тієї, яку спостерігали у молодих людей від 18 до 25 років.

