У ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 виробництва Moderna для підлітків

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини проти COVID-19 Spikevax (виробництва компанії Moderna) для щеплення неповнолітніх громадян від 12 до 17 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє сайт EMA.

Ця вакцина раніше вже була дозволена EMA для використання людям віком від 18 років.

Застосування вакцини Spikevax для дітей від 12 до 17 років буде таким же, як і у людей старше 18 років.  Людині робитимуть дві ін'єкції в м'язи надпліччя з інтервалом у чотири тижні.

Читайте також: В Україні можуть дозволити "змішувати" вакцини проти COVID-19, - головний санітарний лікар Кузін

Ефект вакцини Spikevax доведено у дослідженні, в якому взяли участь 3 732 дитини від 12 до 17 років. Дослідження показало, що засіб Spikevax дає імунну відповідь серед пацієнтів від 12 до 17 років, подібну до тієї, яку спостерігали у молодих людей від 18 до 25 років.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 25 липня зафіксували 194 425 481 випадок зараження коронавірусом. Водночас 176 489 273 людини одужали, 4 168 714 померли.

Ну если взрослые, от страха, потеряли последние мозги то почему не взяться за их детей? Кто их защитит? Сами ведь приведут.
На сьогоднішній день єдине, що з наукової і житейської точки зору взагалі має сенс робити щодо вакцинації - це заспокоїтися, не слухати аферистів і намагатися спокійно розібратися в тому що відбувається. Ви можете втратити здоров'я від вакцини, дію якої фактично не досліджували..(с)
Золотийлярд??
Вот и началось, не успели первые мрази заболеть, как они уже начали делить людей на холопов и хозяев жизни...🤣
І нашо штрикати молодь, яка не є групою ризику, коли вакцини не хватає на старше покоління?
На Дельта штамме под рызыком и дети и подростки.
и рыбки, оставьте вакцину рыбкам
рібі гріпом не болеют
Золотийлярд??
Вот и началось, не успели первые мрази заболеть, как они уже начали делить людей на холопов и хозяев жизни...🤣
Коронавирус - это первое нетрадиционное оружие политических систем против народов. Политические системы стараются спасти себя, их глиняные ноги уже трещат и крошатся, все, что можно было протащить раньше, теперь уже не катит, люди это понимают, поэтому придумали вирус.

Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
🤣
... Тот факт, что вирус существует - неопровержимо...

І завжди існував. Інакше нам впарили би тести на антитіла на самому початку пандемії, а не за півроку, теоретично і практично це не складно.
Здорово, дружище! Опять не закусываешь? Береги себя, мир будет блеклым и скучным без твоих комментов.
Поважаю Ваше ІМХО...
АЛЕ , вважаю, що це біологічна зброя...
Моє ІМХО.
25.07.2021 21:16 Відповісти
Куля з гівна це, а не біологічна зброя. Наступною вони анонсували епідемію СНІДу. Мабуть, наслідки вакцинації повилазять. Одже, тоді вже буде не до корони, про неї забудуть.
*отже
Ну если взрослые, от страха, потеряли последние мозги то почему не взяться за их детей? Кто их защитит? Сами ведь приведут.
По факту имеем видимость борьбы с эпидемией, как при Порошенко видимость борьбы с роSSией.
т.е. пиво, водка, канабис для подростков уже маловато?)))
Ну так , бо виробнитство працює і то все десь треба продавати поки є можливість .
Коли 6 років тому ВООЗ офіційно оголосила Великобританію зоною, вільною від краснухи, вже до 2020 в країні впевнено обіцяли викорінити і кір. Однак за наступні 5 років захворюваність на кір виросла в 10 разів. Від обох цих хвороб дітей щепили одним і тим самим препаратом (MMR).(с)
На сьогоднішній день єдине, що з наукової і житейської точки зору взагалі має сенс робити щодо вакцинації - це заспокоїтися, не слухати аферистів і намагатися спокійно розібратися в тому що відбувається. Ви можете втратити здоров'я від вакцини, дію якої фактично не досліджували..(с)
Тих, хто так каже, "борці" і ко обзивають =ковідо-ідіотами= та =ковідо-дисидентами= + конспірологами, їм погрожують та обмежують їхні права.
я скажу за себе і то що я думаю - Ковід є, епідемія - є, пандемії - немає, вакцини - не працюють ....... що робити - підвищувати імунітет а не добивати його вакцинацією - і не панікувати !!!
Вчені і досі знають про ковід19 дуже мало, його ніхто не досліджує, методів лікування не розробляють, всі сили кинуті на вакцинацію. Причому рекомендації видаються лише в інтересах вакцинації і змінюються так швидко, що люди у всьому світі втомилися від невизначеності і брехні. Повноцінні дослідження, здатні виміряти різні складові імунної відповіді на щеплення і дати точний висновок щодо ефективності щеплення - не проводяться, для цього потрібні спеціально обладнані лабораторії з високим рівнем біохімічного захисту. Вакциноаферистам вони не потрібні. Довести єфективність імунного захисту спричиненого вакциною від первинного Covid-19 вакциноаферистам стає все більш складніше, а ефективність наслідків вакцинування все більше уподібнюється ворожінню на кавовій гущі. Плазма крові пацієнтів, що видужали від ковіда, справляється з новими варіантами вірусу значно краще ніж вакцина від первинного вірусу Covid-19. Рано чи пізно - з 100% ймовірностю - вірус еволюціонує і навчиться обходити навіть той нестійкий захист від вакцинації. Останні дані переконливо показують, що цей процес йде дуже активно. Смертність від дельти ніяк не корелює з наявністю щеплення. Від слова зовсім. Якби щеплення хоч як то діяло, ми б побачили різницю в рази за смертністю. Вакциноаферисти люто виступають проти здійснення тестів на антитіла до коронавірусу, бо це заважає їх вакцинобізнесу, можна сказати вбиває його. Коронавірус має властивість до підвищеної частоти мутацій - кожні 7-10 днів. Стільки же діє вакціна в тому разі, як би вона була створена і поставлена в перший же ж день існування нового штаму. Якось так. (с)
