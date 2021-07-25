У ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 виробництва Moderna для підлітків
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини проти COVID-19 Spikevax (виробництва компанії Moderna) для щеплення неповнолітніх громадян від 12 до 17 років.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє сайт EMA.
Ця вакцина раніше вже була дозволена EMA для використання людям віком від 18 років.
Застосування вакцини Spikevax для дітей від 12 до 17 років буде таким же, як і у людей старше 18 років. Людині робитимуть дві ін'єкції в м'язи надпліччя з інтервалом у чотири тижні.
Ефект вакцини Spikevax доведено у дослідженні, в якому взяли участь 3 732 дитини від 12 до 17 років. Дослідження показало, що засіб Spikevax дає імунну відповідь серед пацієнтів від 12 до 17 років, подібну до тієї, яку спостерігали у молодих людей від 18 до 25 років.
Нагадаємо, у світі станом на ранок 25 липня зафіксували 194 425 481 випадок зараження коронавірусом. Водночас 176 489 273 людини одужали, 4 168 714 померли.
Вот и началось, не успели первые мрази заболеть, как они уже начали делить людей на холопов и хозяев жизни...🤣
Это страшная вещь, но ее не только придумали, но и внедрили. Это преступление. Тот факт, что вирус существует - неопровержимо. Но интересный какой вирус - поражает стариков и хроников, т.е. самых слабых. И, правда, зачем они нашим мировым вождям и их ручным политиканам? Пенсионные фонды разграблены, население стареет, молодежь надо обкладывать новыми налогами, а где взять рабочие места для молодежи? Можно было бы заставить платить налоги вечных спонсоров, которые все эти годы, когда выборы постепенно превращались в дорогостоящий фарс, выводили свое бабло в оффшоры, но они неприкосновенны. Поэтому уперлись в стену. Население надо уменьшить, прежде всего, по причине экономики и финансов, а отнюдь не из-за экологии.
Кроме того, нам до сих пор не сказали, откуда появился такой «умный» вирус. И не скажут.
Этот искусственный вирус сделал мир страшным. То, что он искусственный, тоже ни у кого сомнений уже не вызывает, однако правды мы не дождемся. Чтобы сказать нам правду, политики должны похоронить себя, своих спонсоров и всю всю лживую и коррумпированную политическую касту.
Вирусом особенно поражены те страны, где много мигрантов, иммигрантов и нищих. Тоже информация к размышлению. Какой-то многофункциональный и очень точечный вирус…
🤣
І завжди існував. Інакше нам впарили би тести на антитіла на самому початку пандемії, а не за півроку, теоретично і практично це не складно.
АЛЕ , вважаю, що це біологічна зброя...
Моє ІМХО.
🤗
Бан???!🤣