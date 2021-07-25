РУС
Тяжелая форма COVID-19 негативно влияет на умственные способности, - исследование

Ученые обнаружили ухудшение умственных способностей у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме.

Об этом говорится в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов, опубликованном в научном издании The Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Участники проекта в течение 2020 года сдавали тесты на интеллект в рамках программы Great British Intelligence Test, которая включает задания на концентрацию внимания, память, эмоциональное восприятие, рассуждение, планирование, а также отвечали на вопросы, болели ли они коронавирусом и как перенесли болезнь.

Из 80 тысяч участников COVID-19 перенесли 12600. Переболевших разделили на три группы по тяжести течения: тех, кто переболел дома, был госпитализирован и тех, кого подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Исследователи обнаружили, что у людей, которых подключали к ИВЛ, возведенный балл интеллекта снизился на семь баллов в тесте на IQ. В то же время авторы исследования отметили, что биологические причины такого изменения пока неизвестны.

О подобном эффекте в 2020 году сообщал Национальный институт здравоохранения Великобритании. В частности, ведомство сообщило, что пациенты жалуются на "помутнение рассудка", повышенную утомляемость, ухудшение возможности чувствовать вкус и запах.

кто его выделит - тому премию Нобеля)
показать весь комментарий
26.07.2021 00:24 Ответить
Прочитав статью многие проанализировали свое состояние после ковида....
И нашли оивет на вопрос - почему забываеш слрва которыми полтзовался постоянно до болезни...
показать весь комментарий
25.07.2021 23:39 Ответить
Знаю человека, который после коронавируса не смог продолжать выполнять свои должностые обязанности.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:27 Ответить
Надо было меньше бухать.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:02 Ответить
Не релевантно.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:30 Ответить
Не бухал.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:33 Ответить
Сьогодні всі медіа глобалістів крутять якийсь фейк про чоловіка, який насміхався над вакцинами проти Covid-19 і нібито помер від вірусу. Із серії "окуітельні історії від аферістів". Про те що від вакцин ростуть цицьки, збільшується член і обсяг мозку - ми вже чули. А це вже щось нове.(с)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:41 Ответить
п.с. Вчені з'ясували, що вакцинація знижує інтелект у вакцинованих ! (с)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:43 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2021 23:45 Ответить
Ученые еще предупредили что люди со слабым интеллектом склонны верить вакциноаферистам о якобы пользе вакцинации..

И они лихорадочно пытаются придумать чем же Дельта опаснее первоначального ковид19, хотя он опасен лишь одним для вакциноаферистов - потому что убивает миф о пользе вакцинации !!!!
показать весь комментарий
25.07.2021 23:58 Ответить
Ну да, а самые умные не верили и гордо померли от оспы еще в 19 веке...
показать весь комментарий
26.07.2021 00:28 Ответить
В 1967 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) принимает решение об интенсификации искоренения натуральной оспы с помощью массовой вакцинации человечества.
Тогда только СССР 1,5 миллиарда доз вакцин предоставил. При том, что население Земли тогда было ок. 4 млрд, а население соцстран, Зап. Европы, США и многих др. стран уже было вакцинировано.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:07 Ответить
знаю-знаю...это вики...А теперь слушай сюда - благодаря этой т.з. вакцинации человечество получило такой всплеск онко больных к концу 80-х что просто вики и моз об этом тупо молчат и уводит глаза в сторону !!! а оспа - ушла сама-собой и без вакцины..
показать весь комментарий
26.07.2021 01:11 Ответить
Ну ты и сказочник... Сама собой ушла... После 1,5 млрд доп. прививок...
показать весь комментарий
26.07.2021 01:14 Ответить
было 2 волны !!! вакцинировать начали когда оспа почти пропала...но появился онко-букет !!
показать весь комментарий
26.07.2021 01:21 Ответить
Тебе врать не впервой.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:51 Ответить
Если даже это так, то каким образом доказали связь между вакцинированием и всплеском онкозаболеваний?
показать весь комментарий
26.07.2021 09:31 Ответить
Всплеск онкозаболеваний был обусловлен
1. увеличением продолжительности жизни. Раньше часто просто не доживали до развития онкозаболеваний
2. Ядерным испытаниям и загрязнением радиацией во время и после 2-й мировой.
3. Улучшением диагностики.
4. Распространением канцерогенных соединений в окр. среде и быту.
А теперь к тебе вопрос:
Если ты считаешь, что всплеск онкозаболеваний был от массовых прививок от оспы, то когда их отменили в 1980-82, спад числа онкологических заболеваний наблюдался?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:20 Ответить
У моего соседа член стал такой, что ложиться не хочет - скандалы с женой из-за этого.
Оба они привитые.
Вот и думайте: если "вирус" возникает, то идея обколоть всё население планеты
у кого-то таки есть. Или таки нет ?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:05 Ответить
Це ж треба так Неньку не поважати..
Геніатальний, Ви Ваш..)))
показать весь комментарий
26.07.2021 00:04 Ответить
а версию о том, что это - возможный побочный эффект применения лекарств, рассматривать будут?...
показать весь комментарий
25.07.2021 23:45 Ответить
Це - риторичне запитання.
Всі біди лише від ковіду.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:50 Ответить
Прєдохранятца нада..))
показать весь комментарий
25.07.2021 23:59 Ответить
Ковид легко находит здоровенные дырки в стенках любого презерватива.
Это же нанотехнологии !
показать весь комментарий
26.07.2021 08:29 Ответить
Каких лекарств? Специфического серийно выпускаемого лекарства от ковида нет.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:00 Ответить
Вот именно !!! Почему его нет и не разрабатывают даже, а акцент поставлен на вакцинацию !!?? Ведь Дельта стал доминирующим штаммом в Европе, а вакцина Пфайзер (и не только) для предотвращения заболеваний от Дельты малоэффективна и это уже поняли ВСЕ !!!
показать весь комментарий
26.07.2021 00:11 Ответить
Пілігрим мав на увазі ті ліки, якими лікують вірус. Всі антибіотики і решта.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:19 Ответить
Эффективное лекарство(не вакцина) только есть у Австралии и Израиля и оно в периоде клинических испытания и не доступно для большинства !!! и да .. еще у США есть синтетическое лекарство для своей Ылиты.(вспомни как Трамп выздоровел за 2 дня - это было оно!!)
показать весь комментарий
26.07.2021 00:29 Ответить
З Трампом, здається, використовували сироватку крові перехворілих.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:33 Ответить
не знаю..может быть.... но я слышал то что я написал..
показать весь комментарий
26.07.2021 00:35 Ответить
Трамп тупо перестал придуриваться, чтобы подыграть шшидовакцинаторам.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:30 Ответить
Похоже у тебя особо тяжелые осложнения для мозга.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:24 Ответить
ха.. и это мне говорит какой-то чепушило с ником "тыр-тыр-тыр".. это ***** 5-ть !!! шутка вечера *** !!!
показать весь комментарий
26.07.2021 00:31 Ответить
Потому что умные антиваксеры никак его не придумают.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:29 Ответить
Ну да, тебе ж необходимо подождать, когда на беременных женщинах исследования закончат. Там меньше, чем за 9 месяцев точно не справятся. А то кто его знает...
показать весь комментарий
26.07.2021 00:41 Ответить
Ну ты и дебил-вакцинатор!! я говорил уже что - ЗДОРОВЫМ ВАКЦИНА НЕ НУЖНА... А БОЛЬНЫМ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНА !!! Беременным, детям, подросткам и старикам - она ПРОТИВОПОКАЗАНА от слова СОВСЕМ *** !!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 00:54 Ответить
Да мало что ты бредишь.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:08 Ответить
"Чтоб в живых тебе остаться гнида - прививайся быстро от ковида !!!"
показать весь комментарий
26.07.2021 01:15 Ответить
Вы свадебный рифмоплет? На сельских свадьбах иногда для тоста декламируют жуткие стихи с нарушением размера стиха, лишь бы рифма была...
показать весь комментарий
26.07.2021 01:37 Ответить
У обколотых хватает остатков интеллекта взять имечко и год рождения.
Это то, что они типа помнят.
Да, Антип61 ?
показать весь комментарий
26.07.2021 08:32 Ответить
Ты не по годам прозорлив, а кто еще из сторонников вакцинации так же никнейм выбрал? Ты же на многих обобщаешь свои глубокомысленные выводы...
Ну, и раз ты захотел обсуждать никнеймы, то ответь, а куда тебе вставляют шесть патронов и какого калибра?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:27 Ответить
усредненный коктейль которых (помимо самих вакцин, кои правильнее было бы называть пока экспериментальными препаратами) вливают в каждого первого без особого учета отличий, возможностей, специфики и состояния конкретного организма в частности... приходится принимать постулат, что инвалидность местами лучше смерти...
показать весь комментарий
26.07.2021 00:45 Ответить
а не заболеть ты не пробовал ?! или еще то что 60 % переболели в легкой-средней форме и получив пожизненные антитела !!!..это лучше чем быть инвалидом - добровольно дать себя заразить ковидом(вакцинация) непонятно как полученным и с какими последствиями для тебя !!!
показать весь комментарий
26.07.2021 01:19 Ответить
Порядка 80% переболели легко, как и должно быть.
5% болели тяжело - вот для них пусть и подбирают лекарства.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:34 Ответить
тяжелая форма ковида влияет на умственные способности
и переболевшие начинают искать сватов ... в 95-м квартале
показать весь комментарий
25.07.2021 23:47 Ответить
По декільком дописувачім на цьому сайті, видно- невмотивована агресія, хамство, провокації та стук-стук ...
А шо-нє?!
🤣
Якщо Моє ІМХО не співпадає з Вашою методичкою-
Яка Європа?🤣🤗
показать весь комментарий
25.07.2021 23:50 Ответить
Дехто з перехворівших взагалі лайкає москалям.
І не розуміє, що за це нині є цілковито справедливе покарання.
Ще б голосили - путін, прідді...чесслово.
показать весь комментарий
26.07.2021 09:41 Ответить
Новые статистические данные МОЗ Израиля показали, что в среднем прививка Pfizer - вакцина, которую вводят почти всем израильтянам - теперь эффективна против инфекции всего на 39%, в то время как эффективность в предотвращении симптоматического COVID-19 составляет лишь 41%.... Чому ці злочинці з МОЗ не кажуть людям правду про те що той шмурдяк, яким вони колють людей, неефективний проти штаму «Дельта» та інших штамів??!!

Подивіться в обличчя цих злочинців - головний санлікар Кузін і міністр МОЗ Ляшко. Люди, як ви можете вірити цим дегенератам коли вони кажуть що нібито вакцинування невипробуваною вакциною приносить якусь користь? Вони брешуть і маніпулюють, насправді їм начхати на ваше здоров'я !!! (с)
показать весь комментарий
26.07.2021 00:24 Ответить
Доповню.
з коментів:
В четверг, 22 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные исследования, отвечающего на вопрос, насколько эффективна прививка от нового штамма коронавируса.
Согласно опубликованны данным, эффективность вакцины Pfizer при защите от заражения штаммом "дельта" составляет только 39%. Но прививка по-прежнему достаточно надежно защищает от тяжелой формы болезни в случае заражения (эффективность 91%).
Отметим, что два дня назад институт "Гертнера" представил специалистам отдела по борьбе с эпидемиями минздрава данные, которые также свидетельствуют о снижении эффективности вакцины с течением времени. По данным института "Гертнера", среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, прошедших вакцинацию в январе, чем тех, кто сделал прививку в мае. Это свидетельствует о постепенном снижении эффективности защиты от тяжелого протекания болезни.

https://echo.msk.ru/blog/a_goldfarb/2875376-echo/comments.html#comments
показать весь комментарий
26.07.2021 00:31 Ответить
я так розумію, що 73% ще в 2019 ним перехворіли, коли про нього ще навіть ніхто не знав
показать весь комментарий
26.07.2021 00:25 Ответить
Ви перший взнали- Шнобеля Вам Премію!!
🤗
показать весь комментарий
26.07.2021 00:29 Ответить
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!
😷
показать весь комментарий
26.07.2021 00:26 Ответить
Особливо вiд кацапiв, котрi заре тримають по ковiду лiдерство.
показать весь комментарий
26.07.2021 00:41 Ответить
😁😁
показать весь комментарий
26.07.2021 00:48 Ответить
все сверхинтеллектуальные комменты только про 73.
показать весь комментарий
26.07.2021 01:03 Ответить
Может не от вируса,а побочный эфект от лекарств?
показать весь комментарий
26.07.2021 01:09 Ответить
да вы что? любое тяжелое заболевание может повлиять на психику человека, соответственно и на умственные способности!
показать весь комментарий
26.07.2021 01:18 Ответить
ВОЗу нужно побольше страшилок
показать весь комментарий
26.07.2021 09:33 Ответить
Чтобы вернуть умственные способности, обколотым дебилам надо просто накатить пивка.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:07 Ответить
Я завважив, що мої вакциновані знайомі втратили відчуття гумору. На ЦН це теж спостерігається. Треба переходити на ділову мову спілкування.
показать весь комментарий
26.07.2021 08:52 Ответить
Опять эти имбецильные шутки про 73%? Хреновы украинофобы с культом личности Порошенко
показать весь комментарий
26.07.2021 09:27 Ответить
А як іще про імбецилів писати ?
Вже і пожартувати не можна ?
показать весь комментарий
26.07.2021 10:23 Ответить
Так може КОВІД не з Китаю, а з України і 73 відсотки перехворіли раніше 19-го року???
показать весь комментарий
26.07.2021 10:38 Ответить
у нас 73% и так было умственно отсталых... а что теперь от них ожидать??
хотя зеленскому это только на руку, теперь они за него на второй тур проголосуют..
видимо для этого Зе и провалил всю вакцинацию
показать весь комментарий
26.07.2021 21:15 Ответить
 
 