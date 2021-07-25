Тяжелая форма COVID-19 негативно влияет на умственные способности, - исследование
Ученые обнаружили ухудшение умственных способностей у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме.
Об этом говорится в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов, опубликованном в научном издании The Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Участники проекта в течение 2020 года сдавали тесты на интеллект в рамках программы Great British Intelligence Test, которая включает задания на концентрацию внимания, память, эмоциональное восприятие, рассуждение, планирование, а также отвечали на вопросы, болели ли они коронавирусом и как перенесли болезнь.
Из 80 тысяч участников COVID-19 перенесли 12600. Переболевших разделили на три группы по тяжести течения: тех, кто переболел дома, был госпитализирован и тех, кого подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
Исследователи обнаружили, что у людей, которых подключали к ИВЛ, возведенный балл интеллекта снизился на семь баллов в тесте на IQ. В то же время авторы исследования отметили, что биологические причины такого изменения пока неизвестны.
О подобном эффекте в 2020 году сообщал Национальный институт здравоохранения Великобритании. В частности, ведомство сообщило, что пациенты жалуются на "помутнение рассудка", повышенную утомляемость, ухудшение возможности чувствовать вкус и запах.
Тогда только СССР 1,5 миллиарда доз вакцин предоставил. При том, что население Земли тогда было ок. 4 млрд, а население соцстран, Зап. Европы, США и многих др. стран уже было вакцинировано.
В четверг, 22 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные исследования, отвечающего на вопрос, насколько эффективна прививка от нового штамма коронавируса.
Согласно опубликованны данным, эффективность вакцины Pfizer при защите от заражения штаммом "дельта" составляет только 39%. Но прививка по-прежнему достаточно надежно защищает от тяжелой формы болезни в случае заражения (эффективность 91%).
Отметим, что два дня назад институт "Гертнера" представил специалистам отдела по борьбе с эпидемиями минздрава данные, которые также свидетельствуют о снижении эффективности вакцины с течением времени. По данным института "Гертнера", среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, прошедших вакцинацию в январе, чем тех, кто сделал прививку в мае. Это свидетельствует о постепенном снижении эффективности защиты от тяжелого протекания болезни.
