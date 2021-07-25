Тяжелая форма COVID-19 негативно влияет на умственные способности, - исследование

Ученые обнаружили ухудшение умственных способностей у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме.

Об этом говорится в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов, опубликованном в научном издании The Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Участники проекта в течение 2020 года сдавали тесты на интеллект в рамках программы Great British Intelligence Test, которая включает задания на концентрацию внимания, память, эмоциональное восприятие, рассуждение, планирование, а также отвечали на вопросы, болели ли они коронавирусом и как перенесли болезнь.

Из 80 тысяч участников COVID-19 перенесли 12600. Переболевших разделили на три группы по тяжести течения: тех, кто переболел дома, был госпитализирован и тех, кого подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Исследователи обнаружили, что у людей, которых подключали к ИВЛ, возведенный балл интеллекта снизился на семь баллов в тесте на IQ. В то же время авторы исследования отметили, что биологические причины такого изменения пока неизвестны.

О подобном эффекте в 2020 году сообщал Национальный институт здравоохранения Великобритании. В частности, ведомство сообщило, что пациенты жалуются на "помутнение рассудка", повышенную утомляемость, ухудшение возможности чувствовать вкус и запах.