УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3882 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 451 77

Важка форма COVID-19 негативно впливає на розумові здібності, - дослідження

Важка форма COVID-19 негативно впливає на розумові здібності, - дослідження

Науковці виявили погіршення розумових здібностей у людей, які перенесли коронавірус у важкій формі.

Про це йдеться в дослідженні науковців Імперського коледжу Лондона, Кембріджського та Чиказького університетів, опублікованому в науковому виданні The Lancet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Учасники проєкту упродовж 2020 року складали тести на інтелект у межах програми Great British Intelligence Test, яка включає завдання на концентрацію уваги, пам'ять, емоційне сприйняття, міркування, планування, а також відповідали на запитання, чи хворіли вони на коронавірус і як перенесли хворобу.

З 80 тисяч учасників на COVID-19 хворіли 12,6 тис. Тих, хто хворів, розділили на три групи за тяжкістю перебігу: тих, хто перехворів вдома, був госпіталізований і тих, кого підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

Читайте також: У разі нової хвилі на розгортання COVID-відділень у лікарнях знадобиться тиждень, - Кузін

Дослідники виявили, що у людей, яких підключали до ШВЛ, зведений бал інтелекту знизився на сім балів у тесті на IQ. Водночас автори дослідження зазначили, що біологічні причини такої зміни поки що невідомі.

Про подібний ефект у 2020 році повідомляв Національний інститут охорони здоров'я Великої Британії. Зокрема, відомство повідомило, що пацієнти скаржаться на "помутніння розуму", підвищену стомлюваність, погіршення можливості відчувати смак і запах.

Автор: 

дослідження (623) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Це був барановірус. На нього тоді захворіло 73% населення.
показати весь коментар
25.07.2021 23:39 Відповісти
+12
"ухудшение умственных способностей у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме" Источник: https://censor.net/ru/n3279095

Здається, в Україні цей коронавірус почався набагато раніше, ніж в Китаї - ще взимку-навесні 2019-го, а не восени, як в Піднебесній...
показати весь коментар
25.07.2021 23:36 Відповісти
+9
73 процентам это не грозит, потому как у них и так умственные способности отсутствуют как явление.
показати весь коментар
25.07.2021 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"ухудшение умственных способностей у людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме" Источник: https://censor.net/ru/n3279095

Здається, в Україні цей коронавірус почався набагато раніше, ніж в Китаї - ще взимку-навесні 2019-го, а не восени, як в Піднебесній...
показати весь коментар
25.07.2021 23:36 Відповісти
Це був барановірус. На нього тоді захворіло 73% населення.
показати весь коментар
25.07.2021 23:39 Відповісти
кто его выделит - тому премию Нобеля)
показати весь коментар
26.07.2021 00:24 Відповісти
Прочитав статью многие проанализировали свое состояние после ковида....
И нашли оивет на вопрос - почему забываеш слрва которыми полтзовался постоянно до болезни...
показати весь коментар
25.07.2021 23:39 Відповісти
Знаю человека, который после коронавируса не смог продолжать выполнять свои должностые обязанности.
показати весь коментар
26.07.2021 00:27 Відповісти
Надо было меньше бухать.
показати весь коментар
26.07.2021 08:02 Відповісти
Не релевантно.
показати весь коментар
26.07.2021 13:30 Відповісти
Не бухал.
показати весь коментар
26.07.2021 13:33 Відповісти
Сьогодні всі медіа глобалістів крутять якийсь фейк про чоловіка, який насміхався над вакцинами проти Covid-19 і нібито помер від вірусу. Із серії "окуітельні історії від аферістів". Про те що від вакцин ростуть цицьки, збільшується член і обсяг мозку - ми вже чули. А це вже щось нове.(с)
показати весь коментар
25.07.2021 23:41 Відповісти
п.с. Вчені з'ясували, що вакцинація знижує інтелект у вакцинованих ! (с)
показати весь коментар
25.07.2021 23:43 Відповісти
Важка форма COVID-19 негативно впливає на розумові здібності, - дослідження - Цензор.НЕТ 8201
показати весь коментар
25.07.2021 23:45 Відповісти
Ученые еще предупредили что люди со слабым интеллектом склонны верить вакциноаферистам о якобы пользе вакцинации..

И они лихорадочно пытаются придумать чем же Дельта опаснее первоначального ковид19, хотя он опасен лишь одним для вакциноаферистов - потому что убивает миф о пользе вакцинации !!!!
показати весь коментар
25.07.2021 23:58 Відповісти
Ну да, а самые умные не верили и гордо померли от оспы еще в 19 веке...
показати весь коментар
26.07.2021 00:28 Відповісти
В 1967 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) принимает решение об интенсификации искоренения натуральной оспы с помощью массовой вакцинации человечества.
Тогда только СССР 1,5 миллиарда доз вакцин предоставил. При том, что население Земли тогда было ок. 4 млрд, а население соцстран, Зап. Европы, США и многих др. стран уже было вакцинировано.
показати весь коментар
26.07.2021 01:07 Відповісти
знаю-знаю...это вики...А теперь слушай сюда - благодаря этой т.з. вакцинации человечество получило такой всплеск онко больных к концу 80-х что просто вики и моз об этом тупо молчат и уводит глаза в сторону !!! а оспа - ушла сама-собой и без вакцины..
показати весь коментар
26.07.2021 01:11 Відповісти
Ну ты и сказочник... Сама собой ушла... После 1,5 млрд доп. прививок...
показати весь коментар
26.07.2021 01:14 Відповісти
было 2 волны !!! вакцинировать начали когда оспа почти пропала...но появился онко-букет !!
показати весь коментар
26.07.2021 01:21 Відповісти
Тебе врать не впервой.
показати весь коментар
26.07.2021 01:51 Відповісти
Если даже это так, то каким образом доказали связь между вакцинированием и всплеском онкозаболеваний?
показати весь коментар
26.07.2021 09:31 Відповісти
Всплеск онкозаболеваний был обусловлен
1. увеличением продолжительности жизни. Раньше часто просто не доживали до развития онкозаболеваний
2. Ядерным испытаниям и загрязнением радиацией во время и после 2-й мировой.
3. Улучшением диагностики.
4. Распространением канцерогенных соединений в окр. среде и быту.
А теперь к тебе вопрос:
Если ты считаешь, что всплеск онкозаболеваний был от массовых прививок от оспы, то когда их отменили в 1980-82, спад числа онкологических заболеваний наблюдался?
показати весь коментар
26.07.2021 10:20 Відповісти
У моего соседа член стал такой, что ложиться не хочет - скандалы с женой из-за этого.
Оба они привитые.
Вот и думайте: если "вирус" возникает, то идея обколоть всё население планеты
у кого-то таки есть. Или таки нет ?
показати весь коментар
26.07.2021 08:05 Відповісти
73 процентам это не грозит, потому как у них и так умственные способности отсутствуют как явление.
показати весь коментар
25.07.2021 23:41 Відповісти
Це ж треба так Неньку не поважати..
Геніатальний, Ви Ваш..)))
показати весь коментар
26.07.2021 00:04 Відповісти
а версию о том, что это - возможный побочный эффект применения лекарств, рассматривать будут?...
показати весь коментар
25.07.2021 23:45 Відповісти
Це - риторичне запитання.
Всі біди лише від ковіду.
показати весь коментар
25.07.2021 23:50 Відповісти
Прєдохранятца нада..))
показати весь коментар
25.07.2021 23:59 Відповісти
Ковид легко находит здоровенные дырки в стенках любого презерватива.
Это же нанотехнологии !
показати весь коментар
26.07.2021 08:29 Відповісти
Каких лекарств? Специфического серийно выпускаемого лекарства от ковида нет.
показати весь коментар
26.07.2021 00:00 Відповісти
Вот именно !!! Почему его нет и не разрабатывают даже, а акцент поставлен на вакцинацию !!?? Ведь Дельта стал доминирующим штаммом в Европе, а вакцина Пфайзер (и не только) для предотвращения заболеваний от Дельты малоэффективна и это уже поняли ВСЕ !!!
показати весь коментар
26.07.2021 00:11 Відповісти
Пілігрим мав на увазі ті ліки, якими лікують вірус. Всі антибіотики і решта.
показати весь коментар
26.07.2021 00:19 Відповісти
Эффективное лекарство(не вакцина) только есть у Австралии и Израиля и оно в периоде клинических испытания и не доступно для большинства !!! и да .. еще у США есть синтетическое лекарство для своей Ылиты.(вспомни как Трамп выздоровел за 2 дня - это было оно!!)
показати весь коментар
26.07.2021 00:29 Відповісти
З Трампом, здається, використовували сироватку крові перехворілих.
показати весь коментар
26.07.2021 00:33 Відповісти
не знаю..может быть.... но я слышал то что я написал..
показати весь коментар
26.07.2021 00:35 Відповісти
Трамп тупо перестал придуриваться, чтобы подыграть шшидовакцинаторам.
показати весь коментар
26.07.2021 08:30 Відповісти
Похоже у тебя особо тяжелые осложнения для мозга.
показати весь коментар
26.07.2021 00:24 Відповісти
ха.. и это мне говорит какой-то чепушило с ником "тыр-тыр-тыр".. это ***** 5-ть !!! шутка вечера *** !!!
показати весь коментар
26.07.2021 00:31 Відповісти
Потому что умные антиваксеры никак его не придумают.
показати весь коментар
26.07.2021 00:29 Відповісти
Ну да, тебе ж необходимо подождать, когда на беременных женщинах исследования закончат. Там меньше, чем за 9 месяцев точно не справятся. А то кто его знает...
показати весь коментар
26.07.2021 00:41 Відповісти
Ну ты и дебил-вакцинатор!! я говорил уже что - ЗДОРОВЫМ ВАКЦИНА НЕ НУЖНА... А БОЛЬНЫМ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНА !!! Беременным, детям, подросткам и старикам - она ПРОТИВОПОКАЗАНА от слова СОВСЕМ *** !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.07.2021 00:54 Відповісти
Да мало что ты бредишь.
показати весь коментар
26.07.2021 01:08 Відповісти
"Чтоб в живых тебе остаться гнида - прививайся быстро от ковида !!!"
показати весь коментар
26.07.2021 01:15 Відповісти
Вы свадебный рифмоплет? На сельских свадьбах иногда для тоста декламируют жуткие стихи с нарушением размера стиха, лишь бы рифма была...
показати весь коментар
26.07.2021 01:37 Відповісти
У обколотых хватает остатков интеллекта взять имечко и год рождения.
Это то, что они типа помнят.
Да, Антип61 ?
показати весь коментар
26.07.2021 08:32 Відповісти
Ты не по годам прозорлив, а кто еще из сторонников вакцинации так же никнейм выбрал? Ты же на многих обобщаешь свои глубокомысленные выводы...
Ну, и раз ты захотел обсуждать никнеймы, то ответь, а куда тебе вставляют шесть патронов и какого калибра?
показати весь коментар
26.07.2021 10:27 Відповісти
усредненный коктейль которых (помимо самих вакцин, кои правильнее было бы называть пока экспериментальными препаратами) вливают в каждого первого без особого учета отличий, возможностей, специфики и состояния конкретного организма в частности... приходится принимать постулат, что инвалидность местами лучше смерти...
показати весь коментар
26.07.2021 00:45 Відповісти
а не заболеть ты не пробовал ?! или еще то что 60 % переболели в легкой-средней форме и получив пожизненные антитела !!!..это лучше чем быть инвалидом - добровольно дать себя заразить ковидом(вакцинация) непонятно как полученным и с какими последствиями для тебя !!!
показати весь коментар
26.07.2021 01:19 Відповісти
Порядка 80% переболели легко, как и должно быть.
5% болели тяжело - вот для них пусть и подбирают лекарства.
показати весь коментар
26.07.2021 08:34 Відповісти
тяжелая форма ковида влияет на умственные способности
и переболевшие начинают искать сватов ... в 95-м квартале
показати весь коментар
25.07.2021 23:47 Відповісти
По декільком дописувачім на цьому сайті, видно- невмотивована агресія, хамство, провокації та стук-стук ...
А шо-нє?!
🤣
Якщо Моє ІМХО не співпадає з Вашою методичкою-
Яка Європа?🤣🤗
показати весь коментар
25.07.2021 23:50 Відповісти
Дехто з перехворівших взагалі лайкає москалям.
І не розуміє, що за це нині є цілковито справедливе покарання.
Ще б голосили - путін, прідді...чесслово.
показати весь коментар
26.07.2021 09:41 Відповісти
Новые статистические данные МОЗ Израиля показали, что в среднем прививка Pfizer - вакцина, которую вводят почти всем израильтянам - теперь эффективна против инфекции всего на 39%, в то время как эффективность в предотвращении симптоматического COVID-19 составляет лишь 41%.... Чому ці злочинці з МОЗ не кажуть людям правду про те що той шмурдяк, яким вони колють людей, неефективний проти штаму «Дельта» та інших штамів??!!

Подивіться в обличчя цих злочинців - головний санлікар Кузін і міністр МОЗ Ляшко. Люди, як ви можете вірити цим дегенератам коли вони кажуть що нібито вакцинування невипробуваною вакциною приносить якусь користь? Вони брешуть і маніпулюють, насправді їм начхати на ваше здоров'я !!! (с)
показати весь коментар
26.07.2021 00:24 Відповісти
Доповню.
з коментів:
В четверг, 22 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные исследования, отвечающего на вопрос, насколько эффективна прививка от нового штамма коронавируса.
Согласно опубликованны данным, эффективность вакцины Pfizer при защите от заражения штаммом "дельта" составляет только 39%. Но прививка по-прежнему достаточно надежно защищает от тяжелой формы болезни в случае заражения (эффективность 91%).
Отметим, что два дня назад институт "Гертнера" представил специалистам отдела по борьбе с эпидемиями минздрава данные, которые также свидетельствуют о снижении эффективности вакцины с течением времени. По данным института "Гертнера", среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, прошедших вакцинацию в январе, чем тех, кто сделал прививку в мае. Это свидетельствует о постепенном снижении эффективности защиты от тяжелого протекания болезни.

https://echo.msk.ru/blog/a_goldfarb/2875376-echo/comments.html#comments
показати весь коментар
26.07.2021 00:31 Відповісти
я так розумію, що 73% ще в 2019 ним перехворіли, коли про нього ще навіть ніхто не знав
показати весь коментар
26.07.2021 00:25 Відповісти
Ви перший взнали- Шнобеля Вам Премію!!
🤗
показати весь коментар
26.07.2021 00:29 Відповісти
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!
😷
показати весь коментар
26.07.2021 00:26 Відповісти
Особливо вiд кацапiв, котрi заре тримають по ковiду лiдерство.
показати весь коментар
26.07.2021 00:41 Відповісти
😁😁
показати весь коментар
26.07.2021 00:48 Відповісти
все сверхинтеллектуальные комменты только про 73.
показати весь коментар
26.07.2021 01:03 Відповісти
Может не от вируса,а побочный эфект от лекарств?
показати весь коментар
26.07.2021 01:09 Відповісти
да вы что? любое тяжелое заболевание может повлиять на психику человека, соответственно и на умственные способности!
показати весь коментар
26.07.2021 01:18 Відповісти
ВОЗу нужно побольше страшилок
показати весь коментар
26.07.2021 09:33 Відповісти
Чтобы вернуть умственные способности, обколотым дебилам надо просто накатить пивка.
показати весь коментар
26.07.2021 08:07 Відповісти
Я завважив, що мої вакциновані знайомі втратили відчуття гумору. На ЦН це теж спостерігається. Треба переходити на ділову мову спілкування.
показати весь коментар
26.07.2021 08:52 Відповісти
Опять эти имбецильные шутки про 73%? Хреновы украинофобы с культом личности Порошенко
показати весь коментар
26.07.2021 09:27 Відповісти
А як іще про імбецилів писати ?
Вже і пожартувати не можна ?
показати весь коментар
26.07.2021 10:23 Відповісти
Так може КОВІД не з Китаю, а з України і 73 відсотки перехворіли раніше 19-го року???
показати весь коментар
26.07.2021 10:38 Відповісти
у нас 73% и так было умственно отсталых... а что теперь от них ожидать??
хотя зеленскому это только на руку, теперь они за него на второй тур проголосуют..
видимо для этого Зе и провалил всю вакцинацию
показати весь коментар
26.07.2021 21:15 Відповісти
 
 