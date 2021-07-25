Важка форма COVID-19 негативно впливає на розумові здібності, - дослідження

Науковці виявили погіршення розумових здібностей у людей, які перенесли коронавірус у важкій формі.

Про це йдеться в дослідженні науковців Імперського коледжу Лондона, Кембріджського та Чиказького університетів, опублікованому в науковому виданні The Lancet, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Учасники проєкту упродовж 2020 року складали тести на інтелект у межах програми Great British Intelligence Test, яка включає завдання на концентрацію уваги, пам'ять, емоційне сприйняття, міркування, планування, а також відповідали на запитання, чи хворіли вони на коронавірус і як перенесли хворобу.

З 80 тисяч учасників на COVID-19 хворіли 12,6 тис. Тих, хто хворів, розділили на три групи за тяжкістю перебігу: тих, хто перехворів вдома, був госпіталізований і тих, кого підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

Читайте також: У разі нової хвилі на розгортання COVID-відділень у лікарнях знадобиться тиждень, - Кузін

Дослідники виявили, що у людей, яких підключали до ШВЛ, зведений бал інтелекту знизився на сім балів у тесті на IQ. Водночас автори дослідження зазначили, що біологічні причини такої зміни поки що невідомі.

Про подібний ефект у 2020 році повідомляв Національний інститут охорони здоров'я Великої Британії. Зокрема, відомство повідомило, що пацієнти скаржаться на "помутніння розуму", підвищену стомлюваність, погіршення можливості відчувати смак і запах.