Число обнаруженных на Олимпиаде в Токио случаев COVID-19 выросло до 148

Число обнаруженных на Олимпиаде в Токио случаев COVID-19 выросло до 148

Количество больных коронавирусом на Олимпиаде в Токио выросло до 148 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Олимпиады.

За последние сутки было выявлено 16 положительных тестов. В частности, положительный тест на коронавирус дали три спортсмена, их гражданство не уточняется. Остальные, заразившихся, являются членами персонала Олимпиады.

Список больных ведется с 1 июля.

Как сообщалось, Олимпийские игры-2020 года, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год, которые стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 000 спортсменов из более 205 стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

карантин (16729) Олимпиада (1138) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+2
А чому редакторів ?
так подає інформацію на МОЗ.
Вони брешуть українцям постійно. Це стосується всієї влади.
26.07.2021 09:22 Ответить
26.07.2021 09:21 Ответить
+1
И это при соблюдении всех мер....
26.07.2021 09:14 Ответить
26.07.2021 09:14 Ответить
+1
https://censor.net/ru/news/3279106/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_2_cheloveka_zafiksirovany_213_novyh_sluchaev_zarajeniya_170_chelovek

https://censor.net/ru/news/3279104/ukraina_vernulas_v_troyiku_liderov_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_v_evrope_infografika

ххх
Это два сообщеня в ленте новостей с интервалом в 12 минут. Тут или правая рука не знает что делает левая, либо одно из двух )))

Чет у меня появились сомнения в отношении редакторов...
26.07.2021 09:18 Ответить
26.07.2021 09:18 Ответить
И это при соблюдении всех мер....
26.07.2021 09:14 Ответить
26.07.2021 09:14 Ответить
если там есть руснявые - то какие меры могут быть то? в Чехии на складе тоже меры были все, но мужественные любители шпилей почти успешно их преодолели
26.07.2021 09:18 Ответить
26.07.2021 09:18 Ответить
спортиков в белой форме хотя бы обшмонали? а то Боширов из Петровска привезет ампулку, распылит и Путин жизнерадостно захохочет в бункере как отомстил за то шо мельдониевы мочегоны выступают без рисунка петуха-мутанта на ж..пах
26.07.2021 09:16 Ответить
26.07.2021 09:16 Ответить
https://censor.net/ru/news/3279106/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_2_cheloveka_zafiksirovany_213_novyh_sluchaev_zarajeniya_170_chelovek

https://censor.net/ru/news/3279104/ukraina_vernulas_v_troyiku_liderov_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_v_evrope_infografika

ххх
Это два сообщеня в ленте новостей с интервалом в 12 минут. Тут или правая рука не знает что делает левая, либо одно из двух )))

Чет у меня появились сомнения в отношении редакторов...
26.07.2021 09:18 Ответить
26.07.2021 09:18 Ответить
А чому редакторів ?
так подає інформацію на МОЗ.
Вони брешуть українцям постійно. Це стосується всієї влади.
26.07.2021 09:21 Ответить
26.07.2021 09:21 Ответить
Тому що є така посада "випускаючі редактори", в обов'язки яких входить стеження за випуском новин, правка чи редагування при необходності.
І дві новини з протилежним контекстом мали би помітити.
Проте тут схоже кожен "сам себе режиссер"
26.07.2021 10:33 Ответить
26.07.2021 10:33 Ответить
Що правити ? Офіційну інформацію, яку генерує МОЗ ?
26.07.2021 10:37 Ответить
26.07.2021 10:37 Ответить
Давайте ви будите бачити не то, що хочете, а то, що написано. А написано було про обов'язки та про те, що могли би помітити дві протилежні одна одній новини.
З відповідними висновками.
Чи редактори новини не перевіряють і пропонують як джельтменам вірити на слово?
26.07.2021 10:43 Ответить
26.07.2021 10:43 Ответить
Я бачу дані МОЗ і дані https://www.worldometers.info/coronavirus/
І з новин ясно, що українцям брешуть.
Так само подавалась викривлена статистика в період активної епідемії.
Нам показували смертність десь до 50 тисяч, хоча закордонні джерела писали про 150 тисяч.
26.07.2021 10:47 Ответить
26.07.2021 10:47 Ответить
А я бачу дві, одна одній протилежні новини.
ххх
"І з новин ясно, що українцям брешуть"

ххх
Я не такий фахівець як ви, тому вам повністю довіряю: брешуть так брешуть.
Разом з ними в такому випадку українцям брешуть і ті, кто розміщує такі брехливі новини.
Чи не так?
26.07.2021 10:54 Ответить
26.07.2021 10:54 Ответить
Поспілкуйтесь на цю тему з кимось щє.
26.07.2021 10:56 Ответить
26.07.2021 10:56 Ответить
Ви би хотіли, щоб редактор прочитав дві новини і подав яку з них ? Чи написав щось середнє ?
26.07.2021 10:59 Ответить
26.07.2021 10:59 Ответить
не пойняв? Так вчора повідомлялось лише по 16 випадків!
26.07.2021 09:25 Ответить
26.07.2021 09:25 Ответить
Всі померли, чи в реанімації?
26.07.2021 11:19 Ответить
26.07.2021 11:19 Ответить
 
 