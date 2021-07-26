1 532 15
Число обнаруженных на Олимпиаде в Токио случаев COVID-19 выросло до 148
Количество больных коронавирусом на Олимпиаде в Токио выросло до 148 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Олимпиады.
За последние сутки было выявлено 16 положительных тестов. В частности, положительный тест на коронавирус дали три спортсмена, их гражданство не уточняется. Остальные, заразившихся, являются членами персонала Олимпиады.
Список больных ведется с 1 июля.
Как сообщалось, Олимпийские игры-2020 года, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год, которые стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 000 спортсменов из более 205 стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.
ххх
Это два сообщеня в ленте новостей с интервалом в 12 минут. Тут или правая рука не знает что делает левая, либо одно из двух )))
Чет у меня появились сомнения в отношении редакторов...
так подає інформацію на МОЗ.
Вони брешуть українцям постійно. Це стосується всієї влади.
І дві новини з протилежним контекстом мали би помітити.
Проте тут схоже кожен "сам себе режиссер"
З відповідними висновками.
Чи редактори новини не перевіряють і пропонують як джельтменам вірити на слово?
І з новин ясно, що українцям брешуть.
Так само подавалась викривлена статистика в період активної епідемії.
Нам показували смертність десь до 50 тисяч, хоча закордонні джерела писали про 150 тисяч.
ххх
"І з новин ясно, що українцям брешуть"
ххх
Я не такий фахівець як ви, тому вам повністю довіряю: брешуть так брешуть.
Разом з ними в такому випадку українцям брешуть і ті, кто розміщує такі брехливі новини.
Чи не так?