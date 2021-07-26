Число обнаруженных на Олимпиаде в Токио случаев COVID-19 выросло до 148

Количество больных коронавирусом на Олимпиаде в Токио выросло до 148 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Олимпиады.

За последние сутки было выявлено 16 положительных тестов. В частности, положительный тест на коронавирус дали три спортсмена, их гражданство не уточняется. Остальные, заразившихся, являются членами персонала Олимпиады.

Список больных ведется с 1 июля.

Как сообщалось, Олимпийские игры-2020 года, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год, которые стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 000 спортсменов из более 205 стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

