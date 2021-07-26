Кількість виявлених на Олімпіаді в Токіо випадків COVID-19 зросла до 148

Кількість хворих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо зросла до 148 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Олімпіади.

За останню добу було виявлено 16 позитивних тестів. Зокрема, позитивний тест на коронавірус дали три спортсмени, їхнє громадянство не уточнюється. Решта, які заразилися, є членами персоналу Олімпіади.

Список хворих ведеться з 1 липня.

Як повідомлялося, Олімпійські ігри-2020 року, які через пандемію коронавірусу перенесли на один рік, стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня на 42 аренах. Близько 11 тисяч спортсменів з більш як 205 країн виступлять у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.

