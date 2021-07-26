1 532 15
Кількість виявлених на Олімпіаді в Токіо випадків COVID-19 зросла до 148
Кількість хворих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо зросла до 148 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Олімпіади.
За останню добу було виявлено 16 позитивних тестів. Зокрема, позитивний тест на коронавірус дали три спортсмени, їхнє громадянство не уточнюється. Решта, які заразилися, є членами персоналу Олімпіади.
Список хворих ведеться з 1 липня.
Як повідомлялося, Олімпійські ігри-2020 року, які через пандемію коронавірусу перенесли на один рік, стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня на 42 аренах. Близько 11 тисяч спортсменів з більш як 205 країн виступлять у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.
https://censor.net/ru/news/3279104/ukraina_vernulas_v_troyiku_liderov_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_v_evrope_infografika
ххх
Это два сообщеня в ленте новостей с интервалом в 12 минут. Тут или правая рука не знает что делает левая, либо одно из двух )))
Чет у меня появились сомнения в отношении редакторов...
так подає інформацію на МОЗ.
Вони брешуть українцям постійно. Це стосується всієї влади.
І дві новини з протилежним контекстом мали би помітити.
Проте тут схоже кожен "сам себе режиссер"
З відповідними висновками.
Чи редактори новини не перевіряють і пропонують як джельтменам вірити на слово?
І з новин ясно, що українцям брешуть.
Так само подавалась викривлена статистика в період активної епідемії.
Нам показували смертність десь до 50 тисяч, хоча закордонні джерела писали про 150 тисяч.
ххх
"І з новин ясно, що українцям брешуть"
ххх
Я не такий фахівець як ви, тому вам повністю довіряю: брешуть так брешуть.
Разом з ними в такому випадку українцям брешуть і ті, кто розміщує такі брехливі новини.
Чи не так?