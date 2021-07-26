УКР
Кількість виявлених на Олімпіаді в Токіо випадків COVID-19 зросла до 148

Кількість хворих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо зросла до 148 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Олімпіади.

За останню добу було виявлено 16 позитивних тестів. Зокрема, позитивний тест на коронавірус дали три спортсмени, їхнє громадянство не уточнюється. Решта, які заразилися, є членами персоналу Олімпіади.

Список хворих ведеться з 1 липня.

Як повідомлялося, Олімпійські ігри-2020 року, які через пандемію коронавірусу перенесли на один рік, стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня на 42 аренах. Близько 11 тисяч спортсменів з більш як 205 країн виступлять у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.

+2
А чому редакторів ?
так подає інформацію на МОЗ.
Вони брешуть українцям постійно. Це стосується всієї влади.
26.07.2021 09:21 Відповісти
+1
И это при соблюдении всех мер....
26.07.2021 09:14 Відповісти
+1
https://censor.net/ru/news/3279106/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_2_cheloveka_zafiksirovany_213_novyh_sluchaev_zarajeniya_170_chelovek

https://censor.net/ru/news/3279104/ukraina_vernulas_v_troyiku_liderov_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_v_evrope_infografika

ххх
Это два сообщеня в ленте новостей с интервалом в 12 минут. Тут или правая рука не знает что делает левая, либо одно из двух )))

Чет у меня появились сомнения в отношении редакторов...
26.07.2021 09:18 Відповісти
И это при соблюдении всех мер....
26.07.2021 09:14 Відповісти
если там есть руснявые - то какие меры могут быть то? в Чехии на складе тоже меры были все, но мужественные любители шпилей почти успешно их преодолели
показати весь коментар
26.07.2021 09:18 Відповісти
спортиков в белой форме хотя бы обшмонали? а то Боширов из Петровска привезет ампулку, распылит и Путин жизнерадостно захохочет в бункере как отомстил за то шо мельдониевы мочегоны выступают без рисунка петуха-мутанта на ж..пах
показати весь коментар
26.07.2021 09:16 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3279106/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_2_cheloveka_zafiksirovany_213_novyh_sluchaev_zarajeniya_170_chelovek

https://censor.net/ru/news/3279104/ukraina_vernulas_v_troyiku_liderov_po_sutochnoyi_smertnosti_ot_covid19_v_evrope_infografika

ххх
Это два сообщеня в ленте новостей с интервалом в 12 минут. Тут или правая рука не знает что делает левая, либо одно из двух )))

Чет у меня появились сомнения в отношении редакторов...
26.07.2021 09:18 Відповісти
А чому редакторів ?
так подає інформацію на МОЗ.
Вони брешуть українцям постійно. Це стосується всієї влади.
26.07.2021 09:21 Відповісти
Тому що є така посада "випускаючі редактори", в обов'язки яких входить стеження за випуском новин, правка чи редагування при необходності.
І дві новини з протилежним контекстом мали би помітити.
Проте тут схоже кожен "сам себе режиссер"
26.07.2021 10:33 Відповісти
Що правити ? Офіційну інформацію, яку генерує МОЗ ?
26.07.2021 10:37 Відповісти
Давайте ви будите бачити не то, що хочете, а то, що написано. А написано було про обов'язки та про те, що могли би помітити дві протилежні одна одній новини.
З відповідними висновками.
Чи редактори новини не перевіряють і пропонують як джельтменам вірити на слово?
26.07.2021 10:43 Відповісти
Я бачу дані МОЗ і дані https://www.worldometers.info/coronavirus/
І з новин ясно, що українцям брешуть.
Так само подавалась викривлена статистика в період активної епідемії.
Нам показували смертність десь до 50 тисяч, хоча закордонні джерела писали про 150 тисяч.
26.07.2021 10:47 Відповісти
А я бачу дві, одна одній протилежні новини.
ххх
"І з новин ясно, що українцям брешуть"

ххх
Я не такий фахівець як ви, тому вам повністю довіряю: брешуть так брешуть.
Разом з ними в такому випадку українцям брешуть і ті, кто розміщує такі брехливі новини.
Чи не так?
26.07.2021 10:54 Відповісти
Поспілкуйтесь на цю тему з кимось щє.
26.07.2021 10:56 Відповісти
Ви би хотіли, щоб редактор прочитав дві новини і подав яку з них ? Чи написав щось середнє ?
26.07.2021 10:59 Відповісти
не пойняв? Так вчора повідомлялось лише по 16 випадків!
26.07.2021 09:25 Відповісти
Всі померли, чи в реанімації?
26.07.2021 11:19 Відповісти
 
 