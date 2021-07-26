РУС
Япония протестует из-за визита премьера РФ Мишустина на Курилы

Правительство Японии недовольно визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп Курильской гряды и готовит официальный протест российской стороне.

Цель визита Мишустина не уточняется, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Речь идет об одном из четырех островов, которые после Второй мировой оккупировала Россия, называя Курильскими - это архипелаг в Тихом океане, который простирается от южной оконечности Камчатки до японского острова Хоккайдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония усиливает защиту воздушного пространства из-за активизации российской авиации на Курильских островах

Япония претендует на Юго-Курильские острова согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о "северных территориях". В то же время Россия настаивает на том, что якобы Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Автор: 

россия (97281) Япония (1321) Курилы (89)
Різниця між кацапами і українцями головна в тому що українці закінчили Другу світову війну у в 1945-му , а кацапи її до цих пір ведуть - просто міняючи противників!
Пока есть рашка, особливо гебешная, соседяй покоя не будет. Это как гопота, из соседнего подьезда, пока на тот свет не пристроишь возвращаются проблемы. Потому как холопам пофиг, другого решения не вижу.
Шта? Япония напала на СыСыСыР? Образование пропил?
Були б японці більш рішучишими, як китайці, то вже би давно відібрали своє.
У вас теж є шанс повернути Східну Пруссію. Ви ж в НАТІ, як не як, а ми ні.
А она им уже и не надо - бюргеры щедрые, еще деньжат и газпрому на сп2 подбросят шоб с голоду не опух...
Они только и могут,протестовать.а по факту НИЧЕГО!
вони ж не комуністи, то тільки комуністи такі агресивні і злобні....
Курилы - хороший повод для дружбы с НАТО, что заметно согревает сердце России.
За Японией не заржавеет.
Ну прям як Арестович казал , политолог ты наш ))
Та ти що!!! Прямо так і сказав? Кацап - та од тебе "лаптями " смердить!!!
Ты чьих будешь ? Не сс..ы , что лапоть , я никому об этом не скажу )))
"чьих?" - це ваше, "кацапське"! А я "сам по собі"!
Згоден,інколи хожу по іх сайтам- від бана до,, русской войни,,,причому, коли даєш дуже конкретну відповідь чи бан,чи ігнор -і знову платівка по старій колїї..Приклад-покажіть бомбардування ..дефендера...,не росія а ссср,не ..советская армия,а ркка....
договір від 41 до 46 року, про дружбу й ненапад з Японією, Японія з честью виконала, не напала на совок в тому же 41 р. коли падала мацква... дозволили з ДС зняти 50 дивізій і перекинути під мацкву... Чим відплатили Японіїї совєти? розв,язаням війни ще й загарбанням і окупацією споконвічно японських територій - як не згадати Бісмарка....
Там і Україна енний раз протестувала проти візиту )(уйла в Крим. Такий же результат буде і у японців.
