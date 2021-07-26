Япония протестует из-за визита премьера РФ Мишустина на Курилы

Правительство Японии недовольно визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп Курильской гряды и готовит официальный протест российской стороне.

Цель визита Мишустина не уточняется, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Речь идет об одном из четырех островов, которые после Второй мировой оккупировала Россия, называя Курильскими - это архипелаг в Тихом океане, который простирается от южной оконечности Камчатки до японского острова Хоккайдо.

Япония претендует на Юго-Курильские острова согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о "северных территориях". В то же время Россия настаивает на том, что якобы Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.