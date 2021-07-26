Японія протестує через візит прем'єра РФ Мішустина на Курили
Уряд Японії невдоволено візитом прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна на острів Ітуруп Курильської гряди і готує офіційний протест російській стороні.
Мета візиту Мішустина не уточнюється, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Йдеться про один з чотирьох островів, які після Другої світової окупувала Росія, називаючи Курильськими - це архіпелаг у Тихому океані, який простягається від південного краю Камчатки до японського острова Хоккайдо.
Японія претендує на Південно-Курильські острови згідно з Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року. В Японії територіальний спір з РФ офіційно називають питанням про "північні території". Водночас Росія наполягає на тому, що нібито Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни.
За Японией не заржавеет.