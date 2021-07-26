УКР
Японія протестує через візит прем'єра РФ Мішустина на Курили

Японія протестує через візит прем'єра РФ Мішустина на Курили

Уряд Японії невдоволено візитом прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна на острів Ітуруп Курильської гряди і готує офіційний протест російській стороні.

Мета візиту Мішустина не уточнюється, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Йдеться про один з чотирьох островів, які після Другої світової окупувала Росія, називаючи Курильськими - це архіпелаг у Тихому океані, який простягається від південного краю Камчатки до японського острова Хоккайдо.

Японія претендує на Південно-Курильські острови згідно з Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року. В Японії територіальний спір з РФ офіційно називають питанням про "північні території". Водночас Росія наполягає на тому, що нібито Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни.

Також читайте: Японія посилює захист повітряного простору через активність російської авіації на Курильських островах

+10
Різниця між кацапами і українцями головна в тому що українці закінчили Другу світову війну у в 1945-му , а кацапи її до цих пір ведуть - просто міняючи противників!
26.07.2021 10:57 Відповісти
+8
Пока есть рашка, особливо гебешная, соседяй покоя не будет. Это как гопота, из соседнего подьезда, пока на тот свет не пристроишь возвращаются проблемы. Потому как холопам пофиг, другого решения не вижу.
26.07.2021 10:05 Відповісти
+8
Шта? Япония напала на СыСыСыР? Образование пропил?
26.07.2021 10:51 Відповісти
Були б японці більш рішучишими, як китайці, то вже би давно відібрали своє.
26.07.2021 10:00 Відповісти
У вас теж є шанс повернути Східну Пруссію. Ви ж в НАТІ, як не як, а ми ні.
26.07.2021 10:33 Відповісти
А она им уже и не надо - бюргеры щедрые, еще деньжат и газпрому на сп2 подбросят шоб с голоду не опух...
26.07.2021 10:41 Відповісти
Они только и могут,протестовать.а по факту НИЧЕГО!
26.07.2021 10:28 Відповісти
вони ж не комуністи, то тільки комуністи такі агресивні і злобні....
26.07.2021 11:50 Відповісти
Пока есть рашка, особливо гебешная, соседяй покоя не будет. Это как гопота, из соседнего подьезда, пока на тот свет не пристроишь возвращаются проблемы. Потому как холопам пофиг, другого решения не вижу.
26.07.2021 10:05 Відповісти
Курилы - хороший повод для дружбы с НАТО, что заметно согревает сердце России.
За Японией не заржавеет.
26.07.2021 10:16 Відповісти
Шта? Япония напала на СыСыСыР? Образование пропил?
26.07.2021 10:51 Відповісти
Різниця між кацапами і українцями головна в тому що українці закінчили Другу світову війну у в 1945-му , а кацапи її до цих пір ведуть - просто міняючи противників!
26.07.2021 10:57 Відповісти
Ну прям як Арестович казал , политолог ты наш ))
26.07.2021 11:21 Відповісти
Та ти що!!! Прямо так і сказав? Кацап - та од тебе "лаптями " смердить!!!
26.07.2021 11:38 Відповісти
Ты чьих будешь ? Не сс..ы , что лапоть , я никому об этом не скажу )))
26.07.2021 11:42 Відповісти
"чьих?" - це ваше, "кацапське"! А я "сам по собі"!
26.07.2021 12:02 Відповісти
Згоден,інколи хожу по іх сайтам- від бана до,, русской войни,,,причому, коли даєш дуже конкретну відповідь чи бан,чи ігнор -і знову платівка по старій колїї..Приклад-покажіть бомбардування ..дефендера...,не росія а ссср,не ..советская армия,а ркка....
26.07.2021 12:00 Відповісти
договір від 41 до 46 року, про дружбу й ненапад з Японією, Японія з честью виконала, не напала на совок в тому же 41 р. коли падала мацква... дозволили з ДС зняти 50 дивізій і перекинути під мацкву... Чим відплатили Японіїї совєти? розв,язаням війни ще й загарбанням і окупацією споконвічно японських територій - як не згадати Бісмарка....
26.07.2021 11:55 Відповісти
Там і Україна енний раз протестувала проти візиту )(уйла в Крим. Такий же результат буде і у японців.
26.07.2021 12:01 Відповісти
 
 