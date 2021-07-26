Строительство крупнейшего тоннельного путепровода завершается на Полтавщине, - ОГА

Работы по строительству крупнейшего на Полтавщине путепровода тоннельного типа завершаются.

Путепровод находится на км 154+565 трассы Н-31 и предназначен для пересечения дороги крупногабаритной сельскохозяйственной техникой и автомобилями местных жителей. Его высота составляет 5,5 метров, ширина - 9 метров.

Отмечается, что он полностью выполнен из монолитного железобетона. На его строительство было израсходовано около 1000 квадратных метров бетона и более 200 тонн металлической арматуры. Для этого потребовалось около 100 бетоносмесителей.

Протяженность трассы Н-31 Днепр - Решетиловка, которая строится с нуля в рамках президентской программы "Большая стройка", составляет 138,4 км. Участок в Полтавской области имеет протяженность 79 км и будет полностью бетонным. Его строительство планируют завершить до Дня Независимости. Еще 59 км трассы строят в Днепропетровской области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог.

