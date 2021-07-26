РУС
Строительство крупнейшего тоннельного путепровода завершается на Полтавщине, - ОГА

Работы по строительству крупнейшего на Полтавщине путепровода тоннельного типа завершаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА.

Путепровод находится на км 154+565 трассы Н-31 и предназначен для пересечения дороги крупногабаритной сельскохозяйственной техникой и автомобилями местных жителей. Его высота составляет 5,5 метров, ширина - 9 метров.

Отмечается, что он полностью выполнен из монолитного железобетона. На его строительство было израсходовано около 1000 квадратных метров бетона и более 200 тонн металлической арматуры. Для этого потребовалось около 100 бетоносмесителей.

Протяженность трассы Н-31 Днепр - Решетиловка, которая строится с нуля в рамках президентской программы "Большая стройка", составляет 138,4 км. Участок в Полтавской области имеет протяженность 79 км и будет полностью бетонным. Его строительство планируют завершить до Дня Независимости. Еще 59 км трассы строят в Днепропетровской области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог.

строительство (2008) Большая стройка (728) Полтавская область (1269)
1000 квадратных метров бетона...
Цензор, кто нам пишет вот это все? Они хоть в школу ходили, эти писатели?!
26.07.2021 11:00 Ответить
мандель, брысь под шконку.
26.07.2021 11:16 Ответить
скажи спасибо, что не 1000 литров бетона написали после выходных.
26.07.2021 11:15 Ответить
Да уж. Что-то я про выходные не подумал.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:20 Ответить
у меня другой вопрос: в связи с постоянными дождями - предусмотрела ли хорошая ливневка в тоннеле? а то затопит всю вашу сельхозтехнику и будет она водоплавающей.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:31 Ответить
А яка довжина сєго дєтіща?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:09 Ответить
пишут так, что можно подумать - километров 20... банальная развязка, которую в Поднебесной делают максимум за неделю...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:12 Ответить
Цей тунель десь 20 м у довжину, судячи з показників кількості матеріалу. Масштаб просто вражає.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:26 Ответить
26.07.2021 11:32 Ответить
Проектировка развязок просто бездарная,на месте слияния старой и новой решетиловской трассы около компрессорной станции надо было просто сделать подземный проезд и получилась бы полуразвязка которая убрала бы все помехи при разворотах,зато рядом строят два надземных перехода ведущих в глухую степь и по которым никто кроме охотников ходить не будет.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:09 Ответить
так "велике крадiвництво" жеж... вон, аж 1000 бетонных квадратов укатали.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:18 Ответить
клятий Зе-диктатор... все ніяк не вгамується зі своїми дорогами, мостами, школами, лікарнями, патронними заводами...

все робить, щоб виставити Петра Олексійовича Порошенка мародером та шматком гівна...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:10 Ответить
в день, когда Яна не отбрасывает тень..
зовется в народе критический день..
показать весь комментарий
26.07.2021 11:28 Ответить
Особливо, коли приписує собі те, що великою часткою зроблено за ПП.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:31 Ответить
Эта долбанная совковость, завершить строительство КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ !!! ТЬФУ !!!
показать весь комментарий
26.07.2021 11:25 Ответить
Так совки ж інакше не можуть.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:31 Ответить
Эх, клоуны...прокатитесь из Анталии в Кириши...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:55 Ответить
200 тонн металлической арматуры? Остальное залили без арматуры? Или на спичках?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:59 Ответить
Прям,,,, возвели….
Тоннель под Монбланом нервно курит в сторонке
показать весь комментарий
26.07.2021 12:01 Ответить
"1000 квадратных метров бетона" ? Это сколько ? Может все же ..... кубических метров?
показать весь комментарий
26.07.2021 12:49 Ответить
 
 