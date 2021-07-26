Будівництво найбільшого тунельного шляхопроводу завершується на Полтавщині, - ОДА

Роботи з будівництва найбільшого на Полтавщині шляхопроводу тунельного типу завершуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Полтавської ОДА.

Шляхопровід розташовується на км 154+565 траси Н-31 і призначений для перетину дороги великогабаритною сільськогосподарською технікою та автомобілями місцевих жителів. Його висота становить 5,5 метри, ширина - 9 метрів.

Зазначається, що він повністю виконаний з монолітного залізобетону. На його будівництво було витрачено приблизно 1000 квадратних метрів бетону і понад 200 тонн металевих арматур. Для цього було потрібно майже 100 бетонозмішувачів.

Протяжність траси Н-31 Дніпро - Решетилівка, яка будується з нуля в межах президентської програми "Велике будівництво", становить 138,4 км. Ділянка в Полтавській області має протяжність 79 км і буде повністю бетонною. Її будівництво планують завершити до Дня Незалежності. Ще 59 км траси будують у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу державних доріг.

