УКР
Новини
8 638 21

Будівництво найбільшого тунельного шляхопроводу завершується на Полтавщині, - ОДА

Роботи з будівництва найбільшого на Полтавщині шляхопроводу тунельного типу завершуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Полтавської ОДА.

Шляхопровід розташовується на км 154+565 траси Н-31 і призначений для перетину дороги великогабаритною сільськогосподарською технікою та автомобілями місцевих жителів. Його висота становить 5,5 метри, ширина - 9 метрів.

Зазначається, що він повністю виконаний з монолітного залізобетону. На його будівництво було витрачено приблизно 1000 квадратних метрів бетону і понад 200 тонн металевих арматур. Для цього було потрібно майже 100 бетонозмішувачів.

Протяжність траси Н-31 Дніпро - Решетилівка, яка будується з нуля в межах президентської програми "Велике будівництво", становить 138,4 км. Ділянка в Полтавській області має протяжність 79 км і буде повністю бетонною. Її будівництво планують завершити до Дня Незалежності. Ще 59 км траси будують у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу державних доріг.

Також дивіться: Мультифункціональний спорткомплекс будують у Тростянці на Сумщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

будівництво (3080) Велике будівництво (743) Полтавська область (1232)
+7
1000 квадратных метров бетона...
Цензор, кто нам пишет вот это все? Они хоть в школу ходили, эти писатели?!
показати весь коментар
26.07.2021 11:00 Відповісти
+6
мандель, брысь под шконку.
показати весь коментар
26.07.2021 11:16 Відповісти
+3
скажи спасибо, что не 1000 литров бетона написали после выходных.
показати весь коментар
26.07.2021 11:15 Відповісти
А яка довжина сєго дєтіща?
показати весь коментар
26.07.2021 11:09 Відповісти
пишут так, что можно подумать - километров 20... банальная развязка, которую в Поднебесной делают максимум за неделю...
показати весь коментар
26.07.2021 11:12 Відповісти
Цей тунель десь 20 м у довжину, судячи з показників кількості матеріалу. Масштаб просто вражає.
показати весь коментар
26.07.2021 11:26 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 11:32 Відповісти
Проектировка развязок просто бездарная,на месте слияния старой и новой решетиловской трассы около компрессорной станции надо было просто сделать подземный проезд и получилась бы полуразвязка которая убрала бы все помехи при разворотах,зато рядом строят два надземных перехода ведущих в глухую степь и по которым никто кроме охотников ходить не будет.
показати весь коментар
26.07.2021 11:09 Відповісти
так "велике крадiвництво" жеж... вон, аж 1000 бетонных квадратов укатали.
показати весь коментар
26.07.2021 11:18 Відповісти
клятий Зе-диктатор... все ніяк не вгамується зі своїми дорогами, мостами, школами, лікарнями, патронними заводами...

все робить, щоб виставити Петра Олексійовича Порошенка мародером та шматком гівна...
показати весь коментар
26.07.2021 11:10 Відповісти
мандель, брысь под шконку.
показати весь коментар
26.07.2021 11:16 Відповісти
в день, когда Яна не отбрасывает тень..
зовется в народе критический день..
показати весь коментар
26.07.2021 11:28 Відповісти
Особливо, коли приписує собі те, що великою часткою зроблено за ПП.
показати весь коментар
26.07.2021 11:31 Відповісти
Эта долбанная совковость, завершить строительство КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ !!! ТЬФУ !!!
показати весь коментар
26.07.2021 11:25 Відповісти
Так совки ж інакше не можуть.
показати весь коментар
26.07.2021 11:31 Відповісти
Эх, клоуны...прокатитесь из Анталии в Кириши...
показати весь коментар
26.07.2021 11:55 Відповісти
200 тонн металлической арматуры? Остальное залили без арматуры? Или на спичках?
показати весь коментар
26.07.2021 11:59 Відповісти
Прям,,,, возвели….
Тоннель под Монбланом нервно курит в сторонке
показати весь коментар
26.07.2021 12:01 Відповісти
"1000 квадратных метров бетона" ? Это сколько ? Может все же ..... кубических метров?
показати весь коментар
26.07.2021 12:49 Відповісти
 
 