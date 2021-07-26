Голубовская об опасности "дельта"-штамма коронавируса: Может ускользать от иммунной системы
Штамм коронавируса "дельта" имеет около 15 различных мутаций в сравнении с исходным вирусом, две из которых помогают ему избежать антител, как природных, так и приобретенных после вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заслуженный врач, главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская изданию "Факты".
По ее словам, мутация P681R ответственна за "прилипание" вируса к клеткам человека, и способствует образованию синцития, который можно назвать фабрикой по производству клеток.
"Возможность создания синцития не уникальна для штамма "Дельта" или даже SARS-CoV-2, его ранние варианты и другие вирусы, такие как RSV (респираторно-синцитиальный вирус), могут делать то же самое, но синцитий, созданный "дельтой", намного шире. Это объясняет буквально взрывное нарастание вирусной нагрузки, которую сопровождает выраженная клиническая симптоматика — повышение температуры, интоксикация, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации буквально на 4-5-й день после дебюта клинических симптомов. Это также обуславливает более высокую контагиозность возбудителя.
Способность штамма "дельта" образовывать синцитий помогает ему ускользать от иммунной системы, что делает вирус более опасным для организма. В процессе воспроизведения вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые после гибели клетки попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующих антител.
Когда клетки сливаются в синцитий, вирус штамма "дельта", находящийся внутри, избегает действия антител, а еще — частично ускользает от антител, вырабатываемых в ответ на вакцинацию. Больше всего такой эффект выражен у пожилых людей. Мутация способна нанести больший вред тканям и органам, особенно легким", - отметила врач.
Также она добавила, что согласно данным проведенных в Великобритании исследований, если человек вакцинирован от COVID-19 один раз, то эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации.
Для того, чтобы уберечься от штамма "дельта", следует:
- вакцинироваться и ревакцинироваться тем, кто получил первую дозу;
- приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;
- после вакцинации избегайте людных мест, носите маски — особенно в течение первой недели, поскольку вы остаетесь уязвимы к инфицированию;
- следует оздоровиться и помнить о правильном питании и полноценном сне.
