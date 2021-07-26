РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7785 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 041 29

Голубовская об опасности "дельта"-штамма коронавируса: Может ускользать от иммунной системы

Голубовская об опасности "дельта"-штамма коронавируса: Может ускользать от иммунной системы

Штамм коронавируса "дельта" имеет около 15 различных мутаций в сравнении с исходным вирусом, две из которых помогают ему избежать антител, как природных, так и приобретенных после вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заслуженный врач, главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская изданию "Факты".

По ее словам, мутация P681R ответственна за "прилипание" вируса к клеткам человека, и способствует образованию синцития, который можно назвать фабрикой по производству клеток.

"Возможность создания синцития не уникальна для штамма "Дельта" или даже SARS-CoV-2, его ранние варианты и другие вирусы, такие как RSV (респираторно-синцитиальный вирус), могут делать то же самое, но синцитий, созданный "дельтой", намного шире. Это объясняет буквально взрывное нарастание вирусной нагрузки, которую сопровождает выраженная клиническая симптоматика — повышение температуры, интоксикация, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации буквально на 4-5-й день после дебюта клинических симптомов. Это также обуславливает более высокую контагиозность возбудителя.

Способность штамма "дельта" образовывать синцитий помогает ему ускользать от иммунной системы, что делает вирус более опасным для организма. В процессе воспроизведения вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые после гибели клетки попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующих антител.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская о вакцинации: Это лучше сделать сейчас, когда уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад

Когда клетки сливаются в синцитий, вирус штамма "дельта", находящийся внутри, избегает действия антител, а еще — частично ускользает от антител, вырабатываемых в ответ на вакцинацию. Больше всего такой эффект выражен у пожилых людей. Мутация способна нанести больший вред тканям и органам, особенно легким", - отметила врач.

Также она добавила, что согласно данным проведенных в Великобритании исследований, если человек вакцинирован от COVID-19 один раз, то эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации.

Для того, чтобы уберечься от штамма "дельта", следует:

- вакцинироваться и ревакцинироваться тем, кто получил первую дозу;

- приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;

- после вакцинации избегайте людных мест, носите маски — особенно в течение первой недели, поскольку вы остаетесь уязвимы к инфицированию;

- следует оздоровиться и помнить о правильном питании и полноценном сне.

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
после вакцинации избегайте людных мест, носите маски - особенно в течение первой недели, поскольку вы остаетесь уязвимы к инфицированию


Все что нужно знать о вакцинации...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:21 Ответить
+6
Эта Голубовская, сидящая на тендерах по запкупкам, уже такое светило шокапец. Можно подумать, других инфекционистов нету. По любому поводу серет и серет.
Зато не забыла протянуть закупку ремдесевира по 20 тыс грн на курс лечения, хотя банальный дексаметазон для купирования осложнений Ковида - в разы эффективнее. Информация ВОЗ, если что, и из личного опыта - за 1 укол температура падает до нормальной и прекращается развитие осложнений в легких.

Но увы, дексаметазон стоит 20 грн на курс.. и для МОЗа и Голубовской это конечно жуткий недостаток...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:34 Ответить
+4
А гиде, спрашиваецца, эпсилон, дзета, эта, тета, йота, каппа? Не звучит? Не задевает массы?
Ну ясно понятно
показать весь комментарий
26.07.2021 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эта Голубовская, сидящая на тендерах по запкупкам, уже такое светило шокапец. Можно подумать, других инфекционистов нету. По любому поводу серет и серет.
Зато не забыла протянуть закупку ремдесевира по 20 тыс грн на курс лечения, хотя банальный дексаметазон для купирования осложнений Ковида - в разы эффективнее. Информация ВОЗ, если что, и из личного опыта - за 1 укол температура падает до нормальной и прекращается развитие осложнений в легких.

Но увы, дексаметазон стоит 20 грн на курс.. и для МОЗа и Голубовской это конечно жуткий недостаток...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:34 Ответить
сразу видно, что у тебя, пока что, никто из близких еще не умер от ковид19...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:35 Ответить
при чем смерть от Ковида до высеров этой дамы, которая только и делает что шастает по всем СМИ, эдакий спаситель Отечества.
Если бы ты хоть что-то понимал в медицине и фармацевтике, понимал бы, какую ахинею она периодически несет.
Если что - я и переболел и привился, уже и второй дозой.
Не это мрази Голубовской за это спасибо.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:38 Ответить
вчера кстати была информация об открытии английских ученых, что у переболевших на ковид19 понижаются когнитивные функции, т.е. они становятся глупее...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:41 Ответить
когда Вы будете главным советником-инфекционистом Минздрава --я с удовольствием буду прислушиваться и к Вам...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:49 Ответить
Ненавижу кетайцев!
показать весь комментарий
26.07.2021 11:21 Ответить
после вакцинации избегайте людных мест, носите маски - особенно в течение первой недели, поскольку вы остаетесь уязвимы к инфицированию


Все что нужно знать о вакцинации...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:21 Ответить
После вакцинации есть срок в несколько недель, после которого вакцинация работает.
Это все, что нужно знать о идиотах, которые не в курсе этой элементарной информации.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:58 Ответить
Мій знайомий лікар вже прогнозує після "дельта-штамма" появу "лямда-штамма"...Він просто знає грецький алфавіт...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:24 Ответить
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f5f8339a7947bbf40efc7e В ВОЗ сообщили о распространении штамма COVID ...

https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&oq=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC+&aqs=chrome.1.69i57j0j0i30l3j0i8i30.6421j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b36WkTqr2z0J:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f5f8339a7947bbf40efc7e+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

6 дней назад - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение штамма коронавируса лямбда более чем в 30 странах.

ничего сложного, достаточно уметь читать.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:35 Ответить
А гиде, спрашиваецца, эпсилон, дзета, эта, тета, йота, каппа? Не звучит? Не задевает массы?
Ну ясно понятно
показать весь комментарий
26.07.2021 11:40 Ответить
Скорее всего они есть, но мало отличаются от дельты. Мутаций любого вируса, вообще-то намного больше чем букв в любом алфавите.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:00 Ответить
Кстате, ширмассы из греческого ещё знают развишта пи (не подходит увы) ну и омега. Ню, мю, фи, хи врядли подойдут, так что новых штаммов наверно не будет
показать весь комментарий
26.07.2021 11:52 Ответить
Пи еще как подойдет. Представляешь, как будет звучно - в Украину идет Пи..., или на Украину наступает Пи...
показать весь комментарий
26.07.2021 13:24 Ответить
Кароче, вакцинируйтесь до самой смерти, носите противогазы не снимая, сидите дома и жрите обои со стен т.к. деньги вам не нужны. И вуаля, доживёте здоровым и красивым
показать весь комментарий
26.07.2021 11:25 Ответить
ты лично можешь не вакцинироваться.

Теория Дарвина о происхождении видов и естественном отборе все еще в действии.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:35 Ответить
согласен, что инстинкт самовыживания у некоторых индивидумов отсутствует напрочь. Это какой то изьян в их психике.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:40 Ответить
Тада, колют всякие непроверенные шмурдяки себе в порядке эксперимента.
показать весь комментарий
26.07.2021 11:44 Ответить
Это для вас любая вакцина есть что-то одинаковое непроверенное.
Идиоты всегда склонны обобщать
показать весь комментарий
26.07.2021 13:02 Ответить
Тю, та я ж Вам не запрещаю. Колитесь на здоровье. Я всего лишь констатирую факт: "Лохдауну быть!"
показать весь комментарий
26.07.2021 12:28 Ответить
..."носите противогазы не снимая" - а також шапки-вушанки і валянки влітку.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:43 Ответить
Не люблю апокалиптических, даже не предсказаний, нет - а и высказываний, но все как-то так себе складывается, что будет вскорости бегать люд за вакцинами, как за ширкой - раз в неделю...
показать весь комментарий
26.07.2021 11:30 Ответить
Організм половини українців інтоксикований С2Н5ОН, усіляким вірусам там немає місця!
показать весь комментарий
26.07.2021 11:32 Ответить
Гыгыгы " эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации" а скокаскока без прививки госпитализируецца?
показать весь комментарий
26.07.2021 11:38 Ответить
Так на початку ж вона каже,що дельта вислизає від антитіл. Все.Вакцина шкідлива.А далі пише,що треба вакцинуватись.
показать весь комментарий
26.07.2021 14:45 Ответить
Будущие штаммы COVID-19:
Голубовська про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу: Може вислизати від імунної системи - Цензор.НЕТ 2275

Потом перейдем на китайские иероглифы.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:01 Ответить
 
 