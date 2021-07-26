УКР
Новини Коронавірус і карантин
7 041 29

Голубовська про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу: Може вислизати від імунної системи

Голубовська про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу: Може вислизати від імунної системи

Штам коронавірусу "Дельта" має майже 15 різних мутацій порівняно з вихідним вірусом, дві з яких допомагають йому уникати антитіл, як природних, так і набутих після вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заслужена лікарка, головна позаштатна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська виданню "Факти".

За її словами, мутація P681R відповідальна за "прилипання" вірусу до клітин людини і сприяє утворенню синцитію, який можна назвати фабрикою з виробництва клітин.

"Можливість створення синцитію не є унікальною для штаму "Дельта" або навіть SARS-CoV-2, його ранні варіанти та інші віруси, наприклад RSV (респіраторно-синцитіальний вірус), можуть робити те саме, але синцитій, створений "Дельтою", набагато ширший. Це пояснює буквально вибухове наростання вірусного навантаження, що супроводжується вираженою клінічною симптоматикою – підвищенням температури, інтоксикацією, ранніми вірусними пневмоніями, які можуть призводити до зниження сатурації буквально на 4-5-й день після дебюту клінічних симптомів. Це також зумовлює вищу контагіозність збудника.

Здатність штаму "Дельта" утворювати синцитій допомагає йому вислизати від імунної системи, що робить вірус небезпечнішим для організму. У процесі відтворення віруси пошкоджують клітинний апарат і створюють свої копії, які після загибелі клітини потрапляють у міжклітинний простір і лише там зазнають атаки антитіл-нейтралізаторів.

Також читайте: Голубовська про вакцинацію: Це краще зробити зараз, коли рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад

Коли клітини зливаються в синцитій, вірус штаму "Дельта", що розташований всередині, уникає дії антитіл, а ще – частково вислизає від антитіл, що виробляються у відповідь на вакцинацію. Найбільше такий ефект виражений у літніх людей. Мутація здатна завдати більшої шкоди тканинам і органам, особливо легеням", - зазначила лікарка.

Також вона додала, що згідно з даними проведених у Великій Британії досліджень, якщо людина вакцинована проти COVID-19 один раз, то ефективність щеплення становить приблизно 30% для запобігання хворобі і 75% для запобігання госпіталізації.

Для того, щоб уберегтися від штаму "Дельта", слід:

- вакцинуватися та ревакцинуватися тим, хто отримав першу дозу;

- пріоритет у вакцинації треба віддавати неімунним, особливо з груп ризику;

- після вакцинації уникайте людних місць, носіть маски – особливо протягом першого тижня, позаяк ви залишаєтеся вразливими до інфікування;

- слід оздоровитися та пам’ятати про правильне харчування і повноцінний сон.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)
Топ коментарі
+9
после вакцинации избегайте людных мест, носите маски - особенно в течение первой недели, поскольку вы остаетесь уязвимы к инфицированию


Все что нужно знать о вакцинации...
26.07.2021 11:21 Відповісти
+6
Эта Голубовская, сидящая на тендерах по запкупкам, уже такое светило шокапец. Можно подумать, других инфекционистов нету. По любому поводу серет и серет.
Зато не забыла протянуть закупку ремдесевира по 20 тыс грн на курс лечения, хотя банальный дексаметазон для купирования осложнений Ковида - в разы эффективнее. Информация ВОЗ, если что, и из личного опыта - за 1 укол температура падает до нормальной и прекращается развитие осложнений в легких.

Но увы, дексаметазон стоит 20 грн на курс.. и для МОЗа и Голубовской это конечно жуткий недостаток...
26.07.2021 11:34 Відповісти
+4
А гиде, спрашиваецца, эпсилон, дзета, эта, тета, йота, каппа? Не звучит? Не задевает массы?
Ну ясно понятно
26.07.2021 11:40 Відповісти
26.07.2021 11:34 Відповісти
сразу видно, что у тебя, пока что, никто из близких еще не умер от ковид19...
26.07.2021 11:35 Відповісти
при чем смерть от Ковида до высеров этой дамы, которая только и делает что шастает по всем СМИ, эдакий спаситель Отечества.
Если бы ты хоть что-то понимал в медицине и фармацевтике, понимал бы, какую ахинею она периодически несет.
Если что - я и переболел и привился, уже и второй дозой.
Не это мрази Голубовской за это спасибо.
26.07.2021 11:38 Відповісти
вчера кстати была информация об открытии английских ученых, что у переболевших на ковид19 понижаются когнитивные функции, т.е. они становятся глупее...
показати весь коментар
26.07.2021 11:41 Відповісти
когда Вы будете главным советником-инфекционистом Минздрава --я с удовольствием буду прислушиваться и к Вам...
26.07.2021 11:49 Відповісти
Ненавижу кетайцев!
26.07.2021 11:21 Відповісти
После вакцинации есть срок в несколько недель, после которого вакцинация работает.
Это все, что нужно знать о идиотах, которые не в курсе этой элементарной информации.
26.07.2021 12:58 Відповісти
Мій знайомий лікар вже прогнозує після "дельта-штамма" появу "лямда-штамма"...Він просто знає грецький алфавіт...
26.07.2021 11:24 Відповісти
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f5f8339a7947bbf40efc7e В ВОЗ сообщили о распространении штамма COVID ...

https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&oq=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC+&aqs=chrome.1.69i57j0j0i30l3j0i8i30.6421j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b36WkTqr2z0J:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f5f8339a7947bbf40efc7e+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

6 дней назад - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение штамма коронавируса лямбда более чем в 30 странах.

ничего сложного, достаточно уметь читать.
26.07.2021 11:35 Відповісти
А гиде, спрашиваецца, эпсилон, дзета, эта, тета, йота, каппа? Не звучит? Не задевает массы?
Ну ясно понятно
26.07.2021 11:40 Відповісти
Скорее всего они есть, но мало отличаются от дельты. Мутаций любого вируса, вообще-то намного больше чем букв в любом алфавите.
26.07.2021 13:00 Відповісти
Кстате, ширмассы из греческого ещё знают развишта пи (не подходит увы) ну и омега. Ню, мю, фи, хи врядли подойдут, так что новых штаммов наверно не будет
26.07.2021 11:52 Відповісти
Пи еще как подойдет. Представляешь, как будет звучно - в Украину идет Пи..., или на Украину наступает Пи...
26.07.2021 13:24 Відповісти
Кароче, вакцинируйтесь до самой смерти, носите противогазы не снимая, сидите дома и жрите обои со стен т.к. деньги вам не нужны. И вуаля, доживёте здоровым и красивым
26.07.2021 11:25 Відповісти
ты лично можешь не вакцинироваться.

Теория Дарвина о происхождении видов и естественном отборе все еще в действии.
26.07.2021 11:35 Відповісти
согласен, что инстинкт самовыживания у некоторых индивидумов отсутствует напрочь. Это какой то изьян в их психике.
26.07.2021 11:40 Відповісти
Тада, колют всякие непроверенные шмурдяки себе в порядке эксперимента.
26.07.2021 11:44 Відповісти
Это для вас любая вакцина есть что-то одинаковое непроверенное.
Идиоты всегда склонны обобщать
26.07.2021 13:02 Відповісти
Тю, та я ж Вам не запрещаю. Колитесь на здоровье. Я всего лишь констатирую факт: "Лохдауну быть!"
26.07.2021 12:28 Відповісти
..."носите противогазы не снимая" - а також шапки-вушанки і валянки влітку.
26.07.2021 21:43 Відповісти
Не люблю апокалиптических, даже не предсказаний, нет - а и высказываний, но все как-то так себе складывается, что будет вскорости бегать люд за вакцинами, как за ширкой - раз в неделю...
26.07.2021 11:30 Відповісти
Організм половини українців інтоксикований С2Н5ОН, усіляким вірусам там немає місця!
26.07.2021 11:32 Відповісти
Гыгыгы " эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации" а скокаскока без прививки госпитализируецца?
26.07.2021 11:38 Відповісти
Так на початку ж вона каже,що дельта вислизає від антитіл. Все.Вакцина шкідлива.А далі пише,що треба вакцинуватись.
26.07.2021 14:45 Відповісти
Будущие штаммы COVID-19:
Голубовська про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу: Може вислизати від імунної системи - Цензор.НЕТ 2275

Потом перейдем на китайские иероглифы.
26.07.2021 15:01 Відповісти
 
 