Голубовська про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу: Може вислизати від імунної системи

Штам коронавірусу "Дельта" має майже 15 різних мутацій порівняно з вихідним вірусом, дві з яких допомагають йому уникати антитіл, як природних, так і набутих після вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заслужена лікарка, головна позаштатна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська виданню "Факти".

За її словами, мутація P681R відповідальна за "прилипання" вірусу до клітин людини і сприяє утворенню синцитію, який можна назвати фабрикою з виробництва клітин.

"Можливість створення синцитію не є унікальною для штаму "Дельта" або навіть SARS-CoV-2, його ранні варіанти та інші віруси, наприклад RSV (респіраторно-синцитіальний вірус), можуть робити те саме, але синцитій, створений "Дельтою", набагато ширший. Це пояснює буквально вибухове наростання вірусного навантаження, що супроводжується вираженою клінічною симптоматикою – підвищенням температури, інтоксикацією, ранніми вірусними пневмоніями, які можуть призводити до зниження сатурації буквально на 4-5-й день після дебюту клінічних симптомів. Це також зумовлює вищу контагіозність збудника.

Здатність штаму "Дельта" утворювати синцитій допомагає йому вислизати від імунної системи, що робить вірус небезпечнішим для організму. У процесі відтворення віруси пошкоджують клітинний апарат і створюють свої копії, які після загибелі клітини потрапляють у міжклітинний простір і лише там зазнають атаки антитіл-нейтралізаторів.

Коли клітини зливаються в синцитій, вірус штаму "Дельта", що розташований всередині, уникає дії антитіл, а ще – частково вислизає від антитіл, що виробляються у відповідь на вакцинацію. Найбільше такий ефект виражений у літніх людей. Мутація здатна завдати більшої шкоди тканинам і органам, особливо легеням", - зазначила лікарка.

Також вона додала, що згідно з даними проведених у Великій Британії досліджень, якщо людина вакцинована проти COVID-19 один раз, то ефективність щеплення становить приблизно 30% для запобігання хворобі і 75% для запобігання госпіталізації.

Для того, щоб уберегтися від штаму "Дельта", слід:

- вакцинуватися та ревакцинуватися тим, хто отримав першу дозу;

- пріоритет у вакцинації треба віддавати неімунним, особливо з груп ризику;

- після вакцинації уникайте людних місць, носіть маски – особливо протягом першого тижня, позаяк ви залишаєтеся вразливими до інфікування;

- слід оздоровитися та пам’ятати про правильне харчування і повноцінний сон.