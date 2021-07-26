До новой волны COVID-19 осталось не больше месяца, - Радуцкий
До новой волны коронавируса в Украине осталось не больше месяца. К новой вспышке заболевания в стране нужно готовиться и активно проводить вакцинацию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"До новой волны, по всем прогнозам, остается не более месяца. Это время нужно потратить максимально эффективно", - отметил Радуцкий.
По его словам, в стране растут темпы вакцинации от вируса. В течение прошлых выходных, 24 и 25 июля, сделали 134 тыс. прививок, что является новым рекордом.
"Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн проведенным прививкам. Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок", - добавил он.
В то же время ситуация с вакцинацией от коронавируса неоднозначна в регионах. В некоторых из них, например, в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской областях, активно иммунизируют граждан.
В то же время в других это делают гораздо медленнее, среди них — Одесская, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Донецкая и Луганская.
Сейчас в Украине достаточное количество вакцин для прививок граждан. Темпы иммунизации зависят от желания украинцев вакцинироваться и действий местной власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
просто прогнозы? а мероприятия про недопущению этого ????
які можуть бути заходи, якщо зараз маски, наприклад, вже майже ніде і ніхто не носить?
А скільки заїхало хворих через адмінкордон з окупованим півосторовом Крим? А скільки продовжує іхати з ********** (незважаючи на необхідність надання при перетині кордону плр-тесту)?
Тому, нажаль, отримаємо чергову хвилю.
І так, ця хвиля буде для влади дуже зручною, тому що на нас чекає гаряча осінь..
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.