До новой волны COVID-19 осталось не больше месяца, - Радуцкий

До новой волны коронавируса в Украине осталось не больше месяца. К новой вспышке заболевания в стране нужно готовиться и активно проводить вакцинацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"До новой волны, по всем прогнозам, остается не более месяца. Это время нужно потратить максимально эффективно", - отметил  Радуцкий.

По его словам, в стране растут темпы вакцинации от вируса. В течение прошлых выходных, 24 и 25 июля, сделали 134 тыс. прививок, что является новым рекордом.

"Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн проведенным прививкам. Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень заболеваемости "дельта"-штаммом коронавируса среди вакцинированных крайне низок, - Радуцкий

В то же время ситуация с вакцинацией от коронавируса неоднозначна в регионах. В некоторых из них, например, в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской областях, активно иммунизируют граждан.

В то же время в других это делают гораздо медленнее, среди них — Одесская, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Донецкая и Луганская.

Сейчас в Украине достаточное количество вакцин для прививок граждан. Темпы иммунизации зависят от желания украинцев вакцинироваться и действий местной власти.

+15
Я так понимаю получена инструкция сверху, объявить с 1 сентября новую волну и ниипёт.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:09 Ответить
+9
Такой точный прогноз - будут распространять умышленно?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:18 Ответить
+6
кРадуцкий мерзость....
показать весь комментарий
26.07.2021 15:06 Ответить
чуть больше. 30 августа клоуну напихают в макитру. Тогда и начнется...
показать весь комментарий
26.07.2021 15:04 Ответить
кРадуцкий мерзость....
показать весь комментарий
26.07.2021 15:06 Ответить
радуцький хитрожопа мерзость
показать весь комментарий
26.07.2021 19:52 Ответить
Брехня, вересень-жовтень ще будуть теплими. Сезонні ГРВІ та грип почнуться з листопада.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:06 Ответить
а в Индии зима?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:39 Ответить
т.е. еще месяц на голодном пайке? да крадуцкий???
просто прогнозы? а мероприятия про недопущению этого ????
показать весь комментарий
26.07.2021 15:06 Ответить
потвору кГадуцького ненавиджу, але..
які можуть бути заходи, якщо зараз маски, наприклад, вже майже ніде і ніхто не носить?
А скільки заїхало хворих через адмінкордон з окупованим півосторовом Крим? А скільки продовжує іхати з ********** (незважаючи на необхідність надання при перетині кордону плр-тесту)?
Тому, нажаль, отримаємо чергову хвилю.
І так, ця хвиля буде для влади дуже зручною, тому що на нас чекає гаряча осінь..
показать весь комментарий
26.07.2021 15:44 Ответить
"У нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям и не откроет статистику. Все только изучается" (с) Та я не знаю - сміятися чи плакати: Pfizer планує тестувати трьохдозову схему проти Дельти...(с)
показать весь комментарий
26.07.2021 15:07 Ответить
2100 год. На берегу реки стоят дедушка и внучка. Внучка спрашивает:
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:09 Ответить
Я так понимаю получена инструкция сверху, объявить с 1 сентября новую волну и ниипёт.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:09 Ответить
Яка ще нова хвиля? Чемпіон обіцяв до 24 серпня вакцинувати 70% населення і всьо буде ОК.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:09 Ответить
Пора продавать маски...поспели уже..😀
показать весь комментарий
26.07.2021 15:11 Ответить
Фельдшер скорой помощи гадает по звёздам....
показать весь комментарий
26.07.2021 15:15 Ответить
До нової хвилі COVID-19 залишилося не більше місяця, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1754
показать весь комментарий
26.07.2021 15:30 Ответить
Такой точный прогноз - будут распространять умышленно?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:18 Ответить
Осенью у народа политическое обострение,как раз вводить локдаун.
показать весь комментарий
26.07.2021 15:23 Ответить
правильно отпуска закончатся и в стойло, что бы кловану не мешали тарифы поднимать с беней на электрику и газ
показать весь комментарий
26.07.2021 15:27 Ответить
В резервном фонде хоть одна маска осталась или мыши уже всё съели ?
показать весь комментарий
26.07.2021 15:58 Ответить
Зедебилы необходимо не рассказывать ,а действовать.В первую очередь ,закрыть границы с козлостаном,крымом и лугандонами. Откуда сотнями ежедневно привозится зараза!
показать весь комментарий
26.07.2021 16:17 Ответить
10 млн вакцинується, 10 млн. вже реально перехворіло. На кому розійдеться третя хвиля?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:30 Ответить
Пророк ты наш иудейский .что еще прокоментируеш?
показать весь комментарий
26.07.2021 16:37 Ответить
Интересно -война с рф уже фсе?
показать весь комментарий
26.07.2021 17:37 Ответить
"И болеть будете, столько сколько нужно" - Я доктор, мне виднее.
показать весь комментарий
26.07.2021 18:49 Ответить
Всем на все и на вирус в том числе давно нас рать..Маршрутки, магазины, госучреждения забиты безмасочниками.. Ну, начнется волна, пусть начинается..Идёт естественный отбор.. Не надо мешать природе
показать весь комментарий
26.07.2021 18:55 Ответить
масочки продавай, зеленый дебил ТМ (КРАДУЦЬКИЙ)
показать весь комментарий
26.07.2021 23:51 Ответить
 
 