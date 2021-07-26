До новой волны COVID-19 осталось не больше месяца, - Радуцкий

До новой волны коронавируса в Украине осталось не больше месяца. К новой вспышке заболевания в стране нужно готовиться и активно проводить вакцинацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"До новой волны, по всем прогнозам, остается не более месяца. Это время нужно потратить максимально эффективно", - отметил Радуцкий.

По его словам, в стране растут темпы вакцинации от вируса. В течение прошлых выходных, 24 и 25 июля, сделали 134 тыс. прививок, что является новым рекордом.

"Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн проведенным прививкам. Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок", - добавил он.

В то же время ситуация с вакцинацией от коронавируса неоднозначна в регионах. В некоторых из них, например, в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Николаевской областях, активно иммунизируют граждан.

В то же время в других это делают гораздо медленнее, среди них — Одесская, Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская, Донецкая и Луганская.

Сейчас в Украине достаточное количество вакцин для прививок граждан. Темпы иммунизации зависят от желания украинцев вакцинироваться и действий местной власти.