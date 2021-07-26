До нової хвилі COVID-19 залишилося не більше місяця, - Радуцький
До нової хвилі коронавірусу в Україні залишилося не більше місяця. До нового спалаху захворювання в країні потрібно готуватися і активно проводити вакцинацію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такий прогноз озвучив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"До нової хвилі, за всіма прогнозами, залишається не більше місяця. Цей час потрібно витратити максимально ефективно", - зазначив Радуцький.
За його словами, в країні зростають темпи вакцинації від вірусу. Протягом минулих вихідних, 24 і 25 липня, зробили 134 тис. щеплень, що є новим рекордом.
"Темпи вакцинації ростуть на очах. Стрімко наближаємося до 5 млн проведених щеплень. Якщо тенденція збережеться, на початку осені вийдемо на рівень в 10 млн щеплень", - додав він.
У той же час ситуація з вакцинацією від коронавірусу неоднозначна в регіонах. У деяких з них, наприклад, в Київській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях, активно імунізують громадян.
У той же час в інших це роблять набагато повільніше, серед них - Одеська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Донецька і Луганська.
Зараз в Україні достатня кількість вакцин для щеплень громадян. Темпи імунізації залежать від бажання українців вакцинуватися і дій місцевої влади.
просто прогнозы? а мероприятия про недопущению этого ????
які можуть бути заходи, якщо зараз маски, наприклад, вже майже ніде і ніхто не носить?
А скільки заїхало хворих через адмінкордон з окупованим півосторовом Крим? А скільки продовжує іхати з ********** (незважаючи на необхідність надання при перетині кордону плр-тесту)?
Тому, нажаль, отримаємо чергову хвилю.
І так, ця хвиля буде для влади дуже зручною, тому що на нас чекає гаряча осінь..
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.