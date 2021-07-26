До нової хвилі COVID-19 залишилося не більше місяця, - Радуцький

До нової хвилі коронавірусу в Україні залишилося не більше місяця. До нового спалаху захворювання в країні потрібно готуватися і активно проводити вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такий прогноз озвучив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"До нової хвилі, за всіма прогнозами, залишається не більше місяця. Цей час потрібно витратити максимально ефективно", - зазначив Радуцький.

За його словами, в країні зростають темпи вакцинації від вірусу. Протягом минулих вихідних, 24 і 25 липня, зробили 134 тис. щеплень, що є новим рекордом.

"Темпи вакцинації ростуть на очах. Стрімко наближаємося до 5 млн проведених щеплень. Якщо тенденція збережеться, на початку осені вийдемо на рівень в 10 млн щеплень", - додав він.

У той же час ситуація з вакцинацією від коронавірусу неоднозначна в регіонах. У деяких з них, наприклад, в Київській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях, активно імунізують громадян.

У той же час в інших це роблять набагато повільніше, серед них - Одеська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Донецька і Луганська.

Зараз в Україні достатня кількість вакцин для щеплень громадян. Темпи імунізації залежать від бажання українців вакцинуватися і дій місцевої влади.