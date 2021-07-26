УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5243 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 396 27

До нової хвилі COVID-19 залишилося не більше місяця, - Радуцький

До нової хвилі COVID-19 залишилося не більше місяця, - Радуцький

До нової хвилі коронавірусу в Україні залишилося не більше місяця. До нового спалаху захворювання в країні потрібно готуватися і активно проводити вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такий прогноз озвучив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"До нової хвилі, за всіма прогнозами, залишається не більше місяця. Цей час потрібно витратити максимально ефективно", - зазначив Радуцький.

За його словами, в країні зростають темпи вакцинації від вірусу. Протягом минулих вихідних, 24 і 25 липня, зробили 134 тис. щеплень, що є новим рекордом.

Також читайте: Ще шість випадків штаму "Дельта" підозрюють на Закарпатті: більшість хворих були в РФ

"Темпи вакцинації ростуть на очах. Стрімко наближаємося до 5 млн проведених щеплень. Якщо тенденція збережеться, на початку осені вийдемо на рівень в 10 млн щеплень", - додав він.

У той же час ситуація з вакцинацією від коронавірусу неоднозначна в регіонах. У деяких з них, наприклад, в Київській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській областях, активно імунізують громадян.

У той же час в інших це роблять набагато повільніше, серед них - Одеська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Донецька і Луганська.

Зараз в Україні достатня кількість вакцин для щеплень громадян. Темпи імунізації залежать від бажання українців вакцинуватися і дій місцевої влади.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Я так понимаю получена инструкция сверху, объявить с 1 сентября новую волну и ниипёт.
показати весь коментар
26.07.2021 15:09 Відповісти
+9
Такой точный прогноз - будут распространять умышленно?
показати весь коментар
26.07.2021 15:18 Відповісти
+6
кРадуцкий мерзость....
показати весь коментар
26.07.2021 15:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чуть больше. 30 августа клоуну напихают в макитру. Тогда и начнется...
показати весь коментар
26.07.2021 15:04 Відповісти
кРадуцкий мерзость....
показати весь коментар
26.07.2021 15:06 Відповісти
радуцький хитрожопа мерзость
показати весь коментар
26.07.2021 19:52 Відповісти
Брехня, вересень-жовтень ще будуть теплими. Сезонні ГРВІ та грип почнуться з листопада.
показати весь коментар
26.07.2021 15:06 Відповісти
а в Индии зима?
показати весь коментар
26.07.2021 15:39 Відповісти
т.е. еще месяц на голодном пайке? да крадуцкий???
просто прогнозы? а мероприятия про недопущению этого ????
показати весь коментар
26.07.2021 15:06 Відповісти
потвору кГадуцького ненавиджу, але..
які можуть бути заходи, якщо зараз маски, наприклад, вже майже ніде і ніхто не носить?
А скільки заїхало хворих через адмінкордон з окупованим півосторовом Крим? А скільки продовжує іхати з ********** (незважаючи на необхідність надання при перетині кордону плр-тесту)?
Тому, нажаль, отримаємо чергову хвилю.
І так, ця хвиля буде для влади дуже зручною, тому що на нас чекає гаряча осінь..
показати весь коментар
26.07.2021 15:44 Відповісти
"У нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации, но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям и не откроет статистику. Все только изучается" (с) Та я не знаю - сміятися чи плакати: Pfizer планує тестувати трьохдозову схему проти Дельти...(с)
показати весь коментар
26.07.2021 15:07 Відповісти
2100 год. На берегу реки стоят дедушка и внучка. Внучка спрашивает:
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
показати весь коментар
26.07.2021 15:09 Відповісти
Я так понимаю получена инструкция сверху, объявить с 1 сентября новую волну и ниипёт.
показати весь коментар
26.07.2021 15:09 Відповісти
Яка ще нова хвиля? Чемпіон обіцяв до 24 серпня вакцинувати 70% населення і всьо буде ОК.
показати весь коментар
26.07.2021 15:09 Відповісти
Пора продавать маски...поспели уже..😀
показати весь коментар
26.07.2021 15:11 Відповісти
Фельдшер скорой помощи гадает по звёздам....
показати весь коментар
26.07.2021 15:15 Відповісти
До нової хвилі COVID-19 залишилося не більше місяця, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1754
показати весь коментар
26.07.2021 15:30 Відповісти
Такой точный прогноз - будут распространять умышленно?
показати весь коментар
26.07.2021 15:18 Відповісти
Осенью у народа политическое обострение,как раз вводить локдаун.
показати весь коментар
26.07.2021 15:23 Відповісти
правильно отпуска закончатся и в стойло, что бы кловану не мешали тарифы поднимать с беней на электрику и газ
показати весь коментар
26.07.2021 15:27 Відповісти
В резервном фонде хоть одна маска осталась или мыши уже всё съели ?
показати весь коментар
26.07.2021 15:58 Відповісти
Зедебилы необходимо не рассказывать ,а действовать.В первую очередь ,закрыть границы с козлостаном,крымом и лугандонами. Откуда сотнями ежедневно привозится зараза!
показати весь коментар
26.07.2021 16:17 Відповісти
10 млн вакцинується, 10 млн. вже реально перехворіло. На кому розійдеться третя хвиля?
показати весь коментар
26.07.2021 16:30 Відповісти
Пророк ты наш иудейский .что еще прокоментируеш?
показати весь коментар
26.07.2021 16:37 Відповісти
Интересно -война с рф уже фсе?
показати весь коментар
26.07.2021 17:37 Відповісти
"И болеть будете, столько сколько нужно" - Я доктор, мне виднее.
показати весь коментар
26.07.2021 18:49 Відповісти
Всем на все и на вирус в том числе давно нас рать..Маршрутки, магазины, госучреждения забиты безмасочниками.. Ну, начнется волна, пусть начинается..Идёт естественный отбор.. Не надо мешать природе
показати весь коментар
26.07.2021 18:55 Відповісти
масочки продавай, зеленый дебил ТМ (КРАДУЦЬКИЙ)
показати весь коментар
26.07.2021 23:51 Відповісти
 
 