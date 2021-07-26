РУС
Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ

Президент Владимир Зеленский утвердил указом новое положение о статусе своих советников.

Соответствующее положение и указ опубликованы на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

В новой редакции положения о советнике президента исчезла норма о том, что постоянные советники являются государственными служащими.

В документе указано, что основными задачами советника президента являются разработка и внесение предложений по осуществлению полномочий главы государства в соответствующей сфере.

Советник президента призван анализировать политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами, осуществлять мониторинг информационного пространства и т.п., по результатам которого подает предложения по определению приоритетных направлений развития государства и возможных действий президента.

Читайте: Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель

Предыдущий указ президента Украины от 12 ноября 2014 №870 "О Советника Президента Украины" признан утратившим силу.

Зеленский Владимир (21990) Офис Президента (1828)
+28
Никаких деклараций) как удобно)
26.07.2021 15:59 Ответить
+18
Елдак - родовитый аристократ. Видно же по роже
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 9217
26.07.2021 16:16 Ответить
+15
Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ - Цензор.НЕТ 515
26.07.2021 16:01 Ответить
Советники Ермака лимит должностей вычерпали.
26.07.2021 15:57 Ответить
а мендельша ж так надеялась ))))
фсё...пойдет в писательши...
26.07.2021 16:14 Ответить
теперь - сос-СОВЕТЧИЦА!!!!)))
Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ - Цензор.НЕТ 3996
26.07.2021 15:58 Ответить
Никаких деклараций) как удобно)
26.07.2021 15:59 Ответить
Ну да. Влиять на государственную политику будут, но не на государственной службе и без деклараций. Самое то.
26.07.2021 16:09 Ответить
А Єрмак який статус має, кловун патронажний
26.07.2021 15:59 Ответить
Ніякого. Він ніхто. Тому ніякої відповідальності ні за що не несе.
26.07.2021 16:07 Ответить
статуса ніякого...а впливу - багато (здається він один знає і відміряє дозу ЗЕнелошку)))
26.07.2021 16:16 Ответить
Елдак - родовитый аристократ. Видно же по роже
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 9217
26.07.2021 16:16 Ответить
Угу..Из графьев он будет.
26.07.2021 16:20 Ответить
якийсь він перекосойо...ий
передоз?
26.07.2021 16:20 Ответить
в голливудских фильмах снимается... без грима!!!
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 484
26.07.2021 16:22 Ответить
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 1936
26.07.2021 16:28 Ответить
Керівництво патронахної сліжби при президентові України (якби його не назівали - АП, чи ОП) виведено зі складу держслужбовців ще у 2016 чи 2017 році. Бо тодішній голова АП Ложкін не бажав перевірок своїх декларацій.
26.07.2021 16:38 Ответить
Чукча не читатель, чукча пейсатель
26.07.2021 18:39 Ответить
Та ні - це ти не зрозуміло. Я відповідав на пост щодо Єрмака, який є саме керівником патронажної сліжби і тому завдяки твоєму кумірові не є держслужбовцем.
26.07.2021 20:44 Ответить
Беню на паперти видели???Теперь увидите
26.07.2021 15:59 Ответить
а шо, так можна?
26.07.2021 16:00 Ответить
Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ - Цензор.НЕТ 515
26.07.2021 16:01 Ответить
може це ферма якась для баранів? йому баранчика з'їсти як нам курячу ніжку.
А ви хатинка, хатинка!
26.07.2021 16:22 Ответить
То есть, эти падлы ************* ни за что отвечать не собираются... Ну-ну...
26.07.2021 16:01 Ответить
еще бы написали что будут работать на общественных началах (даром т.е.) Христаради...
26.07.2021 16:17 Ответить
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 9861
26.07.2021 16:22 Ответить
26.07.2021 16:02 Ответить
Та невже....
А з чого їм гроші платять, скажете ?
26.07.2021 16:02 Ответить
Як у тому анекдоті:

- Ти де гроші береш?
- У тумбочці.
- А хто у тумбочку гроші кладе?
- Дружина!
- А у неї гроші звідки?
- Я їй даю!
- А у тебе звідки?
- Я з тумбочки беру!
26.07.2021 16:16 Ответить
у шкапчику
26.07.2021 16:26 Ответить
Зараз радники будуть відкривати ФОП і через проZoRRo торгуватись за посаду - хто дорожчий, той і виграє вакансію. Чи вони ще таку систему не вигадали?..
26.07.2021 16:26 Ответить
Янукович балдеет! Если бы он знал, что у президента есть такие возможности !
26.07.2021 16:03 Ответить
А при Януковиче советники еще не были госслужащими. Посмотрите в статье на дату Указа, который отменён.
26.07.2021 19:34 Ответить
Кстати, у Януковича силовыми структурами руководили граждане РФ, что еще хуже.
26.07.2021 19:35 Ответить
А зачем вам советники, вы все равно все ходы из соцсетей берете....га-га-га-га..!!!!!
26.07.2021 16:12 Ответить
головне, щоб радники Єрмака мали статус держслужбовців, правда, Люся?
26.07.2021 16:13 Ответить
Т.е. ЗЕ аывес своих подсосов из-под действия закона про люстрацию.

Теперь хоть Азаров, хоть Захарченко могут быть советниками ЗЕ.
26.07.2021 16:14 Ответить
приватний радник президента,
як приватний детектив, відповідає тільки перед замовником,
а те що там державні таємниці, то таке..

на якій підставі недержслужбовець має доступ до державних таємниць ?
26.07.2021 16:29 Ответить
Опять молодец. Никакие Кучмы-Ющенки-Януковичи-Порошенки про такое бы и не думали
26.07.2021 16:36 Ответить
Ну, конечно, и декларации подавать советникам теперь не нужно - нелох,сразу видно
26.07.2021 18:41 Ответить
Радники ЗЄ порадили йому позбавити їх державного статусу?
Бояться відповідальності за свої поради?
26.07.2021 16:55 Ответить
зараз на аналі рижої мразі уркаїна-24 дивлюся, як рінахові шлюхи розпитують адекватного політолога Сергія Тарана... Але навряд чи лохторат з того аналу зрозуміє адекватного... Ну, а самі їхні журнашлюхи навряд чи надрукують звіт того, про що Сергій їм втолковував... І на цензорі нічого такого не появиться...
26.07.2021 16:57 Ответить
Вот если бы ты чмо зелёное ещё бы и деньги со своего кармана платило , а не с государственного , а так очередной развод для лохтората , ну и за одно и вывести своих дружков от необходимости декларироваться
26.07.2021 17:05 Ответить
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 2419
26.07.2021 17:15 Ответить
Коррупция по новому.
26.07.2021 17:32 Ответить
и свобода от преследования.
Это косвенная узурпация власти. Частными лицами.
Которые НИКАКОЙ ответственности нести не будут.
26.07.2021 17:32 Ответить
26.07.2021 18:22 Ответить
Теперь "зарязающие дорожки" не несут никакой ответственности, только "забивают".
26.07.2021 18:47 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/derzhkaznachejstvo-pripinilo-oplati-velikogo-budivnictva.html Держказначейство припинило оплати «Великого будівництва».Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 4996Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 2816
Через тотальний дефіцит бюджету вже навіть головна іграшка Зеленського залишилась без фінансування. На єдиному казначейському рахунку грошей не вистачає навіть виплатити пенсії за липень!
Цікаво, що низка інфраструктурних проектів готувались до дня незалежності і знаходяться в фазі активного будівництва, а тепер ризикують так і залишитись недобудовами під плакатами Зеленського.
Одне ясно - якщо грошей нема на велике крадівництво - все дуже погано!
26.07.2021 19:05 Ответить
 
 