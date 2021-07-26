Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ
Президент Владимир Зеленский утвердил указом новое положение о статусе своих советников.
Соответствующее положение и указ опубликованы на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
В новой редакции положения о советнике президента исчезла норма о том, что постоянные советники являются государственными служащими.
В документе указано, что основными задачами советника президента являются разработка и внесение предложений по осуществлению полномочий главы государства в соответствующей сфере.
Советник президента призван анализировать политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами, осуществлять мониторинг информационного пространства и т.п., по результатам которого подает предложения по определению приоритетных направлений развития государства и возможных действий президента.
Предыдущий указ президента Украины от 12 ноября 2014 №870 "О Советника Президента Украины" признан утратившим силу.
фсё...пойдет в писательши...
передоз?
А ви хатинка, хатинка!
А з чого їм гроші платять, скажете ?
- Ти де гроші береш?
- У тумбочці.
- А хто у тумбочку гроші кладе?
- Дружина!
- А у неї гроші звідки?
- Я їй даю!
- А у тебе звідки?
- Я з тумбочки беру!
Теперь хоть Азаров, хоть Захарченко могут быть советниками ЗЕ.
як приватний детектив, відповідає тільки перед замовником,
а те що там державні таємниці, то таке..
на якій підставі недержслужбовець має доступ до державних таємниць ?
Бояться відповідальності за свої поради?
Это косвенная узурпация власти. Частными лицами.
Которые НИКАКОЙ ответственности нести не будут.
Говорите,что Украина никому не нужна потому,что она бедная и слабая?) Украина богатейшая ресурсами страна В чьих они руках сейчас? Как развязанная война в Украине помогла заполучить богатства страны? Кто в профите? И почему всем выгодно продолжать хаос думаю не нужно объяснять..
Из 120 видов полезных ископаемых,которые потребляет человечество,в недрах Украины выявлено 117. Украина занимает 1 место в Европе по площади пахотных земель и 3 место в мире по площади чернозема. Украина может обеспечить потребности в продовольствии 1 млрд.человек.
Через тотальний дефіцит бюджету вже навіть головна іграшка Зеленського залишилась без фінансування. На єдиному казначейському рахунку грошей не вистачає навіть виплатити пенсії за липень!
Цікаво, що низка інфраструктурних проектів готувались до дня незалежності і знаходяться в фазі активного будівництва, а тепер ризикують так і залишитись недобудовами під плакатами Зеленського.
Одне ясно - якщо грошей нема на велике крадівництво - все дуже погано!