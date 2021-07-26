Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ

Президент Владимир Зеленский утвердил указом новое положение о статусе своих советников.

Соответствующее положение и указ опубликованы на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

В новой редакции положения о советнике президента исчезла норма о том, что постоянные советники являются государственными служащими.

В документе указано, что основными задачами советника президента являются разработка и внесение предложений по осуществлению полномочий главы государства в соответствующей сфере.

Советник президента призван анализировать политические, социально-экономические, другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами, осуществлять мониторинг информационного пространства и т.п., по результатам которого подает предложения по определению приоритетных направлений развития государства и возможных действий президента.

Предыдущий указ президента Украины от 12 ноября 2014 №870 "О Советника Президента Украины" признан утратившим силу.