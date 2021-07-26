Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ

Президент Володимир Зеленський затвердив указом нове положення про статус своїх радників.

Відповідне положення й указ опубліковано на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

У новій редакції положення про радника президента зникла норма про те, що постійні радники є державними службовцями.

У документі зазначено, що основними завданнями радника президента є розробка і внесення пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Радник президента покликаний аналізувати політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, здійснювати моніторинг інформаційного простору тощо, за результатами якого подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку держави і можливих дій президента.

Попередній указ президента України від 12 листопада 2014 №870 "Про Радника Президента України" визнаний таким, що втратив силу.