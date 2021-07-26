УКР
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ

Президент Володимир Зеленський затвердив указом нове положення про статус своїх радників.

Відповідне положення й указ опубліковано на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

У новій редакції положення про радника президента зникла норма про те, що постійні радники є державними службовцями.

У документі зазначено, що основними завданнями радника президента є розробка і внесення пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно

Радник президента покликаний аналізувати політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, здійснювати моніторинг інформаційного простору тощо, за результатами якого подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку держави і можливих дій президента.

Попередній указ президента України від 12 листопада 2014 №870 "Про Радника Президента України" визнаний таким, що втратив силу.

Зеленський Володимир (25542) Офіс Президента (2060)
Топ коментарі
+28
26.07.2021 15:59 Відповісти
+18
Елдак - родовитый аристократ. Видно же по роже
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 9217
26.07.2021 16:16 Відповісти
+15
Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ - Цензор.НЕТ 515
26.07.2021 16:01 Відповісти
Советники Ермака лимит должностей вычерпали.
26.07.2021 15:57 Відповісти
а мендельша ж так надеялась ))))
фсё...пойдет в писательши...
26.07.2021 16:14 Відповісти
теперь - сос-СОВЕТЧИЦА!!!!)))
Советники Зеленского лишены статуса госслужащих, - указ - Цензор.НЕТ 3996
26.07.2021 15:58 Відповісти
26.07.2021 15:59 Відповісти
Ну да. Влиять на государственную политику будут, но не на государственной службе и без деклараций. Самое то.
26.07.2021 16:09 Відповісти
А Єрмак який статус має, кловун патронажний
26.07.2021 15:59 Відповісти
Ніякого. Він ніхто. Тому ніякої відповідальності ні за що не несе.
26.07.2021 16:07 Відповісти
статуса ніякого...а впливу - багато (здається він один знає і відміряє дозу ЗЕнелошку)))
26.07.2021 16:16 Відповісти
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 9217
26.07.2021 16:16 Відповісти
Угу..Из графьев он будет.
26.07.2021 16:20 Відповісти
якийсь він перекосойо...ий
передоз?
26.07.2021 16:20 Відповісти
в голливудских фильмах снимается... без грима!!!
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 484
26.07.2021 16:22 Відповісти
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 1936
26.07.2021 16:28 Відповісти
Керівництво патронахної сліжби при президентові України (якби його не назівали - АП, чи ОП) виведено зі складу держслужбовців ще у 2016 чи 2017 році. Бо тодішній голова АП Ложкін не бажав перевірок своїх декларацій.
26.07.2021 16:38 Відповісти
Чукча не читатель, чукча пейсатель
26.07.2021 18:39 Відповісти
Та ні - це ти не зрозуміло. Я відповідав на пост щодо Єрмака, який є саме керівником патронажної сліжби і тому завдяки твоєму кумірові не є держслужбовцем.
26.07.2021 20:44 Відповісти
Беню на паперти видели???Теперь увидите
26.07.2021 15:59 Відповісти
а шо, так можна?
26.07.2021 16:00 Відповісти
26.07.2021 16:01 Відповісти
може це ферма якась для баранів? йому баранчика з'їсти як нам курячу ніжку.
А ви хатинка, хатинка!
26.07.2021 16:22 Відповісти
То есть, эти падлы ************* ни за что отвечать не собираются... Ну-ну...
26.07.2021 16:01 Відповісти
еще бы написали что будут работать на общественных началах (даром т.е.) Христаради...
26.07.2021 16:17 Відповісти
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 9861
26.07.2021 16:22 Відповісти
26.07.2021 16:02 Відповісти
Та невже....
А з чого їм гроші платять, скажете ?
26.07.2021 16:02 Відповісти
Як у тому анекдоті:

- Ти де гроші береш?
- У тумбочці.
- А хто у тумбочку гроші кладе?
- Дружина!
- А у неї гроші звідки?
- Я їй даю!
- А у тебе звідки?
- Я з тумбочки беру!
26.07.2021 16:16 Відповісти
у шкапчику
26.07.2021 16:26 Відповісти
Зараз радники будуть відкривати ФОП і через проZoRRo торгуватись за посаду - хто дорожчий, той і виграє вакансію. Чи вони ще таку систему не вигадали?..
26.07.2021 16:26 Відповісти
Янукович балдеет! Если бы он знал, что у президента есть такие возможности !
26.07.2021 16:03 Відповісти
А при Януковиче советники еще не были госслужащими. Посмотрите в статье на дату Указа, который отменён.
26.07.2021 19:34 Відповісти
Кстати, у Януковича силовыми структурами руководили граждане РФ, что еще хуже.
26.07.2021 19:35 Відповісти
А зачем вам советники, вы все равно все ходы из соцсетей берете....га-га-га-га..!!!!!
26.07.2021 16:12 Відповісти
головне, щоб радники Єрмака мали статус держслужбовців, правда, Люся?
26.07.2021 16:13 Відповісти
Т.е. ЗЕ аывес своих подсосов из-под действия закона про люстрацию.

Теперь хоть Азаров, хоть Захарченко могут быть советниками ЗЕ.
26.07.2021 16:14 Відповісти
приватний радник президента,
як приватний детектив, відповідає тільки перед замовником,
а те що там державні таємниці, то таке..

на якій підставі недержслужбовець має доступ до державних таємниць ?
26.07.2021 16:29 Відповісти
Опять молодец. Никакие Кучмы-Ющенки-Януковичи-Порошенки про такое бы и не думали
26.07.2021 16:36 Відповісти
Ну, конечно, и декларации подавать советникам теперь не нужно - нелох,сразу видно
26.07.2021 18:41 Відповісти
Радники ЗЄ порадили йому позбавити їх державного статусу?
Бояться відповідальності за свої поради?
26.07.2021 16:55 Відповісти
зараз на аналі рижої мразі уркаїна-24 дивлюся, як рінахові шлюхи розпитують адекватного політолога Сергія Тарана... Але навряд чи лохторат з того аналу зрозуміє адекватного... Ну, а самі їхні журнашлюхи навряд чи надрукують звіт того, про що Сергій їм втолковував... І на цензорі нічого такого не появиться...
26.07.2021 16:57 Відповісти
Вот если бы ты чмо зелёное ещё бы и деньги со своего кармана платило , а не с государственного , а так очередной развод для лохтората , ну и за одно и вывести своих дружков от необходимости декларироваться
26.07.2021 17:05 Відповісти
Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 2419
26.07.2021 17:15 Відповісти
Коррупция по новому.
26.07.2021 17:32 Відповісти
и свобода от преследования.
Это косвенная узурпация власти. Частными лицами.
Которые НИКАКОЙ ответственности нести не будут.
26.07.2021 17:32 Відповісти
26.07.2021 18:22 Відповісти
Теперь "зарязающие дорожки" не несут никакой ответственности, только "забивают".
26.07.2021 18:47 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/derzhkaznachejstvo-pripinilo-oplati-velikogo-budivnictva.html Держказначейство припинило оплати «Великого будівництва».Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 4996Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ - Цензор.НЕТ 2816
Через тотальний дефіцит бюджету вже навіть головна іграшка Зеленського залишилась без фінансування. На єдиному казначейському рахунку грошей не вистачає навіть виплатити пенсії за липень!
Цікаво, що низка інфраструктурних проектів готувались до дня незалежності і знаходяться в фазі активного будівництва, а тепер ризикують так і залишитись недобудовами під плакатами Зеленського.
Одне ясно - якщо грошей нема на велике крадівництво - все дуже погано!
26.07.2021 19:05 Відповісти
 
 