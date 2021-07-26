Радники Зеленського позбавлені статусу держслужбовців, - указ
Президент Володимир Зеленський затвердив указом нове положення про статус своїх радників.
Відповідне положення й указ опубліковано на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
У новій редакції положення про радника президента зникла норма про те, що постійні радники є державними службовцями.
У документі зазначено, що основними завданнями радника президента є розробка і внесення пропозицій щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.
Радник президента покликаний аналізувати політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, здійснювати моніторинг інформаційного простору тощо, за результатами якого подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку держави і можливих дій президента.
Попередній указ президента України від 12 листопада 2014 №870 "Про Радника Президента України" визнаний таким, що втратив силу.
Теперь хоть Азаров, хоть Захарченко могут быть советниками ЗЕ.
як приватний детектив, відповідає тільки перед замовником,
а те що там державні таємниці, то таке..
на якій підставі недержслужбовець має доступ до державних таємниць ?
Бояться відповідальності за свої поради?
Это косвенная узурпация власти. Частными лицами.
Которые НИКАКОЙ ответственности нести не будут.
Через тотальний дефіцит бюджету вже навіть головна іграшка Зеленського залишилась без фінансування. На єдиному казначейському рахунку грошей не вистачає навіть виплатити пенсії за липень!
Цікаво, що низка інфраструктурних проектів готувались до дня незалежності і знаходяться в фазі активного будівництва, а тепер ризикують так і залишитись недобудовами під плакатами Зеленського.
Одне ясно - якщо грошей нема на велике крадівництво - все дуже погано!