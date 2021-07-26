За минувшую неделю в Киеве вакцинировано 122 613 человек, - КГГА

За последнюю неделю в столице вакцинировано 122 613 человек. Всего за весь период прививочной кампании столица остается лидером вакцинации против COVID-19 по стране - 720 503 прививки. Первую дозу вакцины уже получили 481 740 человек, вторую - 238 763.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По утверждению специалистов, коллективный иммунитет против коронавируса позволит облегчить течение болезни, а следовательно - уменьшить количество больных, требующих госпитализации. Чтобы приобрести коллективный иммунитет, нужно вакцинировать более 70% населения. Сегодня в Киеве есть достаточное количество вакцины, и созданы все условия для того, чтобы каждый желающий мог вакцинироваться там, где ему удобно. Поэтому не медлите, выберите удобное время и день, зарегистрируйтесь через систему helsi.me и вакцинируйтесь. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих родных", - призвал Поворозник.

Напомним, что в столице можно вакцинироваться в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также - в 21 мини-вакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных. Прививка проводится вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Также проводится прививка вакциной Сomirnaty производства Pfizer-BioNTech - исключительно лицам старше 60 лет.

Кроме того, вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

