РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9704 посетителя онлайн
Новости
858 3

Въезд грузовиков в Киевскую область ограничили из-за жары

Въезд грузовиков в Киевскую область ограничили из-за жары

С 13:45 26 июля ограничено движение большегрузного транспорта (весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн) на въезд в Киевскую область из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киевской области. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жара возвращается в Украину: в некоторых регионах до + 31°С

Как сообщалось, 25 июля в Украину вернулась преимущественно сухая и жаркая погода. Средняя температура воздуха 26 иля составит от + 26°С  до + 32°С. Дожди ожидаются лишь в западной части страны. В Киеве сегодня жарко и без осадков. Температура воздуха прогреется до 30°С.

грузы (271) жара (390) Киев (26139) Киевская область (4363) транспорт (1768)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та достало... уже месяц круглые сутки кондиционер работает... выхожу из комнаты - жопа, как в сауну вышел ((( надоело ужас.
показать весь комментарий
26.07.2021 17:42 Ответить
легкие можешь уже выбрасывать. особенно на фоне коронавируса
разве что у тебя кондей с притяжной вентиляцией, а не "сплит", который по кругу воздух внутри помещения гоняет до полного обескислородливания
показать весь комментарий
26.07.2021 18:24 Ответить
я уже разок переболел в прошлом году, если помниш. опять курю как паровоз пачку в день.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:43 Ответить
 
 