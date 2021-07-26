Въезд грузовиков в Киевскую область ограничили из-за жары

С 13:45 26 июля ограничено движение большегрузного транспорта (весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн) на въезд в Киевскую область из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киевской области. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Как сообщалось, 25 июля в Украину вернулась преимущественно сухая и жаркая погода. Средняя температура воздуха 26 иля составит от + 26°С до + 32°С. Дожди ожидаются лишь в западной части страны. В Киеве сегодня жарко и без осадков. Температура воздуха прогреется до 30°С.