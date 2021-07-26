УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10053 відвідувача онлайн
Новини
858 3

В'їзд вантажівок до Київської області обмежили через спеку

В'їзд вантажівок до Київської області обмежили через спеку

Від 13:45 26 липня обмежено рух великовантажного транспорту (вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн) на в'їзд у Київську область через перевищення денної температури повітря понад 28 °С.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Київської області. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Як повідомлялося, 25 липня в Україну повернулася переважно суха і спекотна погода. Середня температура повітря 26 липня становитиме від + 26 ° С до + 32 ° С. Дощі очікуються лише в західній частині країни. У Києві сьогодні спекотно і без опадів. Температура повітря прогріється до 30 °С.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важкі вантажі мають перевозитися залізницею, а не розбивати українські автодороги, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Автор: 

вантажі (1498) спека (112) Київ (20188) Київська область (4267) транспорт (1445)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та достало... уже месяц круглые сутки кондиционер работает... выхожу из комнаты - жопа, как в сауну вышел ((( надоело ужас.
показати весь коментар
26.07.2021 17:42 Відповісти
легкие можешь уже выбрасывать. особенно на фоне коронавируса
разве что у тебя кондей с притяжной вентиляцией, а не "сплит", который по кругу воздух внутри помещения гоняет до полного обескислородливания
показати весь коментар
26.07.2021 18:24 Відповісти
я уже разок переболел в прошлом году, если помниш. опять курю как паровоз пачку в день.
показати весь коментар
26.07.2021 22:43 Відповісти
 
 