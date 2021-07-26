В'їзд вантажівок до Київської області обмежили через спеку

Від 13:45 26 липня обмежено рух великовантажного транспорту (вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн) на в'їзд у Київську область через перевищення денної температури повітря понад 28 °С.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Київської області. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Як повідомлялося, 25 липня в Україну повернулася переважно суха і спекотна погода. Середня температура повітря 26 липня становитиме від + 26 ° С до + 32 ° С. Дощі очікуються лише в західній частині країни. У Києві сьогодні спекотно і без опадів. Температура повітря прогріється до 30 °С.

