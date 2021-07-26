РУС
В Словакии предоставили привилегии вакцинированным от COVID-19 в случае ухудшения эпидситуации

Парламент Словакии одобрил поправку, которая позволит полностью вакцинированным жителям избежать ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на euractiv.com.

Их ввели по инициативе министра здравоохранения Владимира Ленгварского. Он считает, что это мотивирует вловаков вакцинироваться.

В то же время, несмотря на возражения экспертов, вторая по величине партия, правая популистская Sme rodina настояла на том, чтобы невакцинированным также оставили некоторые свободы. С таким требованием в пятницу и субботу под Национальным советом Словакии проходили протесты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия открыла въезд для украинцев

Поправка дает право главе Управления общественного здравоохранения Словацкой Республики ограничивать вход в рестораны, театры или парикмахерские для лиц, не имеющих свидетельства о вакцинации. Если ситуация ухудшится, непривитым потребуется справка о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный тест. Причем изначально тест могли требовать для посещения всех общественных мест, но потом было решено, что в случае ухудшения эпидситуации невакцинированные смогут посещать продуктовые магазины, аптеки и салоны оптики. Результаты тестов на антигены, которые потребуются для непривитых на работе или в школе, должны быть бесплатными и действительны в течение 48 часов.

Оппозиция, также поддерживающая требования протестующих, уже заявила, что будет оспаривать поправку в Конституционном суде.

В Словакии только 40% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 35,3% получили обе дозы.

Также читайте: Устройство, способное выявить коронавирус за минуту, разработали в Словакии

вакцина (3815) карантин (16729) Словакия (1060) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+5
Ковідофашизм крокує планетою.
26.07.2021 20:08 Ответить
+5
Безграмотні антиковідники - жертви рашистської пропаганди.
26.07.2021 20:10 Ответить
+5
Добро пожаловать в международный КОВИД-ГУЛАГ
26.07.2021 21:08 Ответить
26.07.2021 20:08 Ответить
26.07.2021 20:10 Ответить
Мабуть, точніше і правільніше - антивакцинаторщики - жертви рашистської пропаганди
26.07.2021 20:49 Ответить
в Португалии наверное тоже жертвы кацапо пропаганды раз признали пцр тесты фейком из - за 97% ложноположительных результатов . да и вообще раньше короновирусы были не способны к мутагенезу о чём писалось во всех учебниках по вирусологии . а сейчас вдруг каждый месяц находят по новой мутации
26.07.2021 21:23 Ответить
Давно ли ПЦР-тесты (которые используются уже десятки лет для определения множества вирусов, в т.ч. гепатит и ВИЧ), стали фейками? Вот про 97% (!) ложноположительных результатов - точно фейкантипрививочной пропаганды, который разоблачён.

https://voxukraine.org/ru/fejk-lymyt-poroga-amplyfykatsyy-pry-ptsr-testyrovanyy-24-kruga/

И насчёт того, что "во всех учебниках по вирусологии писалось, что короновирусы были не способны к мутагенезу" - ссылку хоть на один учебник с таким утверждением, пожалуйста? И ещё, что в ваших учебниках писалось насчёт COVID-19, ммм?
26.07.2021 22:47 Ответить
шоб ти "Дельтою" обжерся, придурок !
26.07.2021 20:14 Ответить
ну таки как сказал Клаус Швабе " пандемия - это наше окно возможностей для того . что бы построить НМП . другого шанса может и не быть." сказал между прочим несколько лет назад
26.07.2021 21:18 Ответить
Все животные равны, но некоторые более равны, чем прочие.
26.07.2021 20:11 Ответить
И это хорошо!
И это правильно!

дебильные ЗЕбильные должны страдать в каждой стране !
26.07.2021 20:15 Ответить
искусственная пандемия, которой нет. Ширяйтесь рекламщики
26.07.2021 20:19 Ответить
Треба і у нас забороняти невакцинованим їздити громадським транспортом та відвідувати заклади громадського харчування, ТРЦ, і усі інші заклади розважального характеру.
26.07.2021 20:30 Ответить
Добро пожаловать в международный КОВИД-ГУЛАГ
26.07.2021 21:08 Ответить
Подібне було в фантастичних романах.Маю на увазі карантини і ділення людей на касти.
26.07.2021 21:16 Ответить
Сегрегация это разумно и правильно.
Чумазым и больным инфекционными болезнями нечего делать среди добропорядочных граждан
27.07.2021 00:31 Ответить
Я зберегла ваш фашистський коментик. І коли після н-го укольчика ваші =привілеї= скінчаться (бо це зараз талдичать про ревакцинацію кожні 6 місяців, а потім то може стати щомісячним), а ви більше не зможете штрикнутися, бо організм скаже =ноу=, обов*язково відпишіть: ви ж тоді перейдете в =ізгої=.
Ну, хіба що будете штрикатися, поки органи не відмовлять.
27.07.2021 01:41 Ответить
Як смішно читати "грамотних" ковідників-не жертв.

1. Якби "грамотні" ще знайшли помилку у =безграмотних=.
А як же "грамотно" правІльніше та активакцинаторщики ... Такого слова в українській мові взагалі нема. І тире - зайве. Але "грамотії" тішаться. І дебіли-лайкачі разом з нею.
2. Стаття взагалі не про вакцинки ... Але "грамотні" не здатні розуміти смисл.
Зокрема,
В то же время, несмотря на возражения экспертов, вторая по величине партия, правая популистская Sme rodina настояла на том, чтобы невакцинированным также оставили некоторые свободы.

3. Звичайно, в усіх тих країнах світу, де відбуваються масові акції протесту проти невиправданих "методів боротьби", всі люди - жертви москальської пропаганди. Як один.
4. Цікаво, коли на п*ятому укольчику (це я оптимістично) у ковідників-не жертв вирубить імунну систему, що вони тоді кувікатимуть ?
26.07.2021 21:30 Ответить
1. *з ними
показать весь комментарий
... п*ятому укольчику...

Дійсно - оптимістично, бо люди кажуть про два-три, і чомусь я їм вірю, вважаю це найправдивішим поясненням цієї вакцинації, тим більш, шо ВОЗ прогнозував епідемію СНІДу.
26.07.2021 22:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Акції не дуже і масові.В країнах живуть десятки мільйонів,а виходять десятки тисяч.Це мізер і нічого не вирішує.Керманичі це бачать і вводять усілякі обмеження.Більшість людей тільки в інтернеті обурюються.
показать весь комментарий
Привіт, Друже ! Як ти ? Як твоє літо ?
Я чекала, що ти напишеш на інших (цікавих) темах, а тебе не було.
Так, десятки і сотні. Але разом з тим, цього вистачає. Вчора французький сенат зібрався, типу, узгодили той закончик про ковідний аусвайс, але ще не проголосували. І мусили зробити поправки і послаблення під тиском. А наші ж уроди в Квебеку тупо мавпують Францію.
З 30 липня в Новому Брансвіку скасовують обов*язкові шмати і решту обмежень. Ніде більше не говорять про той аусвайс - тільки тут. Народ просто притих (я писала), бо часу дали до 1 вересня. А там побачимо. Але тиск за вакцинки - шалений.
P.S. Бензин далі дорожчає, зараза. Щойно заправлялася по 1.49,1.
27.07.2021 01:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Літо ніби не погано.В суботу родичі з житомирської області приїжджали. Мій брат і дядько.Брат айтішник.Дядько історик.Навіть книгу про воїнів написав.
27.07.2021 02:50 Ответить
Гарно. Про воїнів АТО /ООС ? Я хочу купити. Як називається ?
Я замовляю звідси, що можна (зручно кредиткою платити), чи вдома купую, коли приїжджаю.
Відпочивай, насолоджуйся, набирайся сонечка.
27.07.2021 04:08 Ответить
Так.Книга про воїнів саме з житомирської області.Я не знаю,чи вона є в продажі.Тираж не дуже великий.Книги видавати проблематично.В мене є одна книга.Може ще одну випрошу для тебе,якщо в нього є.І відправлю новою поштою.коли будеш в Україні.Коротше розберемось.

Навіть на місцевому житомирському телебаченні сюжет є.
27.07.2021 04:22 Ответить
Буду тобі дуже вдячна. Поки сюжет не знайшла: перейшлася по Житомир-Інфо. Пошукаю ще по інших.
На все добре !
27.07.2021 06:06 Ответить
Шукай на Суспільне Житомир
27.07.2021 06:16 Ответить
Не знайшла. Я не випитуватиму тебе деталі на форумі, не потрібно. Як не знайду, чекатиму, що ти мені скажеш потім за книгу. В усякому разі, то не горить.
27.07.2021 21:19 Ответить
Я був зайнятий і не часто заходив на Цензор.
27.07.2021 02:53 Ответить
Ой, щойно побачила, помилилася: 1.41,9.
27.07.2021 04:05 Ответить
Дожились. В европейской стране, пойти в парикмахерскую или кафе это привилегия для высшей касты.
26.07.2021 22:12 Ответить
И чем это отличается от политики апартеида?
27.07.2021 07:13 Ответить
До України то ще не дійшло на такому рівні, але насправді це - жах.
Зустріла сьогодні одну знайому-українку, вона перебуває в щоці.
Тут роблять все, щоб тебе перетворити на людину другого чи третього чи десятого сорту через укольчики з експериментальною рідиною.
Новини читати не можливо. Але нема вибору: мусиш знати, що коїться.
Люди пишуть, що це - шлях Китаю.
А в москалів бачила, що дане явище називають створенням =ідеології здоров*я=.
27.07.2021 08:07 Ответить
 
 