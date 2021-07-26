В Словакии предоставили привилегии вакцинированным от COVID-19 в случае ухудшения эпидситуации

Парламент Словакии одобрил поправку, которая позволит полностью вакцинированным жителям избежать ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Их ввели по инициативе министра здравоохранения Владимира Ленгварского. Он считает, что это мотивирует вловаков вакцинироваться.

В то же время, несмотря на возражения экспертов, вторая по величине партия, правая популистская Sme rodina настояла на том, чтобы невакцинированным также оставили некоторые свободы. С таким требованием в пятницу и субботу под Национальным советом Словакии проходили протесты.

Поправка дает право главе Управления общественного здравоохранения Словацкой Республики ограничивать вход в рестораны, театры или парикмахерские для лиц, не имеющих свидетельства о вакцинации. Если ситуация ухудшится, непривитым потребуется справка о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный тест. Причем изначально тест могли требовать для посещения всех общественных мест, но потом было решено, что в случае ухудшения эпидситуации невакцинированные смогут посещать продуктовые магазины, аптеки и салоны оптики. Результаты тестов на антигены, которые потребуются для непривитых на работе или в школе, должны быть бесплатными и действительны в течение 48 часов.

Оппозиция, также поддерживающая требования протестующих, уже заявила, что будет оспаривать поправку в Конституционном суде.

В Словакии только 40% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 35,3% получили обе дозы.

