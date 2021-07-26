В Словакии предоставили привилегии вакцинированным от COVID-19 в случае ухудшения эпидситуации
Парламент Словакии одобрил поправку, которая позволит полностью вакцинированным жителям избежать ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на euractiv.com.
Их ввели по инициативе министра здравоохранения Владимира Ленгварского. Он считает, что это мотивирует вловаков вакцинироваться.
В то же время, несмотря на возражения экспертов, вторая по величине партия, правая популистская Sme rodina настояла на том, чтобы невакцинированным также оставили некоторые свободы. С таким требованием в пятницу и субботу под Национальным советом Словакии проходили протесты.
Поправка дает право главе Управления общественного здравоохранения Словацкой Республики ограничивать вход в рестораны, театры или парикмахерские для лиц, не имеющих свидетельства о вакцинации. Если ситуация ухудшится, непривитым потребуется справка о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный тест. Причем изначально тест могли требовать для посещения всех общественных мест, но потом было решено, что в случае ухудшения эпидситуации невакцинированные смогут посещать продуктовые магазины, аптеки и салоны оптики. Результаты тестов на антигены, которые потребуются для непривитых на работе или в школе, должны быть бесплатными и действительны в течение 48 часов.
Оппозиция, также поддерживающая требования протестующих, уже заявила, что будет оспаривать поправку в Конституционном суде.
В Словакии только 40% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 35,3% получили обе дозы.
https://voxukraine.org/ru/fejk-lymyt-poroga-amplyfykatsyy-pry-ptsr-testyrovanyy-24-kruga/
И насчёт того, что "во всех учебниках по вирусологии писалось, что короновирусы были не способны к мутагенезу" - ссылку хоть на один учебник с таким утверждением, пожалуйста? И ещё, что в ваших учебниках писалось насчёт COVID-19, ммм?
И это правильно!
дебильные ЗЕбильные должны страдать в каждой стране !
Чумазым и больным инфекционными болезнями нечего делать среди добропорядочных граждан
Ну, хіба що будете штрикатися, поки органи не відмовлять.
1. Якби "грамотні" ще знайшли помилку у =безграмотних=.
А як же "грамотно" правІльніше та активакцинаторщики ... Такого слова в українській мові взагалі нема. І тире - зайве. Але "грамотії" тішаться. І дебіли-лайкачі разом з нею.
2. Стаття взагалі не про вакцинки ... Але "грамотні" не здатні розуміти смисл.
Зокрема,
В то же время, несмотря на возражения экспертов, вторая по величине партия, правая популистская Sme rodina настояла на том, чтобы невакцинированным также оставили некоторые свободы.
3. Звичайно, в усіх тих країнах світу, де відбуваються масові акції протесту проти невиправданих "методів боротьби", всі люди - жертви москальської пропаганди. Як один.
4. Цікаво, коли на п*ятому укольчику (це я оптимістично) у ковідників-не жертв вирубить імунну систему, що вони тоді кувікатимуть ?
Дійсно - оптимістично, бо люди кажуть про два-три, і чомусь я їм вірю, вважаю це найправдивішим поясненням цієї вакцинації, тим більш, шо ВОЗ прогнозував епідемію СНІДу.
Я чекала, що ти напишеш на інших (цікавих) темах, а тебе не було.
Так, десятки і сотні. Але разом з тим, цього вистачає. Вчора французький сенат зібрався, типу, узгодили той закончик про ковідний аусвайс, але ще не проголосували. І мусили зробити поправки і послаблення під тиском. А наші ж уроди в Квебеку тупо мавпують Францію.
З 30 липня в Новому Брансвіку скасовують обов*язкові шмати і решту обмежень. Ніде більше не говорять про той аусвайс - тільки тут. Народ просто притих (я писала), бо часу дали до 1 вересня. А там побачимо. Але тиск за вакцинки - шалений.
P.S. Бензин далі дорожчає, зараза. Щойно заправлялася по 1.49,1.
Я замовляю звідси, що можна (зручно кредиткою платити), чи вдома купую, коли приїжджаю.
Відпочивай, насолоджуйся, набирайся сонечка.
Навіть на місцевому житомирському телебаченні сюжет є.
На все добре !
Зустріла сьогодні одну знайому-українку, вона перебуває в щоці.
Тут роблять все, щоб тебе перетворити на людину другого чи третього чи десятого сорту через укольчики з експериментальною рідиною.
Новини читати не можливо. Але нема вибору: мусиш знати, що коїться.
Люди пишуть, що це - шлях Китаю.
А в москалів бачила, що дане явище називають створенням =ідеології здоров*я=.