Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве Службы безопасности Украины.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Руслан Баранецкий был уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Обе должности теперь занимает Сергей Андрущенко, который до этого был заместителем главы СБУ.

Кроме того, президент подписал указ об увольнении Василия Малюка с должности первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также были уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчука и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.