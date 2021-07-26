РУС
Новости
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве Службы безопасности Украины.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Руслан Баранецкий был уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Обе должности теперь занимает Сергей Андрущенко, который до этого был заместителем главы СБУ.

Кроме того, президент подписал указ об увольнении Василия Малюка с должности первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Читайте: Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

Также были уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчука и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Зеленский Владимир (21993) назначение (2212) СБУ (20435) увольнение (2710) Баранецкий Руслан (13)
26.07.2021 20:50
+29
Четыреждыуклонист не удосуживается даже соврать украинцам о причине увольнения.
26.07.2021 20:33
+15
что клоун-аниматор, уклонист-рецидивист, может шурУпать в системе безопасности страны?..
вчера оно перед жлобами писюном по клавишам стучало, а сегодня этим же писюном указы подписывает и стучит своему лохторату по лбу..
классно, прикольно.. правда ж, 73%ные зебилы..? ну весело же.. хоть посмеётесь, "на кУтні", дебіли-експериментатори, блін..
26.07.2021 21:29
Четыреждыуклонист не удосуживается даже соврать украинцам о причине увольнения.
26.07.2021 20:33
так хужє не будєт жеж
26.07.2021 20:33
Та вже! То все рехформи!
26.07.2021 20:37
26.07.2021 20:50
Не называйте обдолбленного гнусавого порношута ВОРЮГУ , ИУДУ - ПРЕЗИДЕНТОМ ! Это ошибка , как гитлер и сралин
26.07.2021 22:43
Контроль над денежными потоками дело архиважнейшее! Как говорил Владимир Ильич))))
26.07.2021 20:41
https://prm.ua/vlada-prodovzhuie-tysk-na-zmi-dbr-pochalo-proslukhovuvaty-spivrobitnykiv-priamoho/ Державне бюро розслідувань продовжує тиск на опозиційні ЗМІ. Зокрема працівники ДБР почали прослуховувати співробітників телеканалу "Прямий". Про це йдеться в відеосюжеті телеканалу (за ссиллю).
З власних джерел редакції "Прямого" стало відомо, що журналістів телеканалу почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити - Володимир Сташевський, гендиректор каналу. Який заявив: «Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування - це просто чергова спроба тиснути на телеканал».
Водночас за інформацією наших інсайдерів, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.
Як так може бути, журналісти "Прямого" намагалися дізнатися у представників ДБР, проте у пресслужбі не відповіли на телефонні дзвінки. Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит електронною поштою, на який ми поки що також не отримали відповіді.
Влада тисне на "Прямий" і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на "Прямому". Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова. Крім того, паралельно з обшуками ДБР тиснула на канал і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, призначаючи на "Прямому" необґрунтовані перевірки.
26.07.2021 20:44
"за інформацією наших інсайдерів, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване" - а вы много видели в реестре досудебных расследований разрешений на прослушку?
26.07.2021 20:59
що такого таємного на телеканалі може бути, що за ним потрібне стеження з прослушкою?
26.07.2021 21:21
Причем здесь одно к другому, не надо уводить в сторону. Я спросил не о тайнах канала или журналюг - я спросил, много ли вы видели в реестре разрешений на прослушку?
26.07.2021 21:25
перш за все - питання: НАВІЩО? Бо можна зрозуміти, коли прослуховують ворогів, Козака, та інших. І тому там потрібна таємниця прослушки.
Навіщо прослуховувати телеканал?
26.07.2021 22:08
Все ясно - ты тролякус обыкновенус, по сути не отвечаешь.
27.07.2021 07:07
сбу- главная крыша всего криминала
26.07.2021 20:48
Знайшовся алконавт квартальний
26.07.2021 20:49
Як там у Крилова, що байки крав у греків "А вы, друзья, как не садитесь...". А сісти багато кому прийдеться, як справжня хунта прийде. І надовго.
26.07.2021 20:54
Клоун, устроил цирк во всей Украине.
26.07.2021 20:59
Что за кипиш в ОП? Не уж то изменой запахло или много стало проходить мимо кассы?
26.07.2021 21:06
Дружбана-профана залишив? І думає щось зміниться? Ваня знову схеми відладить...
26.07.2021 21:12
что клоун-аниматор, уклонист-рецидивист, может шурУпать в системе безопасности страны?..
вчера оно перед жлобами писюном по клавишам стучало, а сегодня этим же писюном указы подписывает и стучит своему лохторату по лбу..
классно, прикольно.. правда ж, 73%ные зебилы..? ну весело же.. хоть посмеётесь, "на кУтні", дебіли-експериментатори, блін..
26.07.2021 21:29
скоро 3 года будет, а он все переставляет
26.07.2021 21:47
Тема погранцов не раскрыта. Зачем их сбушники побили. У них кроме бабла есть принципы
26.07.2021 21:56
https://spektrnews.in.ua/news/molchanie---zoloto---borislav-bereza/118746 Молчание - золото -

Общаюсь сейчас с двумя молдаванами. Они меня спрашивают:
- А зачем ваши спецслужбы выкрали Чауса, если его и так собирались в ближайшее время выдавать вам? У нас из-за этого большой скандал. Все СМИ об этом пишут.
Молчу. Изображаю незнание. Не говорить же мне иностранцам о том, что выкрали Чауса для того, чтоб использовать против Порошенко. А наши СМИ об этом молчат.
- Он уже давно давал бы показания. А теперь его прячут. Почему прячут? Все ж и так знают, что это ваши его выкрали.
Молчу. Изображаю неосведомленность. Не объяснять же мне им, что Чауса банально уже не могут легализовать в Украине. А после видео с ним, где Чаус читает с листа свой текст никто не поверит уже его показаниям ни в Украине, ни за рубежом.
- Борислав, серьёзно, зачем было затевать весь этот цирк? Это действительно приказал сделать Зеленский? Он таким милым нам казался. Санду к нему первому совершила визит. А он ей такую свинью положил. И где сейчас этот Чаус?
Молчу. Не говорить же мне этим хорошим парням из Молдовы, что у нас президент некомпитентный болван с замашками недоделанного диктатора. Мне просто стыдно.
- Ты чего молчишь?
- Не знаю, что и сказать... . https://spektrnews.in.ua/news/molchanie---zoloto---borislav-bereza/118746 Борислав Береза
26.07.2021 22:10
Береза тоже «хороший» , правду не надо скрывать , Зеублюдок - мразь -иуда -************ рашистский пособник террористов
26.07.2021 22:51
По неподтвержденным пока данным данным спецслужбы Великобритании идентифицировали пятого участника похищения в Молдове г Николая Чауса и установила его организационную и ведомственную подчиненность подразделению «Сенеж» сил специальных операций ВС РФ
(командир полковник Кузнецов Александр Сергеевич). Данное подразделение базируется на территории в/ч 40907, Нижегородская область, г. Арзамас и использует название ЧВК Вагнер. E.N.O.T. CORP, Moran Security Group, ЧВК МАР в целях информационного прикрытия.

На территории в/ч 40907 упомянутой в сообщении находится военная тюрьма закрытого типа, выведенная из подчинения ФСИН РФ, приемо-передающий радиотехнический центр и подразделению Осназ «Сенеж» ССО ВС РФ. Командир этого подразделения, герой России, Кузнецов Александр Сергеевич числится в РФ "находящимся в местах заключения" с 2012 года. За этот период он из майора стал полковником.
27.07.2021 09:59
Боится, что когда станет бежать, рядом не окажется "преданных офицеров" и вертолёта!
26.07.2021 22:18
Тошнит жить в стране где мусора грабят народ и плюют ему в литцо
26.07.2021 22:32
Надо было думать и не голосовать за клоунарий
26.07.2021 22:52
Новое мясо с чемоданами стучится в ОП.
26.07.2021 22:48
Усьо, "новиє ліца" впоралися: гроші розкрадені в ноль...
Держказначейство припинило всі оплати за проектами «Великого будівництва».
Через тотальний дефіцит бюджету, вже навіть головна іграшка Зеленського залишилась без фінансування. На єдиному казначейському рахунку, грошей не вистачає навіть виплатити пенсії за липень!
Цікаво, що низка інфраструктурних проектів готувались до Дня Незалежності, і знаходяться в фазі активного будівництва, а тепер ризикують так і залишитись недобудовами під плакатами Зеленського.

🤡🤷‍♂️Одне ясно: якщо грошей нема на велике крадівництво - все дуже погано!)
26.07.2021 23:47
К вопросу о кадрах...
Виктор Таран рассказывает у себя в Facebook, очередной раз приходится убеждаться, как региональные князьки Зеленского убивают его рейтинг. Харьков в межсезонье продолжает быть поставщиком новостей. Вышел фильм местных расследователей от которого волосы на ногах зашевелились. Оказалось, что новый губернатор Айна Тимчук - владелица гостиниц в Крыму.
Политолог отмечает, чтобы осознать весь трэш, стоит сказать, что председатель ОГА пограничной области с Россией - имеет бизнес со страной агрессором. И сейчас россияне там проводят обучение боевиков, которые убивают наших солдат. И тут вспоминаю кейс Тупицкого, которого обвинял президент Зеленский.
Виктор Таран пишет, возникает простой вопрос к Зеленскому. Из серии «трусики» и «крестик». Он строит восточный форпост с Россией, или ему надо «прокладка» на которой зарабатывает окружение? Это шедевральная кадровая политика Банковой! Одна проблема. Эта «губернаторша» убивает не только себя и рейтинг Зе-команды. Она убивает Украину.
26.07.2021 23:57
И еще...
Министра экономики Любченко подозревают в налоговых махинациях на 30 млрд гривен

Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко может быть причастен к «скруткам» налога на добавленную стоимость и другим злоупотреблениям в налоговой сфере на общую сумму около 30 млрд грн.Об этом пишет издание «https://apostrophe.ua/article/economy/2021-07-26/vitse-premer-na-milliard-dollarov/40905 Апостроф ».Журналисты опираются на официальный отчет Временной следственной комиссии Верховной рады, которая занималась расследованием фактов недопоступлений в госбюджет после громких заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о многомиллиардных налоговых «скрутках».
Когда главой ГНС стал Алексей Любченко, он практически сразу пообещал бороться со «скрутками». Но комиссия парламента выяснила, что при Любченко «скрутки» не только не прекратились, но росли по сравнению с его предшественником Сергеем Верлановым, который руководил ГФС в 2019-2020 гг.
Согласно отчету ВСК, в период с мая по декабрь 2020 года объем «скруток» составил 19,6 млрд грн или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. За аналогичный период 2019 года «скрутки», согласно отчету ВСК, составили 17 млрд грн.
«Если следовать гипотезе, что «скрутки» продолжают работать с интенсивностью примерно в 2,5 млрд грн потерь для бюджета ежемесячно, то за 2021 год, пока Любченко возглавлял ГНС, как можно предположить, фискалы недосчитались еще как минимум 12,5 млрд грн», - сказано в отчете.
27.07.2021 00:20
зюзя сколько деревьев ты за сегодня посадил и хде твой зеленый лисапет ?
27.07.2021 00:45
Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который в 2014 - 2015 был на Донбассе, готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску Москвы против Киева и дать свидетельские показания. Одно время был заместителем командира сектора «М» в АТО.
СБУ по-хорошему, все надо разгонять. И с помощью американцев и их баз наших кротов создавать новую спецслужбу. СБУ покрыла себя несмываемым позором, всякие реформы не помогут.
27.07.2021 05:56
Потерпіть. Скоро Квартал-95 буде призначати єпископів ...
27.07.2021 06:04
зюзя когда ты посадишь Байдена и Порошенку?
27.07.2021 06:36
воватарифы!!!!! ты ж тарифы подписать забыл!!!
27.07.2021 06:38
Тосуй не тосуй, все равно получишь... шайбу! Шайбу! Шайбу!
27.07.2021 08:00
Прикриває свою точку сидіння перед вибарами.
27.07.2021 08:54
 
 