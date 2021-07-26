Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України.
Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Руслан Баранецький був звільнений з посади першого заступника глави СБУ і звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.
Обидві посади тепер обіймає Сергій Андрущенко, який до цього був заступником голови СБУ.
Крім того, президент підписав указ про звільнення Василя Малюка з посади першого заступника глави СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Також було звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука і начальника управління СБУ в Чернівецькій області Віталія Монастирецького.
З власних джерел редакції "Прямого" стало відомо, що журналістів телеканалу почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити - Володимир Сташевський, гендиректор каналу. Який заявив: «Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування - це просто чергова спроба тиснути на телеканал».
Водночас за інформацією наших інсайдерів, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.
Як так може бути, журналісти "Прямого" намагалися дізнатися у представників ДБР, проте у пресслужбі не відповіли на телефонні дзвінки. Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит електронною поштою, на який ми поки що також не отримали відповіді.
Влада тисне на "Прямий" і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на "Прямому". Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова. Крім того, паралельно з обшуками ДБР тиснула на канал і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, призначаючи на "Прямому" необґрунтовані перевірки.
Навіщо прослуховувати телеканал?
вчера оно перед жлобами писюном по клавишам стучало, а сегодня этим же писюном указы подписывает и стучит своему лохторату по лбу..
классно, прикольно.. правда ж, 73%ные зебилы..? ну весело же.. хоть посмеётесь, "на кУтні", дебіли-експериментатори, блін..
Общаюсь сейчас с двумя молдаванами. Они меня спрашивают:
- А зачем ваши спецслужбы выкрали Чауса, если его и так собирались в ближайшее время выдавать вам? У нас из-за этого большой скандал. Все СМИ об этом пишут.
Молчу. Изображаю незнание. Не говорить же мне иностранцам о том, что выкрали Чауса для того, чтоб использовать против Порошенко. А наши СМИ об этом молчат.
- Он уже давно давал бы показания. А теперь его прячут. Почему прячут? Все ж и так знают, что это ваши его выкрали.
Молчу. Изображаю неосведомленность. Не объяснять же мне им, что Чауса банально уже не могут легализовать в Украине. А после видео с ним, где Чаус читает с листа свой текст никто не поверит уже его показаниям ни в Украине, ни за рубежом.
- Борислав, серьёзно, зачем было затевать весь этот цирк? Это действительно приказал сделать Зеленский? Он таким милым нам казался. Санду к нему первому совершила визит. А он ей такую свинью положил. И где сейчас этот Чаус?
Молчу. Не говорить же мне этим хорошим парням из Молдовы, что у нас президент некомпитентный болван с замашками недоделанного диктатора. Мне просто стыдно.
- Ты чего молчишь?
- Не знаю, что и сказать... . https://spektrnews.in.ua/news/molchanie---zoloto---borislav-bereza/118746 Борислав Береза
Держказначейство припинило всі оплати за проектами «Великого будівництва».
Через тотальний дефіцит бюджету, вже навіть головна іграшка Зеленського залишилась без фінансування. На єдиному казначейському рахунку, грошей не вистачає навіть виплатити пенсії за липень!
Цікаво, що низка інфраструктурних проектів готувались до Дня Незалежності, і знаходяться в фазі активного будівництва, а тепер ризикують так і залишитись недобудовами під плакатами Зеленського.
🤡🤷♂️Одне ясно: якщо грошей нема на велике крадівництво - все дуже погано!)
Виктор Таран рассказывает у себя в Facebook, очередной раз приходится убеждаться, как региональные князьки Зеленского убивают его рейтинг. Харьков в межсезонье продолжает быть поставщиком новостей. Вышел фильм местных расследователей от которого волосы на ногах зашевелились. Оказалось, что новый губернатор Айна Тимчук - владелица гостиниц в Крыму.
Политолог отмечает, чтобы осознать весь трэш, стоит сказать, что председатель ОГА пограничной области с Россией - имеет бизнес со страной агрессором. И сейчас россияне там проводят обучение боевиков, которые убивают наших солдат. И тут вспоминаю кейс Тупицкого, которого обвинял президент Зеленский.
Виктор Таран пишет, возникает простой вопрос к Зеленскому. Из серии «трусики» и «крестик». Он строит восточный форпост с Россией, или ему надо «прокладка» на которой зарабатывает окружение? Это шедевральная кадровая политика Банковой! Одна проблема. Эта «губернаторша» убивает не только себя и рейтинг Зе-команды. Она убивает Украину.
Министра экономики Любченко подозревают в налоговых махинациях на 30 млрд гривен
Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко может быть причастен к «скруткам» налога на добавленную стоимость и другим злоупотреблениям в налоговой сфере на общую сумму около 30 млрд грн.Об этом пишет издание «https://apostrophe.ua/article/economy/2021-07-26/vitse-premer-na-milliard-dollarov/40905 Апостроф ».Журналисты опираются на официальный отчет Временной следственной комиссии Верховной рады, которая занималась расследованием фактов недопоступлений в госбюджет после громких заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского о многомиллиардных налоговых «скрутках».
Когда главой ГНС стал Алексей Любченко, он практически сразу пообещал бороться со «скрутками». Но комиссия парламента выяснила, что при Любченко «скрутки» не только не прекратились, но росли по сравнению с его предшественником Сергеем Верлановым, который руководил ГФС в 2019-2020 гг.
Согласно отчету ВСК, в период с мая по декабрь 2020 года объем «скруток» составил 19,6 млрд грн или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. За аналогичный период 2019 года «скрутки», согласно отчету ВСК, составили 17 млрд грн.
«Если следовать гипотезе, что «скрутки» продолжают работать с интенсивностью примерно в 2,5 млрд грн потерь для бюджета ежемесячно, то за 2021 год, пока Любченко возглавлял ГНС, как можно предположить, фискалы недосчитались еще как минимум 12,5 млрд грн», - сказано в отчете.
СБУ по-хорошему, все надо разгонять. И с помощью американцев и их баз наших кротов создавать новую спецслужбу. СБУ покрыла себя несмываемым позором, всякие реформы не помогут.