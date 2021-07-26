Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України.

Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Руслан Баранецький був звільнений з посади першого заступника глави СБУ і звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Обидві посади тепер обіймає Сергій Андрущенко, який до цього був заступником голови СБУ.

Крім того, президент підписав указ про звільнення Василя Малюка з посади першого заступника глави СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Також було звільнено начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука і начальника управління СБУ в Чернівецькій області Віталія Монастирецького.