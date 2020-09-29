ДБР допитає ексначальника ГУР МО Бурбу і першого заступника голови СБУ Баранецького у справі витоку інформації щодо "вагнерівців"

У рамках розслідування можливого розголошення державної таємниці у справі " вагнерівців " у ДБР допитають Василя Бурбу і Руслана Баранецького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Так, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу викликали на 15:00.

Також на допит викликали першого заступника голови СБУ Руслан Баранецький.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов також отримав виклик на допит у Державне бюро розслідувань у справі про можливе розголошення державної таємниці.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.