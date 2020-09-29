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Новини
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ДБР допитає ексначальника ГУР МО Бурбу і першого заступника голови СБУ Баранецького у справі витоку інформації щодо "вагнерівців"

ДБР допитає ексначальника ГУР МО Бурбу і першого заступника голови СБУ Баранецького у справі витоку інформації щодо

У рамках розслідування можливого розголошення державної таємниці у справі " вагнерівців " у ДБР допитають Василя Бурбу і Руслана Баранецького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

Так, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу викликали на 15:00.

Також на допит викликали першого заступника голови СБУ Руслан Баранецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов також отримав виклик на допит у Державне бюро розслідувань у справі про можливе розголошення державної таємниці.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Автор: 

ПВК Вагнер (1541) ДБР (3545) Бурба Василь (82) Баранецький Руслан (13)


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Топ коментарі
+11
Операции не было, а утечка информации по ней была.
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29.09.2020 19:23
+10
віслюка і дєрьмака на допити викликайте, а не ліпіть це шидівське шапіто
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29.09.2020 19:22
+9
Шпионы допрашивают контрразведчиков. Оруэлл в гробу переворачивается.
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29.09.2020 19:22
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Шпионы допрашивают контрразведчиков. Оруэлл в гробу переворачивается.
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29.09.2020 19:22 Відповісти
віслюка і дєрьмака на допити викликайте, а не ліпіть це шидівське шапіто
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29.09.2020 19:22 Відповісти
а что разве до сих пор не допросили? ну вы и работаете трудяги!!! специально затягиваете? мол - само рассосется? да .... это какой то позор!!!!
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29.09.2020 19:22 Відповісти
ну треба на весь світ кричати, що вони викликали, імітація роботи
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30.09.2020 08:48 Відповісти
Операции не было, а утечка информации по ней была.
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29.09.2020 19:23 Відповісти
рука руку моет отбеливают *********** 🤢🤡👿🐲 иуду , покрывающего убийц утконосов ! Его уволили , а он не пикнул
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29.09.2020 19:25 Відповісти
ГБР допросит экс-начальника ГУР МО Бурбу и первого зампреда СБУ Баранецкого по делу утечки информации по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5582
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29.09.2020 19:27 Відповісти
Це той Тарас що Янику сраку вилизував? Цікаво, кому він зараз вилизує?
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29.09.2020 19:35 Відповісти
"утечка информации"- это имеется в виду факт того, что кто-то слил в сми Украины инфу о том, что дерьмак и зе-сепар доложили своим кураторам из Кремля об операции украинской разведки по задержании вагнеровцев?!
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29.09.2020 19:30 Відповісти
Сторожук на фото справа до чого?
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29.09.2020 19:36 Відповісти
..баранецький.. молодий
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30.09.2020 01:24 Відповісти
Тобто влада шукає того, хто викрив злив московського крота?
Я не помиляюсь?
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29.09.2020 19:42 Відповісти
таки да
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30.09.2020 00:15 Відповісти
А коли головного допитають? ДБР допитає ексначальника ГУР МО Бурбу і першого заступника голови СБУ Баранецького у справі витоку інформації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6847
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29.09.2020 19:55 Відповісти
Після закінчення каденції. По строку чи раніше.
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29.09.2020 21:16 Відповісти
ДБР допитає ексначальника ГУР МО Бурбу і першого заступника голови СБУ Баранецького у справі витоку інформації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5131Думаю раніше...
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29.09.2020 21:30 Відповісти
Так "не було ж нічого"!
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29.09.2020 20:09 Відповісти
Типа России (вернее своему папе) слил информацию не Ермак, а кто-то другой....
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29.09.2020 20:23 Відповісти
эти 3,14дорки из ДБР когда сядут за клистроны?
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29.09.2020 20:46 Відповісти
А зеленого и ермака слабо?
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29.09.2020 20:47 Відповісти
зе зробив закон про імпічмент, як і обіцяв. Але такий, що імпічмент неможливий фактично. Поки на посаді - недоторканий...
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29.09.2020 21:18 Відповісти
Імпічмент Зеленському, а не тягніть кота за яйця.
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29.09.2020 21:54 Відповісти
 
 